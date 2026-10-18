Milioane de oameni vor trăi în spațiu în următoarele două decenii. Previziunile lui Jeff Bezos: Atât de repede vor accelera lucrurile

Fondatorul Amazon și Blue Origin, Jeff Bezos, consideră că milioane de oameni vor locui în spațiu în următoarele două decenii, iar roboții vor prelua activitățile periculoase sau costisitoare, inclusiv cele desfășurate pe suprafața Lunii. Miliardarul se declară optimist în privința viitorului omenirii și susține că dezvoltarea inteligenței artificiale și a altor tehnologii va aduce mai multă prosperitate. Previziuni asemănătoare au fost formulate de Sam Altman, Elon Musk și alți antreprenori din industria spațială.

Jeff Bezos a prezentat o viziune optimistă asupra viitorului omenirii în cadrul evenimentului Italian Tech Week 2025, unde a vorbit despre inteligența artificială, robotică și explorarea spațiului.

Fondatorul Amazon și al companiei aerospațiale Blue Origin consideră că progresele tehnologice vor transforma radical modul în care oamenii trăiesc și muncesc, transmite Fortune.

„Nu înțeleg cum ar putea cineva care trăiește în prezent să fie descurajat”, a declarat Bezos, referindu-se la oportunitățile pe care le-ar putea aduce noile tehnologii.

Una dintre cele mai îndrăznețe previziuni ale sale privește dezvoltarea comunităților umane din afara Pământului.

„În următoarele aproximativ două decenii, cred că vor exista milioane de oameni care vor locui în spațiu. Atât de repede vor accelera lucrurile”, a afirmat miliardarul.

Bezos susține că oamenii nu vor fi nevoiți să se stabilească în spațiu din motive economice sau pentru a îndeplini anumite sarcini, ci vor putea face această alegere din proprie inițiativă.

„Cei mai mulți vor locui acolo pentru că își doresc acest lucru. Nu avem nevoie ca oamenii să locuiască în spațiu”, a explicat el.

În viziunea lui Jeff Bezos, dezvoltarea roboticii va permite efectuarea unor activități în spațiu fără prezența fizică a oamenilor.

Fondatorul Blue Origin consideră că roboții vor putea fi trimiși pe suprafața Lunii sau în alte locuri pentru a executa lucrări care ar necesita în prezent misiuni umane complexe.

„Dacă trebuie să efectuezi o lucrare pe suprafața Lunii sau în altă parte, vom putea trimite roboți să facă acea muncă, iar acest lucru va fi mult mai eficient din punctul de vedere al costurilor decât trimiterea oamenilor”, a declarat Bezos.

Potrivit acestuia, automatizarea va schimba inclusiv modul în care sunt organizate activitățile economice în afara Pământului.

Miliardarul a vorbit despre un viitor în care oamenii ar putea locui în spațiu, în timp ce sarcinile dificile ar fi îndeplinite de sisteme robotizate.

Jeff Bezos nu împărtășește temerile potrivit cărora inteligența artificială ar putea provoca dispariția locurilor de muncă sau chiar sfârșitul civilizației.

El consideră că progresul tehnologic a contribuit de-a lungul istoriei la creșterea prosperității și că această evoluție va continua.

„Abundența civilizației vine din invențiile noastre”, a afirmat fondatorul Amazon.

Pentru a-și explica poziția, Bezos a oferit exemplul inventării plugului, care a permis creșterea productivității agricole.

„Acum 10.000 de ani, sau oricând s-a întâmplat, cineva a inventat plugul și cu toții am devenit mai bogați. Vorbesc despre întreaga civilizație. Aceste instrumente ne sporesc prosperitatea, iar acest tipar va continua”, a declarat el.

Bezos susține că noile tehnologii trebuie privite prin prisma oportunităților pe care le pot crea, nu doar a activităților pe care le vor automatiza.

O perspectivă asemănătoare asupra viitorului a fost prezentată și de Sam Altman, directorul general al OpenAI, compania care a creat ChatGPT.

Acesta consideră că, în aproximativ zece ani, absolvenții de facultate ar putea avea acces la profesii care astăzi nici nu există.

Altman a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca tinerii să lucreze în spațiu, în domenii complet noi.

Potrivit acestuia, viitoarele generații ar putea avea locuri de muncă „complet noi, interesante și extrem de bine plătite”.

Directorul OpenAI a declarat că îi invidiază pe tineri pentru oportunitățile profesionale pe care le-ar putea avea.

El consideră că primele locuri de muncă ale generației sale vor părea „plictisitoare” și „învechite” în comparație cu profesiile viitorului.

Elon Musk, directorul general al Tesla și al companiei aerospațiale SpaceX, susține la rândul său că explorarea spațiului va avansa rapid în următorii ani.

Musk a declarat că oamenii ar putea ajunge pe Marte încă din 2028.

Potrivit planurilor prezentate de acesta, misiunile fără echipaj uman ale SpaceX ar urma să înceapă cu un an înainte.

Compania SpaceX colaborează cu Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu (NASA) din Statele Unite pentru dezvoltarea tehnologiilor necesare explorării spațiale.

Musk se numără printre antreprenorii care promovează extinderea prezenței umane dincolo de Pământ, inclusiv prin viitoare misiuni către Marte.

Dylan Taylor, fondatorul și directorul general al Voyager Technologies, consideră că primele comunități umane care vor locui și vor lucra în spațiu ar putea apărea chiar mai devreme decât estimează Jeff Bezos.

Într-un interviu acordat publicației Fortune, antreprenorul a declarat că acest scenariu ar putea deveni realitate în prima parte a anilor 2030.

„Oamenii vor locui și vor lucra cu siguranță în spațiu. Acest lucru se va întâmpla în anii 2030, probabil la începutul acestui deceniu”, a afirmat Taylor.

Antreprenorul are investiții în companii din industria aerospațială, inclusiv Space Adventures și Relativity Space.

În 2017, el a fondat organizația Space for Humanity, iar doi ani mai târziu a înființat Voyager Technologies.

Compania dezvoltă o stație spațială destinată să înlocuiască Stația Spațială Internațională și deține mai multe contracte cu NASA.

Taylor consideră că dezvoltarea infrastructurii spațiale va permite inclusiv construirea unor baze permanente pe Lună.

„Vom avea o bază lunară, oameni care vor locui și vor lucra pe Lună. Vei putea privi Luna și vei vedea lumini pe suprafața ei”, a declarat acesta.

Nu toți miliardarii din industria tehnologică împărtășesc entuziasmul pentru colonizarea spațiului.

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a declarat anterior, într-un interviu acordat comediantului James Corden, că omenirea are încă numeroase probleme de rezolvat pe Pământ.

„Spațiul? Avem multe de făcut aici, pe Pământ”, a afirmat Gates.

În privința inteligenței artificiale, acesta a exprimat atât speranțe, cât și îngrijorări.

Gates a declarat la un moment dat că, dacă ar putea pune o întrebare unui călător în timp, ar dori să afle dacă inteligența artificială a ajutat omenirea sau i-a provocat distrugerea.

Pe de altă parte, cofondatorul Microsoft consideră că automatizarea ar putea reduce considerabil timpul pe care oamenii îl petrec muncind.

El a avansat inclusiv posibilitatea ca o săptămână de lucru de numai două zile să devină normală, pe măsură ce mașinile vor prelua o parte tot mai mare din activitățile dificile.