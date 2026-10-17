Amazon a depășit un milion de roboți în depozite. Angajații pierd teren în fața automatizării
SURSA FOTO: Dreamstime - Amazon
Amazon a depășit pragul de un milion de roboți utilizați în operațiunile sale logistice, de la brațe mecanice până la sisteme automate de transport și sortare a mărfurilor. Tehnologia permite companiei să accelereze livrările și să reducă anumite costuri, dar schimbă și condițiile de muncă pentru angajați. Specialiștii avertizează că roboții nu doar preiau unele sarcini, ci pot ajunge să stabilească ritmul activității în depozite.
Amazon a ajuns la o flotă de peste un milion de roboți utilizați în operațiunile logistice
Amazon a depășit oficial pragul de un milion de roboți, utilizați pentru automatizarea activităților din rețeaua sa logistică.
Flota companiei include brațe mecanice, roboți mobili asemănători aspiratoarelor autonome și utilaje de mari dimensiuni destinate sortării paleților.
Aceste sisteme sunt integrate într-o rețea complexă, prin intermediul căreia Amazon urmărește să reducă timpul necesar procesării comenzilor și să accelereze livrarea produselor către clienți.
Automatizarea contribuie și la reducerea costurilor operaționale, prin simplificarea unor etape din activitatea depozitelor.
În același timp, extinderea utilizării roboților ridică întrebări privind rolul angajaților în aceste facilități. Amazon are peste 1,5 milioane de salariați cu normă întreagă și parțială, iar tehnologiile automate sunt folosite tot mai aproape de spațiile în care aceștia își desfășoară activitatea.
Roboții nu mai lucrează separat de oameni și pot stabili ritmul activității în depozite
Brad Greenwood, profesor de administrarea afacerilor la Universitatea George Mason, a explicat într-un interviu acordat publicației Ars Technica că automatizarea utilizată de Amazon diferă de modelele industriale tradiționale.
Potrivit acestuia, în trecut, roboții erau folosiți în general pentru a prelua sarcini periculoase, desfășurate la distanță de lucrători.
„În ultimii 100 de ani, cea mai mare parte a automatizării pe care am văzut-o s-a desfășurat, de regulă, departe de angajați. Preiei acea sarcină cu risc ridicat de la lucrător și faci acest lucru într-un mod care nu presupune apropierea fizică”, a explicat Greenwood.
În depozitele moderne ale Amazon, roboții și angajații ajung însă să își desfășoare activitatea în spații apropiate.
Profesorul a atras atenția asupra a două schimbări importante: apropierea fizică dintre oameni și mașini și capacitatea sistemelor automate de a influența viteza cu care trebuie realizate sarcinile.
„Această dezvoltare schimbă cu adevărat dinamica din două motive: primul este apropierea fizică, iar al doilea este faptul că robotul are capacitatea de a dicta ritmul muncii”, a declarat Brad Greenwood.
Automatizarea reduce nevoia de muncă umană și poate slăbi poziția angajaților
Utilizarea roboților permite Amazon să eficientizeze procesele logistice și să reducă întârzierile din operațiunile de depozitare, transport intern și sortare.
Potrivit analizei prezentate de Ars Technica, extinderea automatizării poate reduce și dependența companiei de forța de muncă umană.
Brad Greenwood atrage atenția că, atunci când sistemele automate ajung să stabilească ritmul activității, angajații pot pierde o parte din controlul asupra modului în care își desfășoară munca.
Această schimbare poate influența atât poziția individuală a lucrătorilor, cât și capacitatea lor de negociere colectivă.
În cazul Amazon, roboții nu sunt utilizați doar pentru sarcini izolate, ci fac parte dintr-un sistem logistic în care activitățile oamenilor și ale mașinilor sunt tot mai strâns legate.
Sindicatele acuză Amazon că promovează roboții în timp ce angajații suferă accidente de muncă
Extinderea automatizării este criticată și de reprezentanții organizațiilor sindicale, care atrag atenția asupra accidentelor de muncă din facilitățile Amazon.
Joan Moriarty, directoarea departamentului de cercetare strategică din cadrul Strategic Organizing Center, o coaliție de organizații sindicale, a declarat pentru Ars Technica că prezentarea noilor tehnologii poate distrage atenția de la problemele de siguranță ale angajaților.
„Amazon preferă să vorbească despre cei mai noi roboți ai săi pentru că nu vrea să vorbească despre zecile de mii de angajați Amazon care sunt răniți în fiecare an din cauza obsesiei companiei pentru maximizarea vitezei și minimizarea costurilor”, a declarat Joan Moriarty.
Reprezentanta coaliției sindicale susține că presiunea pentru creșterea vitezei de lucru și reducerea costurilor afectează siguranța personalului.
Potrivit relatării Ars Technica, condițiile de muncă din facilitățile companiei par să devină mai periculoase pe măsură ce numărul roboților crește.
Materialul menționează și utilizarea inteligenței artificiale în administrarea resurselor umane, ca parte a schimbărilor tehnologice care afectează relația dintre Amazon și angajații săi.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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