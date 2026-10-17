Amazon a depășit un milion de roboți în depozite. Angajații pierd teren în fața automatizării

Amazon a depășit pragul de un milion de roboți utilizați în operațiunile sale logistice, de la brațe mecanice până la sisteme automate de transport și sortare a mărfurilor. Tehnologia permite companiei să accelereze livrările și să reducă anumite costuri, dar schimbă și condițiile de muncă pentru angajați. Specialiștii avertizează că roboții nu doar preiau unele sarcini, ci pot ajunge să stabilească ritmul activității în depozite.

Amazon a depășit oficial pragul de un milion de roboți, utilizați pentru automatizarea activităților din rețeaua sa logistică.

Flota companiei include brațe mecanice, roboți mobili asemănători aspiratoarelor autonome și utilaje de mari dimensiuni destinate sortării paleților.

Aceste sisteme sunt integrate într-o rețea complexă, prin intermediul căreia Amazon urmărește să reducă timpul necesar procesării comenzilor și să accelereze livrarea produselor către clienți.

Automatizarea contribuie și la reducerea costurilor operaționale, prin simplificarea unor etape din activitatea depozitelor.

În același timp, extinderea utilizării roboților ridică întrebări privind rolul angajaților în aceste facilități. Amazon are peste 1,5 milioane de salariați cu normă întreagă și parțială, iar tehnologiile automate sunt folosite tot mai aproape de spațiile în care aceștia își desfășoară activitatea.

Brad Greenwood, profesor de administrarea afacerilor la Universitatea George Mason, a explicat într-un interviu acordat publicației Ars Technica că automatizarea utilizată de Amazon diferă de modelele industriale tradiționale.

Potrivit acestuia, în trecut, roboții erau folosiți în general pentru a prelua sarcini periculoase, desfășurate la distanță de lucrători.

„În ultimii 100 de ani, cea mai mare parte a automatizării pe care am văzut-o s-a desfășurat, de regulă, departe de angajați. Preiei acea sarcină cu risc ridicat de la lucrător și faci acest lucru într-un mod care nu presupune apropierea fizică”, a explicat Greenwood.

În depozitele moderne ale Amazon, roboții și angajații ajung însă să își desfășoare activitatea în spații apropiate.

Profesorul a atras atenția asupra a două schimbări importante: apropierea fizică dintre oameni și mașini și capacitatea sistemelor automate de a influența viteza cu care trebuie realizate sarcinile.

„Această dezvoltare schimbă cu adevărat dinamica din două motive: primul este apropierea fizică, iar al doilea este faptul că robotul are capacitatea de a dicta ritmul muncii”, a declarat Brad Greenwood.

Utilizarea roboților permite Amazon să eficientizeze procesele logistice și să reducă întârzierile din operațiunile de depozitare, transport intern și sortare.

Potrivit analizei prezentate de Ars Technica, extinderea automatizării poate reduce și dependența companiei de forța de muncă umană.

Brad Greenwood atrage atenția că, atunci când sistemele automate ajung să stabilească ritmul activității, angajații pot pierde o parte din controlul asupra modului în care își desfășoară munca.

Această schimbare poate influența atât poziția individuală a lucrătorilor, cât și capacitatea lor de negociere colectivă.

În cazul Amazon, roboții nu sunt utilizați doar pentru sarcini izolate, ci fac parte dintr-un sistem logistic în care activitățile oamenilor și ale mașinilor sunt tot mai strâns legate.

Extinderea automatizării este criticată și de reprezentanții organizațiilor sindicale, care atrag atenția asupra accidentelor de muncă din facilitățile Amazon.

Joan Moriarty, directoarea departamentului de cercetare strategică din cadrul Strategic Organizing Center, o coaliție de organizații sindicale, a declarat pentru Ars Technica că prezentarea noilor tehnologii poate distrage atenția de la problemele de siguranță ale angajaților.

„Amazon preferă să vorbească despre cei mai noi roboți ai săi pentru că nu vrea să vorbească despre zecile de mii de angajați Amazon care sunt răniți în fiecare an din cauza obsesiei companiei pentru maximizarea vitezei și minimizarea costurilor”, a declarat Joan Moriarty.

Reprezentanta coaliției sindicale susține că presiunea pentru creșterea vitezei de lucru și reducerea costurilor afectează siguranța personalului.

Potrivit relatării Ars Technica, condițiile de muncă din facilitățile companiei par să devină mai periculoase pe măsură ce numărul roboților crește.

Materialul menționează și utilizarea inteligenței artificiale în administrarea resurselor umane, ca parte a schimbărilor tehnologice care afectează relația dintre Amazon și angajații săi.