Google lansează Nano Banana 2.1: imagini mai bune, procesare mai rapidă și până la 14 imagini de referință

Google schimbă din nou regulile în generarea imaginilor cu inteligență artificială. Compania lansează Nano Banana 2.1, un model care promite imagini mai bune, poate folosi până la 14 referințe simultan și costă aproape jumătate față de versiunea anterioară.

Google a lansat cel mai nou model de inteligență artificială pentru generarea imaginilor, Nano Banana 2.1, pe care îl prezintă drept o versiune mai performantă și mai ieftină decât modelul anterior.

Bazat pe noul model Gemini 3.6 Flash, Nano Banana 2.1 înlocuiește Nano Banana 2, lansat de compania americană în luna februarie. Potrivit Google, noul model aduce îmbunătățiri față de versiunea precedentă în toate principalele domenii de performanță.

Nano Banana 2.1 oferă o calitate vizuală mai bună, o randare îmbunătățită a textului și o consistență mai mare a personajelor, inclusiv în panorame de mari dimensiuni și în infografice.

Modelul poate procesa simultan până la 14 imagini de referință și include trei niveluri de raționament: minim, mediu și ridicat. Alegerea nivelului influențează calitatea imaginilor generate.

Rezultatele testelor sintetice arată că Nano Banana Pro rămâne cel mai performant generator de imagini al Google. În schimb, Nano Banana 2.1 este prezentat ca o variantă mai eficientă.

Google estimează că Nano Banana 2.1 va avea un cost de aproximativ două ori mai mic decât modelul anterior. De exemplu, generarea unei imagini 4K va costa 7,56 cenți, față de 15,10 cenți în cazul versiunii precedente.

Noul model Nano Banana 2.1 va fi integrat în aplicațiile Google care includ funcții de inteligență artificială, de la Gemini până la Google Search.