Mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva sărăciei și corupției. Opoziția acuză autoritățile de represiune
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Mii de persoane au participat duminică la un protest de amploare în Istanbul, în ciuda ploii, pentru a denunța sărăcia, corupția și măsurile împotriva opoziției și presei. Manifestația a fost organizată la apelul a peste o sută de organizații politice, sindicate și grupuri ale societății civile. Protestatarii au cerut respectarea drepturilor democratice și îmbunătățirea condițiilor de trai.
Proteste în Turcia împotriva sărăciei, corupției și restricțiilor asupra libertăților
Mii de persoane s-au adunat duminică, 29 noiembrie, în cartierul Kartal, situat în partea asiatică a Istanbulului, pentru a protesta împotriva situației economice și a politicilor autorităților turce.
Manifestația a fost organizată de peste o sută de sindicate, asociații, partide de opoziție și organizații ale societății civile, potrivit informațiilor transmise de AFP și dpa.
Participanții au criticat creșterea costurilor de trai, presupusele acte de corupție și presiunile exercitate asupra presei și adversarilor politici ai puterii.
Ozkan Atar, președintele sindicatului muncitorilor din metalurgie Birlesik Metal-Is, a declarat că manifestația reunește nu doar angajați, ci și persoane nemulțumite de sărăcie și de ceea ce consideră a fi nedreptăți sociale.
Liderul sindical a susținut că autoritățile trebuie să îi tragă la răspundere pe cei responsabili de corupție și a criticat privilegiile de care ar beneficia persoanele apropiate conducerii politice.
Acesta a cerut mai multă democrație, libertate, egalitate și pace.
Manifestanții au cerut salarii și pensii mai bune și au criticat privilegiile celor aflați la putere
Mesajele afișate pe pancartele protestatarilor au vizat în special dificultățile economice și diferențele dintre nivelul de trai al populației și cel al persoanelor apropiate puterii.
Participanții au cerut dreptate, hrană și libertate, au protestat împotriva sărăciei și corupției și au criticat condițiile de muncă.
Unele pancarte atrăgeau atenția asupra situației pensionarilor și asupra nivelului redus al veniturilor acestora.
Alte mesaje solicitau ca bugetul public să fie folosit în beneficiul populației, nu al persoanelor acuzate de corupție.
Nemulțumirile au fost alimentate și de evoluția prețurilor, într-o perioadă în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare a populației.
Inflația anuală din Turcia este de aproximativ 30%, potrivit datelor oficiale
Turcia continuă să se confrunte cu o inflație ridicată, care pune presiune asupra bugetelor gospodăriilor.
Potrivit statisticilor oficiale, rata anuală a inflației se situează în jurul valorii de 30%.
Grupul independent de cercetare Enag a estimat însă o inflație anuală de aproximativ 45% în luna octombrie.
Diferența dintre cele două estimări arată că evaluările privind amploarea creșterii prețurilor nu sunt identice.
În acest context, participanții la protest au cerut îmbunătățirea condițiilor de trai și măsuri împotriva sărăciei.
Opoziția acuză autoritățile că afectează democrația și economia Turciei
La manifestație a participat și Ozgur Celik, liderul organizației din Istanbul a principalului partid de opoziție.
Acesta a susținut că măsurile luate împotriva instituțiilor democratice au consecințe importante asupra economiei.
În opinia sa, presiunile asupra opoziției și limitarea libertăților contribuie la agravarea sărăciei și a problemelor sociale.
Turcia traversează o perioadă de tensiuni politice, în care mai mulți reprezentanți ai opoziției se confruntă cu proceduri judiciare.
Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în detenție.
O hotărâre recentă a dus la anularea diplomei sale universitare, ceea ce îl împiedică să candideze la viitoarele alegeri prezidențiale.
Protestele continuă după închiderea mai multor instituții media ale opoziției
Manifestația de duminică are loc la numai o săptămână după alte proteste organizate în Istanbul împotriva închiderii unor instituții media ale opoziției.
La acele demonstrații au participat, de asemenea, mii de persoane, care au criticat restricțiile asupra presei.
Reprezentanții organizațiilor civice și ai opoziției consideră că presiunile asupra jurnaliștilor și adversarilor politici reprezintă o amenințare pentru libertățile democratice.
Protestele de la Istanbul reunesc astfel revendicări economice și politice, de la combaterea inflației și a corupției până la protejarea libertății presei și a drepturilor opoziției.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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