Creșterea pensiilor din 2027 provoacă neînțelegeri în Guvern, în timp ce autoritățile pregătesc bugetul pentru anul viitor. PSD susține o indexare de 7,3%, în timp ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar prefera o majorare de cel mult 5%. Diferența dintre cele două variante înseamnă aproximativ 65 de lei pe lună pentru un pensionar cu pensia medie.

Pregătirea bugetului pentru anul 2027 readuce în atenție problema indexării pensiilor, după o perioadă în care veniturile pensionarilor au fost înghețate.

În prezent, la nivelul Guvernului există două variante privind procentul cu care ar putea fi majorate pensiile de la 1 ianuarie.

PSD susține aplicarea unei indexări de 7,3%, în timp ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar accepta o creștere de maximum 5%.

Varianta mai prudentă este în concordanță cu abordarea Băncii Naționale a României și a Consiliului Fiscal.

Diferența dintre scenarii este de 2,3 puncte procentuale, iar decizia finală va depinde de resursele disponibile în bugetul pentru anul viitor, transmite Newsweek.

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că bugetul pentru 2027 trebuie să includă fondurile necesare majorării pensiilor.

Acesta a insistat asupra respectării prevederilor privind indexarea, în contextul declarațiilor ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, care nu a oferit garanții privind procentul creșterii.

„Pentru 2027 avem nevoie de un buget care să includă creșterea pensiilor”, a transmis ministrul Muncii.

Florin Manole a subliniat că angajamentele asumate prin programul de guvernare trebuie respectate.

„Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privinţa indexării pensiilor este obligatorie”, a afirmat acesta.

Poziția ministrului Muncii pune presiune asupra Ministerului Finanțelor, care trebuie să identifice resursele bugetare necesare pentru aplicarea unei eventuale majorări.

Disputa dintre cele două variante poate fi ilustrată prin raportarea procentelor la pensia medie de 2.821 de lei.

O indexare de 7,3% ar însemna o majorare de aproximativ 206 lei, în timp ce o creștere de 5% ar aduce în plus aproximativ 141 de lei.

Astfel, diferența dintre cele două scenarii este de aproape 65 de lei pe lună.

Scenariu Majorare lunară Pensie rezultată Indexare de 7,3% 206 lei 3.027 lei Indexare de 5% 141 lei 2.962 lei Diferență 65 lei 65 lei

Calcule orientative pentru o pensie de 2.821 de lei. Sumele individuale ar varia în funcție de pensia fiecărui beneficiar.

Procentul de majorare nu a fost stabilit definitiv, iar cele două variante rămân scenarii discutate în contextul pregătirii bugetului.

Potrivit estimărilor, aproximativ patru milioane de pensii ar beneficia de indexare.

Dacă diferența medie lunară dintre cele două variante ar fi de 65 de lei, impactul bugetar suplimentar al unei indexări de 7,3%, comparativ cu una de 5%, ar ajunge la aproximativ 3,12 miliarde de lei pe an.

Calculul pornește de la o diferență lunară de 65 de lei, înmulțită cu patru milioane de pensii și cu cele 12 luni ale anului.

Această sumă reprezintă costul suplimentar estimat al variantei de 7,3% față de cea de 5%, nu costul total al indexării.

În același timp, cel puțin 600.000 de pensionari ar putea să nu primească o majorare efectivă a sumelor încasate, ca urmare a recalculării din septembrie 2024.

Este vorba despre persoanele pentru care recalcularea a stabilit o pensie mai mică decât cea aflată anterior în plată.

În cazul acestora, majorările valorii calculate a pensiei pot să nu determine imediat o creștere a venitului efectiv încasat.

Discuțiile privind indexarea pensiilor se desfășoară într-un context bugetar dificil, iar disponibilitatea fondurilor rămâne principala problemă.

Deși PSD susține o creștere de 7,3%, iar Ministerul Finanțelor ar prefera un procent mai redus, nu este exclus nici scenariul în care resursele bugetare să fie insuficiente pentru o majorare de 5%.

O asemenea situație ar necesita noi decizii la nivelul Guvernului privind finanțarea sistemului public de pensii.

Deocamdată, nu a fost anunțată o hotărâre definitivă privind procentul de indexare care ar urma să fie aplicat de la 1 ianuarie 2027.

Stabilirea acestuia depinde de negocierile privind bugetul și de resursele pe care Ministerul Finanțelor le va putea aloca pentru plata pensiilor.