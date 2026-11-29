Controverse pe Codul Muncii în Senat: cine plătește salariul unui angajat suspendat penal și declarat nevinovat? Statul aruncă totul la nagajat și angajator
SURSA FOTO: Dreamstime - Sistemul de justiție
Controverse pe Codul Muncii în Senat. O modificare a Codului Muncii aflată pe masa senatorilor riscă să îi pedepsească financiar tocmai pe salariații care își dovedesc nevinovăția în instanță după ani de procese penale. Două inițiative legislative (L655/2026 și B574/2026) propun limitarea despăgubirilor acordate angajaților suspendați din funcție și ulterior achitați — inclusiv prin scăderea banilor pe care omul i-a câștigat muncind la un alt angajator pentru a-și întreține familia, acuză Alianța Lucrătorilor din Energie (A.L.E.).
Aceasta cere oficial Senatului să respingă aceste modificări, însă o analiză a legislației românești și europene arată că disputa ascunde o problemă mult mai profundă: statul refuză să își asume costul propriilor erori judiciare și pasează nota de plată între angajat și firmă.
Potrivit legislației actuale (art. 52 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii), atunci când un angajat este trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, angajatorul îi poate suspenda contractul individual de muncă. Pe toată durata procesului — care în România durează frecvent între 3 și 6 ani — salariatul nu primește niciun leu de la locul de muncă de bază.
Dacă instanța constată nevinovăția (prin achitare, clasare sau încetarea procesului penal), legea actuală obligă angajatorul să îi redea postul și să îi plătească o despăgubire integrală, egală cu salariul și toate celelalte drepturi de care a fost lipsit, actualizate cu inflația și dobânda legală.
Controverse pe Codul Muncii în Senat. Ce vor să schimbe cele două proiecte din Senat și ce reclamă sindicaliștii
Într-un punct de vedere transmis Senatului, Alianța Lucrătorilor din Energie (A.L.E.) atrage atenția că cele două propuneri legislative reduc drastic protecția salariatului declarat nevinovat:
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Eliminarea dobânzii legale (
L655/2026): Proiectul prevede ca despăgubirea să fie actualizată „exclusiv” cu rata inflației, ceea ce exclude dobânda legală penalizatoare pentru anii în care angajatul a fost lipsit pe nedrept de venituri.
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Confiscarea indirectă a banilor munciți în altă parte (
B574/2026): Propunerea merge și mai departe și prevede ca din despăgubirea datorată de angajatorul inițial să se scadă salariul câștigat de persoana respectivă la un alt angajator pe perioada suspendării.
„Un salariat suspendat ani de zile, fără nicio vină, nu trebuie pus să aleagă între a-și întreține familia și a-și păstra dreptul la despăgubire. Costul unei suspendări nejustificate trebuie să rămână la angajatorul care a decis-o”, a declarat Liviu-Cornel Popa, vicepreședinte al Alianței Lucrătorilor din Energie.
Totuși, dacă privim dincolo de comunicatul sindical și analizăm și perspectiva angajatorilor — precum și modul în care alte state europene au rezolvat această dilemă — tabloul devine mult mai nuanțat.
Ce nu spune comunicatul: dilema companiilor care plătesc de două ori pentru același post
Din punctul de vedere al unei companii (fie ea privată sau de stat din sectoare strategice precum energia, transporturile ori sistemul bancar), situația este complicată de un detaliu esențial: nu firma a pornit procesul penal, ci procurorii statului.
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Cost dublu pentru angajator: Pe parcursul celor 3–5 ani cât durează procesul, compania nu beneficiază de munca angajatului suspendat, dar este nevoită să angajeze și să plătească un înlocuitor pentru ca activitatea să nu se blocheze. Dacă la final angajatul este achitat, firma ajunge să plătească două salarii pentru același post — plus inflație și dobânzi.
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Siguranța operațională nu este un moft: În domenii critice (energie, instalații industriale, aviație, gestiune financiară), un angajator nu își poate permite riscul de a lăsa la butoane o persoană trimisă în judecată pentru fapte grave legate de serviciu.
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Venit dublu pentru angajatul care a lucrat în altă parte: Dacă un salariat suspendat s-a angajat legal în altă parte și a încasat salariu timp de trei ani, iar la final primește 100% salariile de la prima firmă fără nicio deducere, el ajunge să câștige dublu față de un coleg care a muncit zi de zi fără întrerupere.
Cum au rezolvat alte țări din Europa și SUA această problemă
Exact din aceste motive, sistemele juridice occidentale tratează diferit suspendarea în procesele penale, împărțind riscul între angajator, angajat și stat:
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Germania (regula deducerii veniturilor): În dreptul german al muncii (§ 615 BGB), dacă un angajat este suspendat sau concediat nejustificat și câștigă ulterior procesul, legea obligă la scăderea din despăgubire a tuturor veniturilor câștigate la un alt angajator în perioada respectivă — exact principiul propus acum în România prin proiectul
B574/2026. Rațiunea este simplă: despăgubirea trebuie să repare o pierdere reală, nu să genereze un profit suplimentar.
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Statele Unite („Mitigation of Damages”): Chiar și în companiile sindicalizate unde contractul colectiv prevede plata salariilor din urmă (back pay) la achitare, angajatul are obligația legală să își caute de lucru, iar orice salariu încasat în altă parte se scade automat din suma plătită de prima companie.
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Marea Britanie și Franța: În Marea Britanie, angajatorul care suspendă un om pe durata unei anchete penale trebuie, ca regulă generală, să o facă cu plata salariului (asumându-și costul prezumției de nevinovăție). În Franța, simpla trimitere în judecată nu permite suspendarea fără plată pe termen lung; dacă omul este arestat și apoi achitat, despăgubirile se plătesc de către STAT, nu de către firmă.
Unde greșește proiectul din România și unde au dreptate sindicaliștii
Deși preia parțial modelul german al scăderii veniturilor alternative, pachetul legislativ aflat în Senatul României are trei defecte majore pe care A.L.E. le semnalează corect:
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În România, suspendarea este o alegere a firmei, nu o obligație: Spre deosebire de arestul preventiv (unde contractul se suspendă automat prin lege, iar la achitare plătește Ministerul Finanțelor), în cazul trimiterii în judecată în stare de libertate (art. 52 alin. 1 lit. b), compania alege singură să îl suspende pe angajat. Dacă a ales să îi taie venitul înainte de o sentință definitivă, își asumă riscul acestei decizii.
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Încurajează munca la negru: Dacă un angajat suspendat știe că orice leu câștigat legal la un alt loc de muncă îi va fi tăiat din despăgubirea finală, acesta nu va mai avea niciun motiv să se angajeze cu carte de muncă pe durata procesului.
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Adevăratul vinovat — STATUL — scapă basma curată: Atunci când o anchetă penală eșuează după cinci ani și se termină cu o achitare definitivă, eroarea aparține organelor judiciare ale statului, nu firmei private și nici angajatului. Atât timp cât statul refuză să își asume financiar aceste erori judiciare, Parlamentul încearcă să mute paguba ba în bugetul companiilor (legea actuală), ba în buzunarul angajatului nevinovat (proiectele
L655/2026și
B574/2026).
Controverse pe Codul Muncii în Senat. Calendar strâns și avize negative în Senat
Potrivit documentelor oficiale publicate pe portalul Senatului, ambele propuneri legislative au primit deja avize negative din partea Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social (CES) și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), iar Consiliul Fiscal a cerut fișa de impact bugetar.
Cu toate acestea, procedura parlamentară avansează rapid: termenul pentru depunerea amendamentelor la Senat este 8 decembrie 2026, iar comisiile pentru muncă și pentru administrație publică urmează să întocmească raportul până pe 9 decembrie 2026. Până atunci, A.L.E. cere senatorilor fie respingerea proiectelor, fie păstrarea cumulului dintre inflație și dobânda legală, fără penalizarea celor care au muncit cinstit în altă parte pentru a-și întreține familiile și fără aplicarea retroactivă a noilor reguli.
uă inițiative legislative (L655/2026 și B574/2026) propun limitarea despăgubirilor acordate angajaților suspendați din funcție și ulterior achitați — inclusiv prin scăderea banilor pe care omul i-a câștigat muncind la un alt angajator pentru a-și întreține familia. Alianța Lucrătorilor din Energie (A.L.E.) cere oficial Senatului să respingă aceste modificări, avertizând că nota de plată a unei suspendări nejustificate este mutată pe umerii victimei.
Potrivit legislației actuale (art. 52 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii), atunci când un angajat este trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, angajatorul îi poate suspenda contractul individual de muncă. Pe toată durata procesului — care în România durează frecvent între 2 și 5 ani — salariatul nu primește niciun leu de la locul de muncă de bază.
Dacă instanța constată nevinovăția (prin achitare, clasare sau încetarea procesului penal), legea actuală obligă angajatorul să îi redea postul și să îi plătească o despăgubire integrală, egală cu salariul și toate celelalte drepturi de care a fost lipsit, actualizate cu inflația și dobânda legală.
Ce vor să schimbe cele două proiecte din Senat
Conform punctului de vedere transmis Senatului de Alianța Lucrătorilor din Energie (A.L.E.), cele două propuneri legislative reduc drastic protecția salariatului declarat nevinovat:
-
Eliminarea dobânzii legale (
L655/2026): Proiectul prevede ca despăgubirea să fie actualizată „exclusiv” cu rata inflației, ceea ce exclude dobânda legală penalizatoare pentru anii în care angajatul a fost lipsit pe nedrept de venituri.
-
Confiscarea indirectă a banilor munciți în altă parte (
B574/2026): Propunerea merge și mai departe și prevede ca din despăgubirea datorată de angajatorul inițial să se scadă salariul câștigat de persoana respectivă la un alt angajator pe perioada suspendării.
„Un salariat suspendat ani de zile, fără nicio vină, nu trebuie pus să aleagă între a-și întreține familia și a-și păstra dreptul la despăgubire. Costul unei suspendări nejustificate trebuie să rămână la angajatorul care a decis-o”, a declarat Liviu-Cornel Popa, vicepreședinte al Alianței Lucrătorilor din Energie.
Dimensiunea problemei în România: sute de procese de muncă și achitări după ani de așteptare
Deși statul nu centralizează într-un registru unic numărul total al angajaților din mediul privat și public suspendați în baza art. 52 din Codul Muncii, datele din instanțele românești și rapoartele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) conturează un fenomen deloc neglijabil:
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Sute de achitări anual în dosare penale: La nivelul instanțelor din România se înregistrează anual între 700 și 1.100 de persoane achitate definitiv în dosare penale, la care se adaugă mii de dosare închise prin clasare sau încetarea procesului penal după trimiterea în judecată. O parte semnificativă dintre aceștia sunt angajați din companii de stat, administrație, energie, transporturi sau mediul privat, ale căror contracte de muncă au fost suspendate pe durata anchetei și a judecății.
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Durata medie a unui proces: În cauzele penale complexe (în special cele legate de fapte de serviciu, gestiune sau accidente de muncă — frecvente în sectoare precum energia sau industria), soluționarea definitivă durează în medie între 3 și 6 ani. În tot acest timp, fără un loc de muncă secundar, un salariat și familia sa nu au din ce trăi.
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Litigii de muncă în creștere: Pe rolul tribunalelor din țară se înregistrează anual zeci de mii de litigii de muncă, iar contestațiile împotriva deciziilor de suspendare și acțiunile pentru recuperarea drepturilor salariale reprezintă unele dintre cele mai lungi și costisitoare proceduri pentru angajați.
Avize negative pe linie, dar calendar strâns în Senat
Potrivit documentelor oficiale publicate pe portalul Senatului, ambele propuneri legislative au primit deja avize negative din partea principalelor instituții consultative:
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Consiliul Legislativ;
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Consiliul Economic și Social (CES);
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Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP);
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În plus, Consiliul Fiscal a solicitat documentația de impact financiar prevăzută de Legea responsabilității fiscal-bugetare.
Cu toate acestea, procedura parlamentară avansează rapid: termenul pentru depunerea amendamentelor la Senat este 8 decembrie 2026, iar comisiile pentru muncă și pentru administrație publică urmează să întocmească raportul până pe 9 decembrie 2026.
Ce solicită sindicaliștii din energie senatorilor
Alianța Lucrătorilor din Energie subliniază că demersul nu îi vizează sub nicio formă pe cei condamnați penal, ci strict pe angajații pentru care justiția a stabilit nevinovăția, și formulează patru cerințe clare:
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Respingerea integrală a modificărilor propuse la art. 52 din Codul Muncii;
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În subsidiar, menținerea regulii prin care despăgubirea cumulează actualizarea cu inflația și dobânda legală, fără scăderea veniturilor obținute din munca prestată la alt angajator;
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Egalitate de tratament: acordarea aceleiași despăgubiri și pentru salariații care au fost plasați sub control judiciar sau în arest la domiciliu și ulterior găsiți nevinovați (drept de care beneficiază deja funcționarii publici);
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Neretroactivitate: aplicarea oricărei eventuale reguli noi exclusiv suspendărilor dispuse după intrarea în vigoare a legii, nu și proceselor aflate deja pe rol.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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