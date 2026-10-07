Anthropic extinde Claude Startups: startupurile pot primi credite și reduceri de până la 45.000 de dolari

Anthropic extinde programul Claude Startups pentru a atrage mai multe companii nou-înființate și startupuri aflate în creștere. Companiile eligibile pot primi credite și reduceri de până la 45.000 de dolari pentru produse și servicii AI.

Anthropic a anunțat marți extinderea programului Claude Startups, destinat companiilor nou-înființate, prin care acestea pot primi acces la produse de inteligență artificială (IA, Artificial Intelligence, AI), credite și reduceri în valoare de mii de dolari. Compania urmărește astfel să atragă mai multe startupuri și companii aflate într-o etapă de creștere rapidă.

Lansat inițial în luna mai, programul are deja mii de companii participante, potrivit Anthropic. Extinderea permite unui număr mai mare de startupuri să utilizeze modelele Claude pentru dezvoltarea unor produse și servicii bazate pe inteligență artificială.

Companiile acceptate în program pot beneficia de reduceri și credite în valoare de până la 45.000 de dolari prin pachetul Claude Startup Stack. Acesta include instrumente și servicii necesare pentru funcționarea unui startup.

Organizațiile eligibile pot primi, de asemenea, un credit unic de 1.000 de dolari pentru utilizarea interfeței de programare API a Anthropic și acces gratuit timp de un an la Claude Team, pentru maximum cinci utilizatori premium.

Programul oferă și sesiuni virtuale de consultanță cu echipa de inteligență artificială aplicată a Anthropic. Participanții au, totodată, posibilitatea de a lua parte la evenimente și de a interacționa cu alte companii din comunitatea Claude Startups.

Beth Robertson, responsabilă pentru relația cu startupurile la Anthropic, a precizat că startupurile se numără printre companiile care utilizează Claude pentru proiecte complexe și îi testează rapid limitele. Potrivit ei, aceste companii adoptă într-un ritm rapid noile modele de inteligență artificială și le folosesc pentru dezvoltarea unor proiecte care anterior păreau dificil sau imposibil de realizat.

„Startupurile sunt adesea primele care împing Claude la limitele sale”, a declarat Robertson.

Extinderea programului are loc în contextul intensificării concurenței dintre Anthropic, OpenAI și Google, care oferă, la rândul lor, programe de sprijin pentru startupuri. Anthropic, companie ale cărei venituri provin în principal de la clienții corporativi, urmărește să își consolideze relațiile cu noua generație de companii din sectorul tehnologic.

Inițiativa face parte din strategia de dezvoltare a Anthropic înaintea unei oferte publice inițiale (IPO) intens anticipate. Compania urmărește să încurajeze adoptarea produselor sale încă din primele etape de dezvoltare ale startupurilor.

Potrivit Anthropic, în program se pot înscrie startupurile înființate în ultimii cinci ani sau companiile care au obținut finanțare în ultimii doi ani.