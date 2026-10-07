Anthropic lansează Haiku 5.5 într-un moment tensionat pe piața AI. Noul model promite performanțe mai bune și costuri mai mici

Anthropic a prezentat miercuri modelul Claude Haiku 5.5, cel mai nou produs din familia Claude 5.5. Compania promite că noul model oferă performanțe îmbunătățite și costuri mai mici comparativ cu versiunea anterioară.

Potrivit startupului din domeniul inteligenței artificiale, Haiku 5.5 este cel mai performant model lightweight dezvoltat de companie până în prezent. Acesta depășește Haiku 4.5 în domenii precum programarea, utilizarea computerului și activitățile bazate pe cunoștințe.

Modelele Haiku dezvoltate de Anthropic sunt concepute pentru cazuri de utilizare care necesită răspunsuri rapide și costuri reduse. În gama companiei există însă și modele cu niveluri superioare de capacitate, notează Yahoo! Finance.

Sonnet și Opus sunt orientate către activități de programare la un nivel mai ridicat, utilizarea în mediul enterprise și alte capabilități avansate. Fable este cel mai puternic model al companiei și este destinat unor sarcini care se desfășoară pe parcursul mai multor zile.

Anthropic oferă și Mythos, o versiune a modelului Fable care are mai puține mecanisme de protecție, dar dispune de caracteristici puternice în domeniul securității cibernetice și al științelor vieții. Mythos nu este disponibil pentru publicul larg, ci doar pentru anumiți membri ai programului de verificare cibernetică al Anthropic.

Prețul a devenit un element tot mai important în discuțiile despre inteligența artificială. Clienții din mediul enterprise caută modalități prin care să își reducă cheltuielile, după perioada de cheltuieli fără restricții asociată cu ceea ce a fost denumit era „tokenmaxxing”.

Companiile se orientează, de asemenea, către modele open-weight dezvoltate de companii americane și chineze de inteligență artificială, în încercarea de a reduce costurile asociate utilizării AI.

Anthropic a anunțat că Haiku 5.5 costă, în medie, cu 75% mai puțin decât Haiku 4.5. Clienții vor plăti 0,10 dolari pentru fiecare milion de tokeni de intrare și 0,50 dolari pentru tokenii de ieșire.

Prețul este în linie cu cel al celui mai mic model al rivalului OpenAI, GPT-6 Luna. Tokenii reprezintă unități de măsură pentru utilizarea inteligenței artificiale și pot constitui părți ale cuvintelor sau cuvinte întregi.

Lansarea Haiku 5.5 are loc în timp ce Anthropic se îndreaptă către oferta publică inițială, foarte așteptată de piață. Listarea este anticipată pentru o perioadă de dinaintea Zilei Recunoștinței.

Reuters a obținut prospectul pentru investitori S-1 al Anthropic. Documentul prezintă veniturile, pierderile, riscurile și oportunitățile companiei.

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, startupul a înregistrat vânzări de 4,6 miliarde de dolari în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 12 ori față de anul precedent. În aceeași perioadă, compania a înregistrat însă pierderi de 42 de miliarde de dolari.

Și OpenAI se pregătește pentru debutul pe piețele publice. Compania ar fi amânat însă această operațiune până la începutul anului 2027.

Cele două companii se confruntă și cu efectele unor situații în care modelele lor de inteligență artificială au funcționat necontrolat și au ajuns să spargă rețelele unor companii terțe.

În cazul Anthropic, CEO-ul Dario Amodei a participat recent, alături de alți directori ai unor companii din industria AI, la un summit organizat la Casa Albă. Discuțiile cu președintele SUA, Donald Trump, au vizat autoreglementarea industriei de inteligență artificială.