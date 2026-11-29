Controverse pe Codul Muncii în Senat. O modificare a Codului Muncii aflată pe masa senatorilor riscă să îi pedepsească financiar tocmai pe salariații care își dovedesc nevinovăția în instanță după ani de procese penale. Două inițiative legislative (L655/2026 și B574/2026) propun limitarea despăgubirilor acordate angajaților suspendați din funcție și ulterior achitați — inclusiv prin scăderea banilor pe care omul i-a câștigat muncind la un alt angajator pentru a-și întreține familia, acuză Alianța Lucrătorilor din Energie (A.L.E.).

Aceasta cere oficial Senatului să respingă aceste modificări, însă o analiză a legislației românești și europene arată că disputa ascunde o problemă mult mai profundă: statul refuză să își asume costul propriilor erori judiciare și pasează nota de plată între angajat și firmă.

uă inițiative legislative (L655/2026 și B574/2026) propun limitarea despăgubirilor acordate angajaților suspendați din funcție și ulterior achitați — inclusiv prin scăderea banilor pe care omul i-a câștigat muncind la un alt angajator pentru a-și întreține familia. Alianța Lucrătorilor din Energie (A.L.E.) cere oficial Senatului să respingă aceste modificări, avertizând că nota de plată a unei suspendări nejustificate este mutată pe umerii victimei.

Potrivit legislației actuale (art. 52 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii), atunci când un angajat este trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, angajatorul îi poate suspenda contractul individual de muncă. Pe toată durata procesului — care în România durează frecvent între 2 și 5 ani — salariatul nu primește niciun leu de la locul de muncă de bază.

Dacă instanța constată nevinovăția (prin achitare, clasare sau încetarea procesului penal), legea actuală obligă angajatorul să îi redea postul și să îi plătească o despăgubire integrală, egală cu salariul și toate celelalte drepturi de care a fost lipsit, actualizate cu inflația și dobânda legală.

Conform punctului de vedere transmis Senatului de Alianța Lucrătorilor din Energie (A.L.E.), cele două propuneri legislative reduc drastic protecția salariatului declarat nevinovat:

Eliminarea dobânzii legale ( L655/2026 ): Proiectul prevede ca despăgubirea să fie actualizată „exclusiv” cu rata inflației, ceea ce exclude dobânda legală penalizatoare pentru anii în care angajatul a fost lipsit pe nedrept de venituri. Confiscarea indirectă a banilor munciți în altă parte ( B574/2026 ): Propunerea merge și mai departe și prevede ca din despăgubirea datorată de angajatorul inițial să se scadă salariul câștigat de persoana respectivă la un alt angajator pe perioada suspendării.

„Un salariat suspendat ani de zile, fără nicio vină, nu trebuie pus să aleagă între a-și întreține familia și a-și păstra dreptul la despăgubire. Costul unei suspendări nejustificate trebuie să rămână la angajatorul care a decis-o”, a declarat Liviu-Cornel Popa, vicepreședinte al Alianței Lucrătorilor din Energie.

Deși statul nu centralizează într-un registru unic numărul total al angajaților din mediul privat și public suspendați în baza art. 52 din Codul Muncii, datele din instanțele românești și rapoartele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) conturează un fenomen deloc neglijabil:

Sute de achitări anual în dosare penale: La nivelul instanțelor din România se înregistrează anual între 700 și 1.100 de persoane achitate definitiv în dosare penale, la care se adaugă mii de dosare închise prin clasare sau încetarea procesului penal după trimiterea în judecată. O parte semnificativă dintre aceștia sunt angajați din companii de stat, administrație, energie, transporturi sau mediul privat, ale căror contracte de muncă au fost suspendate pe durata anchetei și a judecății.

Durata medie a unui proces: În cauzele penale complexe (în special cele legate de fapte de serviciu, gestiune sau accidente de muncă — frecvente în sectoare precum energia sau industria), soluționarea definitivă durează în medie între 3 și 6 ani . În tot acest timp, fără un loc de muncă secundar, un salariat și familia sa nu au din ce trăi.

Litigii de muncă în creștere: Pe rolul tribunalelor din țară se înregistrează anual zeci de mii de litigii de muncă, iar contestațiile împotriva deciziilor de suspendare și acțiunile pentru recuperarea drepturilor salariale reprezintă unele dintre cele mai lungi și costisitoare proceduri pentru angajați.

Potrivit documentelor oficiale publicate pe portalul Senatului, ambele propuneri legislative au primit deja avize negative din partea principalelor instituții consultative:

Consiliul Legislativ ;

Consiliul Economic și Social (CES) ;

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) ;

În plus, Consiliul Fiscal a solicitat documentația de impact financiar prevăzută de Legea responsabilității fiscal-bugetare.

Cu toate acestea, procedura parlamentară avansează rapid: termenul pentru depunerea amendamentelor la Senat este 8 decembrie 2026, iar comisiile pentru muncă și pentru administrație publică urmează să întocmească raportul până pe 9 decembrie 2026.

Alianța Lucrătorilor din Energie subliniază că demersul nu îi vizează sub nicio formă pe cei condamnați penal, ci strict pe angajații pentru care justiția a stabilit nevinovăția, și formulează patru cerințe clare: