Angajații din energie protestează în București, Iași și Constanța. Ce revendicări au transmis Guvernului

Angajații din sectorul energetic au început joi, 8 octombrie, acțiuni de protest în București, Iași și Constanța, nemulțumiți de restricțiile privind creșterile salariale și negocierile colective. Federația Națională a Energiei din România (FNER) solicită deblocarea majorărilor salariale și posibilitatea negocierii drepturilor angajaților în funcție de situația economică a fiecărei companii. La manifestația organizată în Capitală sunt așteptați cel puțin 500 de salariați. Sindicatele avertizează că protestele ar putea continua în funcție de răspunsul autorităților.

Angajații din sectorul energetic au declanșat joi după-amiază proteste în trei orașe din România, după ce solicitările transmise Guvernului și ministerelor responsabile privind majorările salariale și negocierile colective nu au dus la rezolvarea nemulțumirilor sindicale, potrivit informațiilor comunicate de Federația Națională a Energiei din România și transmise de Agerpres.

Organizarea manifestațiilor a fost decisă în urma adunărilor generale desfășurate de sindicatele afiliate FNER. Reprezentanții federației precizează că, înaintea declanșării protestelor, au transmis mai multe solicitări instituțiilor guvernamentale pentru discutarea revendicărilor.

La București, acțiunea se desfășoară în fața Ministerului Energiei, unde organizația sindicală estimează participarea a cel puțin 500 de salariați.

Principalele nemulțumiri vizează restricțiile privind creșterea cheltuielilor salariale, limitarea negocierilor colective și diminuarea puterii de cumpărare. Sindicaliștii solicită eliminarea blocajelor care împiedică majorările salariale și posibilitatea negocierii remunerațiilor în raport cu situația financiară a fiecărei companii.

Președintele Federației Naționale a Energiei din România, Cristian Popescu, a explicat că organizațiile sindicale au încercat să obțină soluții prin dialog instituțional, însă membrii federației au decis să organizeze manifestații după demersurile adresate autorităților.

„Am ales dialogul, am transmis adrese, am solicitat întâlniri şi am avertizat instituţiile statului asupra nemulţumirilor existente. Membrii noştri au decis acum că este momentul să trecem la acţiuni de protest”, a declarat preşedintele FNER, Cristian Popescu, în comunicat.

Federația precizează că solicitările formulate nu urmăresc acordarea unor avantaje suplimentare pentru salariații din energie, ci păstrarea drepturilor salariale existente și protejarea veniturilor în contextul diminuării puterii de cumpărare.

Totodată, reprezentanții angajaților cer stabilirea unui cadru care să permită desfășurarea efectivă a negocierilor colective, astfel încât drepturile salariale să poată fi discutate la nivelul companiilor.

Acțiunile sindicale organizate în afara Capitalei au programe distincte, stabilite de organizațiile locale afiliate FNER, iar manifestațiile din Iași și Constanța sunt programate să înceapă în cursul după-amiezii de joi.

La Iași, Sindicatul Energia Iași a stabilit desfășurarea protestului între orele 15:00 și 17:00, în incinta societății, cu participarea membrilor organizației sindicale.

În Constanța, Sindicatul Termocentrale Constanța a anunțat organizarea unei manifestații începând cu ora 15:30, în cadrul aceleiași mobilizări naționale.

Mobilizarea inițiată de Federația Națională a Energiei din România beneficiază și de sprijinul altor organizații sindicale afiliate, chiar dacă acestea nu participă direct la manifestațiile programate joi în cele trei orașe.

Sindicatele din Botoșani și Bacău și-au exprimat solidaritatea cu angajații care protestează. În același timp, organizația sindicală din Ploiești urmează să stabilească dacă se va alătura următoarelor acțiuni anunțate de federație.

Federația Națională a Energiei din România consideră manifestațiile organizate joi în București, Iași și Constanța drept prima etapă a mobilizării sindicale, urmând ca eventualele acțiuni suplimentare să fie stabilite după evaluarea reacției autorităților.

Potrivit reprezentanților federației, deciziile privind continuarea protestelor și extinderea acestora vor depinde de răspunsurile transmise de Guvern și de ministerele responsabile la revendicările referitoare la majorările salariale și negocierile colective.