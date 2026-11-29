Revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, susținută de președintele Donald Trump, evidențiază provocările asociate cu strategia SUA în domeniul inteligenței artificiale. Washingtonul încearcă să limiteze accesul Chinei la tehnologiile americane avansate, dar se bazează pe capitalul străin și parteneriatele internaționale pentru dezvoltarea propriei infrastructuri.

Consiliul de administrație al Nvidia a votat în unanimitate, pe 23 noiembrie, reinstalarea lui Jensen Huang în funcția de președinte și director general al companiei.

Decizia a venit la mai puțin de o săptămână după ce conducerea companiei respinsese public posibilitatea revenirii acestuia.

Nvidia a confirmat că a consultat oficiali americani de rang înalt înainte de luarea deciziei. Ancheta independentă privind o posibilă operațiune a serviciilor străine de informații care l-ar fi vizat pe Huang rămâne însă în desfășurare.

De-a lungul anilor, Jensen Huang a construit relații cu autoritățile de la Washington, China și companiile de tehnologie din întreaga lume.

Acesta a fost și unul dintre principalii susținători ai menținerii exporturilor americane de semiconductori către China.

Huang consideră că restricțiile comerciale încurajează dezvoltarea unor tehnologii chinezești care ar putea concura ulterior cu produsele americane, potrivit Forbes.

Succesul Nvidia nu se bazează exclusiv pe performanțele procesoarelor grafice dezvoltate de companie.

Acestea fac parte dintr-un ecosistem tehnologic care include echipamente de rețea și platforma software CUDA. Aceasta permite dezvoltatorilor să utilizeze puterea de calcul a procesoarelor grafice pentru diverse aplicații, inclusiv pentru inteligența artificială.

Programatorii investesc ani în învățarea acestor instrumente, iar companiile își construiesc infrastructura în jurul tehnologiilor Nvidia. Trecerea la soluțiile altor producători poate presupune astfel costuri semnificative.

Jensen Huang consideră că utilizarea tehnologiilor americane de către companiile chineze menține dependența acestora de echipamentele și programele informatice dezvoltate în SUA.

Autoritățile americane privesc însă situația și din perspectiva securității naționale. Procesoarele avansate pot fi utilizate inclusiv în cercetarea militară și în analiza informațiilor serviciilor secrete.

Restricțiile la export limitează accesul Chinei la aceste tehnologii și cresc costurile dezvoltării sistemelor avansate de inteligență artificială.

În același timp, Huawei și alte companii chineze investesc în dezvoltarea propriilor procesoare. Autoritățile de la Beijing susțin producția internă de semiconductori, echipamente și programe informatice.

Dacă aceste tehnologii devin competitive, companiile chineze ar putea avea mai puține motive să revină la furnizorii americani, chiar dacă restricțiile comerciale vor fi eliminate ulterior.

Competiția dintre Statele Unite și China nu se limitează la producția de semiconductori.

China investește în capacități de producție a electricității, rețele de transport al energiei și infrastructură industrială necesară marilor proiecte tehnologice.

În schimb, dezvoltatorii centrelor de date din Statele Unite se confruntă cu întârzieri în racordarea la rețelele electrice, limitări privind alimentarea cu energie și costuri tot mai mari ale infrastructurii.

Companiile chineze DeepSeek și Alibaba contribuie, de asemenea, la intensificarea competiției prin distribuirea unor modele de inteligență artificială care pot fi utilizate pe infrastructura proprie a clienților.

Aceste modele reduc dependența organizațiilor de serviciile proprietare și permit dezvoltatorilor chinezi să își extindă prezența internațională.

Statele Unite păstrează avantaje importante în proiectarea semiconductorilor, dezvoltarea software, serviciile de cloud și accesul la capital.

Cu toate acestea, apariția unor alternative mai ieftine poate pune presiune asupra companiilor americane care se bazează pe comercializarea produselor și serviciilor la prețuri ridicate.

Un rol important în strategia americană îl are SoftBank, compania japoneză de investiții condusă de Masayoshi Son.

SoftBank este implicată în proiectul Stargate, alături de OpenAI, Oracle și alți parteneri tehnologici.

Anunțat în ianuarie 2025, proiectul vizează investiții de 500 de miliarde de dolari pe parcursul a patru ani. Obiectivul inițial este mobilizarea a 100 de miliarde de dolari.

Aceste valori reprezintă planuri de investiții, nu sume deja cheltuite.

SoftBank este responsabilă de finanțarea proiectului, iar Masayoshi Son ocupă funcția de președinte. Nvidia se numără printre partenerii tehnologici inițiali.

Printre investitori se află și MGX, o companie de investiții din Abu Dhabi.

Expansiunea infrastructurii americane de inteligență artificială depinde astfel nu doar de cererea pentru tehnologie, ci și de accesul la piețele internaționale de capital.

În octombrie 2026, SoftBank a raportat că investițiile sale cumulate în OpenAI au ajuns la 64,6 miliarde de dolari.

Compania și-a majorat și împrumuturile garantate cu acțiuni ale producătorului de tehnologie Arm cu cinci miliarde de dolari.

În ianuarie 2026, SoftBank a donat 50 de milioane de dolari fondului destinat bibliotecii prezidențiale a lui Donald Trump.

Două luni mai târziu, administrația americană a anunțat un parteneriat care implică SoftBank și compania energetică AEP Ohio.

Acesta vizează dezvoltarea unor centre de date și a infrastructurii energetice pe terenuri federale. Proiectul include capacități planificate de producție a electricității de 10 gigawați.

Democrații din Congresul american au ridicat semne de întrebare privind succesiunea acestor evenimente. Nu a fost însă stabilită existența unui schimb necorespunzător de favoruri, iar planificarea proiectului începuse anterior anunțului.

Potrivit The Washington Post, Nvidia și Apple s-au angajat, de asemenea, să contribuie fiecare cu 25 de milioane de dolari la proiectul sălii de bal de la Casa Albă.

Aceste contribuții evidențiază legăturile dintre marile companii tehnologice și administrația americană, care joacă un rol important în stabilirea politicilor comerciale și tehnologice.

Deși cele mai recente rezultate financiare ale Nvidia indică menținerea unei cereri puternice, investițiile în infrastructura de inteligență artificială implică riscuri importante.

Companiile care construiesc centre de date trebuie să obțină venituri suficiente pentru a acoperi costurile investițiilor, finanțării și deprecierii echipamentelor.

Dacă cererea va crește mai lent decât se estimează în prezent, o parte dintre aceste capacități ar putea rămâne insuficient utilizate.

Nvidia își asumă și o parte dintre riscurile financiare prin investiții și angajamente de finanțare care implică furnizori de infrastructură pentru inteligența artificială.

Producătorii de semiconductori ajung astfel să contribuie la finanțarea companiilor care le cumpără produsele.

În paralel, marii furnizori de servicii cloud își dezvoltă propriile procesoare, iar producătorii chinezi investesc în alternative la tehnologiile americane.

Pe termen lung, unul dintre riscurile identificate pentru companiile americane este pierderea permanentă a unor clienți care adoptă tehnologii alternative. Consecințele ar putea depăși pierderile de venituri și ar putea afecta inclusiv influența SUA asupra standardelor tehnologice utilizate la nivel internațional.