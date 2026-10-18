Generația Z confundă tot mai des investițiile cu pariurile. Peste jumătate au folosit bani destinați investițiilor pentru pariuri sportive

Granița dintre investiții, speculații financiare și jocuri de noroc devine tot mai greu de identificat pentru tinerii din Generația Z. Potrivit unor sondaje, 52% dintre investitorii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au redirecționat, în ultimul an, bani destinați investițiilor către pariuri sportive. Specialiștii în domeniul financiar atrag atenția că aplicațiile de tranzacționare, platformele de criptomonede și cele de pariuri folosesc experiențe digitale tot mai asemănătoare, deși activitățile implică obiective și riscuri diferite.

În urmă cu două decenii, diferențele dintre investiții, jocuri de noroc și divertisment erau mult mai clare. Acțiunile erau cumpărate prin intermediul unui broker, pariurile erau asociate cu agențiile sau cazinourile, iar evenimentele sportive reprezentau în principal o formă de divertisment.

Pentru Generația Z, aceste activități sunt disponibile astăzi pe același telefon, prin aplicații care funcționează într-un mod asemănător, arată Fortune.

Tinerii pot cumpăra acțiuni, tranzacționa instrumente financiare complexe, investi în criptomonede sau plasa pariuri sportive în numai câteva minute.

Potrivit sondajelor citate în analiza publicată, 61% dintre investitorii din Generația Z, cu vârste între 18 și 25 de ani, declară că participă la jocuri de noroc online sau în locații fizice.

De asemenea, 26% dintre aceștia consideră pariurile sportive o componentă a strategiei lor de investiții.

Diferența față de generațiile mai în vârstă este considerabilă. Doar 6% dintre investitorii din Generația X și 1% dintre cei din generația Baby Boomers împărtășesc această perspectivă.

Un alt rezultat arată că 52% dintre tinerii investitori au folosit, în ultimul an, bani pe care intenționau inițial să îi investească pentru a participa la pariuri sportive.

Platformele de investiții, aplicațiile pentru tranzacționarea criptomonedelor, piețele de predicții și serviciile de pariuri sportive au început să utilizeze caracteristici digitale similare.

Printre acestea se numără alimentarea rapidă a conturilor, actualizarea permanentă a informațiilor, notificările și posibilitatea efectuării tranzacțiilor aproape instantaneu.

Pentru persoanele obișnuite să își gestioneze activitățile zilnice prin intermediul telefonului, diferențele dintre aceste platforme pot deveni mai puțin evidente.

În același timp, accesul la piețele financiare s-a simplificat. Investitorii individuali pot cumpăra fracțiuni de acțiuni, tranzacționa instrumente financiare sofisticate și obține expunere la active alternative fără procedurile complexe din trecut.

Autorul analizei compară această situație cu emisiunea „Is It Cake?”, în care participanții trebuie să identifice dacă obiectele prezentate sunt reale sau sunt, de fapt, prăjituri.

În cazul aplicațiilor financiare, utilizatorii trebuie să privească dincolo de aspectul platformei pentru a înțelege dacă investesc, speculează sau plătesc pentru divertisment.

Extinderea pariurilor sportive a fost analizată și din perspectiva efectelor asupra finanțelor personale.

Un studiu realizat de Universitatea California din Los Angeles (UCLA) a constatat că, după legalizarea pariurilor sportive, scorurile medii de credit au scăzut cu 0,8 puncte.

În situațiile în care au devenit disponibile și pariurile sportive online, scăderea medie observată a fost de 2,75 puncte.

Cercetarea a identificat și creșteri ale numărului de falimente personale, ale cazurilor de recuperare a datoriilor și ale întârzierilor la plata creditelor auto.

Aceste rezultate sunt relevante în special pentru tinerii aflați la începutul vieții financiare, care încearcă să economisească și să acumuleze capital pe termen lung.

Analiza subliniază că Generația Z nu este neapărat mai puțin disciplinată sau mai puțin responsabilă financiar decât generațiile anterioare. Comportamentul tinerilor este influențat și de accesul fără precedent la platforme digitale, informații și instrumente financiare.

Pariurile sportive au cunoscut o dezvoltare rapidă în Statele Unite.

Potrivit cifrelor prezentate în analiză, industria americană a crescut de la aproximativ 400 de milioane de dolari în 2018 la aproape 17 miliarde de dolari.

Serviciile de pariuri au devenit tot mai vizibile prin reclamele afișate pe stadioane, campaniile publicitare și contractele de sponsorizare în care sunt implicați sportivi cunoscuți.

Spre deosebire de investițiile tradiționale, pariurile sportive sunt asociate în principal cu divertismentul și cu posibilitatea obținerii unui câștig rapid.

Un pariu relativ mic, care combină mai multe rezultate sportive, poate promite o sumă considerabilă dacă toate pronosticurile se confirmă.

În schimb, investițiile pe termen lung urmăresc acumularea de capital prin deținerea unor active și prin valorificarea creșterii economice în perioade mai îndelungate.

O categorie care face și mai dificilă delimitarea acestor activități este reprezentată de piețele de predicții.

Aceste platforme permit utilizatorilor să tranzacționeze contracte legate de rezultatul unor evenimente viitoare.

Unele contracte privesc indicatori economici, decizii politice sau evoluții ale companiilor. Altele sunt legate de competiții sportive, divertisment sau evenimente din cultura populară.

Spre deosebire de pariurile sportive tradiționale, unde participanții pariază împotriva operatorului, piețele de predicții funcționează mai degrabă ca niște burse, în care utilizatorii își asumă poziții opuse.

Autorul analizei explică faptul că aceste piețe pot avea și un rol economic, deoarece participanții contribuie la lichiditate și la formarea prețurilor.

Totuși, investitorii individuali pot concura cu participanți care dispun de informații mai bune, instrumente de analiză mai avansate și metode mai sofisticate de gestionare a riscurilor.

Deși piețele de predicții pot genera câștiguri, acestea nu ar trebui confundate cu investițiile tradiționale destinate construirii unui portofoliu pe termen lung.

Investițiile, speculațiile și jocurile de noroc au un element comun: toate implică incertitudine și posibilitatea pierderii banilor.

Diferența esențială, potrivit analizei, este scopul pentru care o persoană își asumă riscul.

Investițiile pe termen lung urmăresc acumularea de avere prin deținerea unor active productive și participarea la creșterea economică.

Speculațiile presupun asumarea unor poziții financiare pe perioade mai scurte, în încercarea de a beneficia de anumite evoluții ale pieței.

Pariurile sportive sunt asociate în principal cu divertismentul și cu rezultatele imediate ale unor evenimente.

Riscul nu este, în sine, o problemă. Acesta face parte din investiții, antreprenoriat și inovare, iar activitățile speculative pot contribui la funcționarea piețelor.

Problemele pot apărea atunci când banii destinați unor obiective financiare pe termen lung sunt folosiți pentru activități care urmăresc câștiguri imediate.

Analiza recomandă stabilirea unui obiectiv clar înainte de utilizarea oricărei platforme financiare.

O persoană ar trebui să știe dacă urmărește acumularea de capital pe termen lung, obținerea unui câștig dintr-o evoluție de scurtă durată a pieței sau pur și simplu divertismentul.

Pentru tinerii care folosesc simultan aplicații de investiții, criptomonede și pariuri, această diferență este importantă în gestionarea economiilor personale.

Autorul recomandă și colaborarea cu un consultant financiar de încredere pentru stabilirea unui plan care să coreleze deciziile individuale cu obiectivele pe termen lung.

Un asemenea plan poate ajuta la separarea banilor destinați investițiilor de sumele alocate divertismentului și activităților speculative.