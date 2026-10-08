Inteligența artificială schimbă cererea de materii prime. Cuprul se scumpește, iar companiile se îndreaptă spre diamante

Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale crește cererea pentru cupru, un metal esențial în construcția centrelor de date și a infrastructurii energetice. Prețul acestuia a urcat cu peste 30% în ultimul an, însă companiile tehnologice încep să caute și alte materiale pentru a depăși limitele actualelor echipamente. Fibra optică și diamantele sintetice ar putea avea un rol tot mai important în viitoarele generații de procesoare și centre de date.

Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România, explică faptul că aceste tehnologii nu vor elimina nevoia de cupru, dar ar putea transforma piața materialelor utilizate în industria inteligenței artificiale.

Cuprul este unul dintre materialele de bază ale infrastructurii tehnologice moderne. În centrele de date, acesta este utilizat pentru cabluri electrice, transformatoare, bare conductoare, sisteme de răcire și componente electronice.

Metalul se regăsește inclusiv în circuitele procesoarelor și ale memoriilor, ceea ce îl face important pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

Cererea nu vine însă doar din sectorul tehnologic. Electrificarea industriei auto pune o presiune suplimentară asupra pieței, deoarece vehiculele electrice pot necesita de trei până la patru ori mai mult cupru decât automobilele convenționale cu motoare cu ardere internă.

În același timp, extinderea rețelelor de energie regenerabilă și modernizarea infrastructurii electrice presupun investiții care se întind pe mai mulți ani. Cuprul este utilizat și în industria de apărare.

Această combinație de factori a contribuit la creșterea prețului metalului cu peste 30% în ultimul an, potrivit analizei realizate de Bogdan Maioreanu.

Creșterea cererii vine într-un moment în care dezvoltarea unor noi exploatări miniere devine tot mai dificilă.

Potrivit raportului „Critical Minerals Outlook for 2026”, publicat de Agenția Internațională pentru Energie, proiectele miniere anunțate până în prezent ar putea să nu fie suficiente pentru acoperirea necesarului mondial.

Estimările indică un posibil deficit de 25% al ofertei globale de cupru primar în 2035.

Una dintre probleme este ritmul redus al descoperirii de noi zăcăminte. Din totalul zăcămintelor de cupru descoperite în ultimii 35 de ani, numai 5% au fost identificate în ultimul deceniu.

În plus, calitatea minereului s-a deteriorat cu aproximativ 40% față de 1991. Acest lucru complică exploatarea și crește costurile necesare dezvoltării proiectelor miniere.

În aceste condiții, extinderea producției de cupru ar putea deveni tot mai costisitoare, chiar dacă cererea continuă să crească.

Pe măsură ce sistemele de inteligență artificială devin mai complexe, companiile tehnologice caută metode mai rapide de transmitere a informațiilor între componente.

Una dintre direcțiile de dezvoltare este utilizarea fotonilor, adică a particulelor de lumină, pentru transmiterea semnalelor prin conexiuni optice, în locul electronilor care circulă prin conductoarele din cupru.

Această tehnologie, cunoscută sub numele de fotonică, ar putea înlocui anumite conexiuni de comunicații utilizate în infrastructura AI.

Printre companiile implicate în dezvoltarea soluțiilor fotonice se numără Lumentum, Coherent și Marvell.

Un rol important îl are și Corning, furnizor de soluții de conectivitate optică. Compania a primit 500 de milioane de dolari de la Nvidia, printr-o tranzacție menită să susțină parteneriatul pe termen lung dintre cele două grupuri.

Totuși, dezvoltarea comunicațiilor optice nu înseamnă că infrastructura bazată pe cupru va dispărea. Metalul rămâne necesar pentru alimentarea electrică și pentru numeroase alte componente ale centrelor de date.

O altă provocare pentru industria inteligenței artificiale este căldura produsă de procesoarele foarte puternice.

Centrele de date care utilizează grupuri mari de procesoare au nevoie de sisteme eficiente pentru eliminarea căldurii, iar companiile încep să testeze inclusiv materiale pe bază de diamant.

Deși sunt cunoscute în special pentru utilizarea în bijuterii, diamantele au proprietăți care le fac utile și în industrie.

Conductivitatea termică a diamantului depășește 2.000 de wați pe metru-kelvin (W/mK), fiind de peste cinci ori mai mare decât cea a cuprului.

Această proprietate permite transferul rapid al căldurii și poate contribui la răcirea procesoarelor utilizate în sistemele de inteligență artificială.

În februarie 2026, compania Akash Systems a anunțat livrarea unor servere echipate cu procesoare Nvidia H200 și sisteme de răcire pe bază de diamant. Potrivit analizei eToro, aceasta reprezintă una dintre primele aplicații comerciale ale tehnologiei.

Utilizarea diamantelor pentru răcirea procesoarelor existente trebuie însă diferențiată de fabricarea semiconductorilor din diamant.

A doua tehnologie este mult mai complexă și se confruntă în continuare cu probleme legate de costurile ridicate ale materialelor de bază și de capacitatea redusă de producție.

Piața diamantelor a trecut prin schimbări importante în ultimii ani, în special ca urmare a extinderii producției de pietre sintetice.

În septembrie 2026, un diamant natural standard de un carat costa aproximativ 3.900 de dolari, cu 51% mai puțin decât în urmă cu cinci ani.

Scăderea a fost și mai accentuată în cazul diamantelor create în laborator. Prețurile angro ale acestora s-au redus cu peste 75% începând din 2022.

China reprezintă peste 60% din oferta globală de diamante sintetice, ceea ce contribuie la creșterea disponibilității acestor materiale și reduce posibilitatea comercializării lor ca produse rare.

Totuși, utilizările industriale ar putea crea noi oportunități pentru producători.

Diamantele sintetice sunt deja folosite la fabricarea uneltelor de tăiere, găurire și șlefuire. Extinderea utilizării lor în sistemele de răcire pentru procesoare ar putea aduce o nouă categorie de clienți.

Estimările prezentate în analiza eToro indică o posibilă creștere a pieței industriale a diamantelor create în laborator de la aproximativ 2,1 miliarde de dolari în 2025 la 4,3 miliarde de dolari în 2034.

Rămâne însă incert cât de mare va fi contribuția comenzilor provenite din industria inteligenței artificiale.

Mai multe companii listate la bursă au deja activități legate de dezvoltarea sau producția materialelor pe bază de diamant.

Coherent dezvoltă materiale din diamant pentru disiparea căldurii, în timp ce Sumitomo Electric produce monocristale de diamant și materiale destinate aplicațiilor din industria semiconductorilor.

Anglo American are, la rândul său, expunere în acest domeniu prin participația de 85% deținută în De Beers, grup care controlează compania Element Six, specializată în diamante industriale.

Totuși, vânzarea planificată a De Beers ar putea modifica această expunere.

Bogdan Maioreanu atrage atenția că diamantele reprezintă numai o parte din activitatea acestor companii. Prin urmare, o eventuală creștere a cererii din partea industriei AI nu se va transforma neapărat într-o creștere imediată și semnificativă a profiturilor.

În plus, dacă producția de materiale specializate nu va putea ține pasul cu noile comenzi, prețurile din acest segment ar putea să scadă mai lent sau chiar să înceapă să crească.

Nu este clar dacă aceste evoluții vor influența și prețurile diamantelor destinate bijuteriilor.

Pentru investitori, un indicator important va fi capacitatea producătorilor de a transforma noile aplicații tehnologice în contracte recurente și profituri.

În ciuda interesului pentru fibra optică și diamante, analiza eToro indică faptul că rolul cuprului în infrastructura globală va rămâne important în următorii ani. Conexiunile optice pot înlocui anumite utilizări ale metalului, iar diamantele pot îmbunătăți răcirea procesoarelor, însă cuprul continuă să ofere o combinație de conductivitate, versatilitate și costuri care îl face dificil de înlocuit la scară largă.