Inteligența artificială ar putea schimba radical viața oamenilor. Dragoș Stanca: E o luptă între interesele financiare și interesele geopolitice

Inteligența artificială se află într-un punct de dezvoltare care poate schimba profund viața de zi cu zi, piața muncii și chiar viitorul speciei umane. Dragoș Stanca, antreprenor tech, expert media și organizator al IQ Digital Summit, analizează impactul exploziv al AI, riscurile existențiale asociate acestei tehnologii, dar și oportunitățile uriașe pe care aceasta le poate aduce în medicină și tehnologie.

Unul dintre scenariile care pot deveni realitate este apariția unor sisteme capabile să contribuie la propria dezvoltare. În China există deja fabrici în care roboții construiesc alți roboți, iar o evoluție similară ar putea apărea și în cazul inteligenței artificiale.

Potrivit analizei prezentate de Dragoș Stanca într-un podcast realizat pe canalul de YouTube „Ce se întâmplă”, oamenii vor putea ajunge să își creeze și să își personalizeze propriile sisteme de inteligență artificială. AI-ul personalizat ar putea deveni, practic, un sistem de operare propriu, modelat în funcție de preferințele și valorile fiecărui utilizator.

Personalizarea ar putea merge până la nivelul parametrilor modelelor. Utilizatorii ar putea să își modeleze propriile valori ale parametrilor, cunoscuți drept „weights”, iar configurația adoptată de fiecare persoană ar putea ajunge să reprezinte, într-o anumită formă, expresia propriei personalități.

„Deja în China există fabrici cu roboți care construiesc alți roboți. Așa și noi vom putea, prin propriile AI-uri, pentru că vom putea să ne personalizăm AI-ul, iată, acel AI va deveni propriul nostru sistem de operare pe care noi îl vom modela cum îl vom considera. Ne vom exprima personalitatea și așa. Ne vom modela acele weights, acei parametri din modelul pe care îl vom adopta, va fi de fapt exprimarea personalității noastre, într-un fel sau alt. (…) Prima și cea mai importantă e această luptă vis-a-vis de cât de repede putem evolua și dacă știm deja, că știm cam care ar fi scenariile negative, cum le putem elimina”, a spus Dragoș Stanca.

Un aspect mai puțin cunoscut publicului larg este faptul că există deja modele open-weight. Acestea pot fi descărcate și modificate în funcție de etica utilizatorului și de lucrurile în care acesta crede.

Există, de asemenea, modele open source care pot fi modelate în proporție de 100% de către utilizatori. Astfel, dezvoltarea inteligenței artificiale nu se limitează la sistemele controlate de marile companii, ci permite și apariția unor modele configurate în funcție de propriile principii și obiective. Această posibilitate deschide însă și o serie de probleme legate de direcția în care va evolua tehnologia.

Una dintre principalele provocări este reprezentată de viteza cu care evoluează inteligența artificială. Este necesară o analiză a modului în care poate fi gestionată această evoluție și a felului în care pot fi eliminate scenariile negative care sunt deja previzibile.

„Un lucru probabil mai puțin cunoscut de un public mai larg este că în acest moment tu poți deja să descarci modele open-weight, adică modele pe care le poți modifica în funcție de etica ta, în funcție de lucruri în care crezi și așa mai există și modele open source pe care le poți modela 100% cum vrei. Din nou, e o luptă între, ca întotdeauna, între interesele financiare și economice, interesele geopolitice și aici e de fapt ghinionul pe care îl aveam. Dacă ajungeam în punctul în care aveam inteligență artificială acum 20 de ani, când lucrurile erau puțin mai clare din punct de vedere al echilibrului de putere în lume și lumea era puțin mai liniștită la cap, când nu era social media principal la sursă de informare, poate că lucrul ar fi mers mai lin”, a mai spus Dragoș Stanca.

Potrivit lui Dragoș Stanca, momentul în care omenirea a ajuns să dezvolte inteligența artificială este unul complicat din perspectiva echilibrului global.