Sorin Grindeanu și liderii PSD, negocieri cu premierul desemnat Luca Niculescu: Vrem să fim parte a soluției, nu susținem un Guvern tehnocrat

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat joi, 8 octombrie, că sprijinul politic acordat premierului desemnat Luca Niculescu depinde de schimbarea direcției economice și de o reconfigurare macroeconomică.

PSD își dorește oprirea sărăcirii populației și protejarea categoriilor vulnerabile și a firmelor românești. Niculescu a dat asigurări că ideile PSD se vor regăsi în programul de guvernare, partidul urmărind o majoritate asumată, nu funcții, spune Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut și el o serie de declarații după discuțiile de astăzi cu premierul desemnat Luca Niculescu.

„Am avut discuții productive cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu ceea ce ne dorim, și anume schimbarea direcției economice. Și acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să pună stop sărăcirii agresive a românilor.

La discuțiile cu domnul premier desemnat au fost prezenți o parte din specialiștii PSD, care au pregătit o parte din programul de guvernare pentru anii viitori.

Am discutat despre elemente concrete legate de reorientarea economiei, relansarea economiei, astfel încât chinurile, până la urmă, ale ajustărilor economice din ultima perioadă să nu mai fie suportate de către pensionari, de către mame, de copii și, mai ales, de către firmele românești.

Dl Niculescu mi-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor regăsi în programul său de guvernare.

Ne-am arătat disponibilitatea ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă într-un dialog continuu.

I-am spus că vrem o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile.

Miza acestor zile nu este victoria politica a unui partid impotriva altui partid, ci cresterea nivelului de trai al romanilor si iesirea din aceasta criza.

Fac un apel catre PNL si UDMR sa fie parte activa in acest demers. In aceste zile, sa lasam deoparte conflictele politice care au ajuns la un nivel pe care orice om normal nu si-l doreste.

Știu ca România are nevoie de un Guvern, pentru a indrepta directia in care mergem si pentru a evita un dezastru economic. Dar la fel de important este sa existe o majoritate asumata, nu una de conjunctura.

PSD isi doreste sa fie parte a unei solutii, insa nu oricum. Altfel, e incercarea unui partid de a se dovedi mai abil decat un alt partid in acest demers si care, la sfarsitul zilei, cand tragi linie, va duce la nevotarea Guvernului in Parlament. Nu exista o solutie perfecta pentru niciunul din partide, insa trebuie sa evitam solutia proasta pentru tara. (…)

Noi nu susținem varianta unui Guvern tehnocrat. Nu ar reusi sa atinga nici tintele pe termen scurt. Un Guvern de tipul celui Cioloș care ar trebui sa vina in Parlament cu bugetul nu va reusi sa-l treaca. Trebuie sa existe o majoritate asumata transparent”, a afirmat Sorin Grindeanu.