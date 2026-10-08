Banca Mondială confirmă situația dificilă a României. Marius Budăi: Bolojan a dus economia într-o fundătură. Petrișor Peiu: Realitatea este sumbră

Avertismentele privind încetinirea economiei românești au stârnit un val de critici pe scena politică. Reprezentanții PSD și AUR acuză Guvernul Bolojan de promovarea unor măsuri de austeritate dăunătoare și de ignorarea problemelor economice majore. În timp ce serviciile se prăbușesc, iar sărăcia afectează din ce în ce mai mulți cetățeni, politicienii solicită de urgență o schimbare clară a direcției de guvernare.

Avertismentele recente venite de la nivel internațional privind starea economiei naționale au provocat un val de critici severe din partea unor politicieni, care îi acuză pe actualii guvernanți de aplicarea unor măsuri dăunătoare pentru populație.

Reprezentanții PSD și AUR au reacționat dur pe rețelele sociale, invocând prognozele organismelor internaționale și datele statistice oficiale pentru a cere o schimbare radicală de direcție.

Marius Budăi, fost ministru PSD al Muncii, a transmis că datele furnizate de Banca Mondială confirmă ceea ce populația resimte deja, și anume faptul că modelul economic promovat de premierul Ilie Bolojan „a dus economia României într-o fundătură”.

Acesta a reliefat contrastul dintre prognoza de cvasi-stagnare economică estimată pentru România în anul următor și creșterea medie de 2,5% previzionată pentru Uniunea Europeană, punctând că situația depășește nivelul unei simple dispute politice.

Social-democratul a explicat pe Facebook că, în loc de dezvoltare, investiții și creșterea puterii de cumpărare, cetățenii au primit taxe mai mari, un consum strangulat și măsuri de austeritate.

Totodată, el a arătat că redresarea va fi extrem de dificilă, motiv pentru care partidul său nu mai sprijină acest model politic ce reduce veniturile populației și împinge economia spre declin.

Referindu-se la viitorul politic, Marius Budăi a afirmat că formațiunea sa nu urmărește obținerea de funcții și nu se sustrage de la responsabilitate, însă solicită ferm o schimbare de direcție. El a transmis că o eventuală susținere acordată premierului desemnat Luca Niculescu este condiționată de abandonarea definitivă a politicilor promovate de Bolojan, subliniind că nu va fi sprijinit un guvern ce pune presiune pe cetățeni în loc să le ofere soluții.

Fostul ministru a încheiat prin a preciza că social-democrații sunt pregătiți să construiască măsuri axate pe interesul național și pe nevoile reale ale oamenilor, având în vedere că o nouă rundă de austeritate nu mai este acceptabilă, iar reluarea creșterii economice a devenit o necesitate absolută.

„Banca Mondială confirmă ceea ce românii simt deja și PSD a susținut de mult: modelul Bolojan a dus economia României într-o fundătură. Când Banca Mondială își înrăutățește prognoza pentru România și vede, pentru anul viitor, o economie practic stagnantă, în timp ce Uniunea Europeană este estimată să crească în medie cu aproximativ 2,5%, nu mai vorbim despre o simplă dispută politică. Vorbim despre consecințele unei politici economice greșite. România avea nevoie să continuie dezvoltarea, să continuie investițiile și să crească puterea de cumpărare a cetățenilor săi. A primit de la domnul Bolojan taxe mai mari, consum sufocat și austeritate. Astăzi ni se spune că redresarea va fi și mai dificilă. Tocmai de aceea PSD nu a mai creditat modelul Bolojan. Pentru că nu putem cere oamenilor să plătească nota unei politici care le reduce veniturile, le scade puterea de cumpărare și împinge economia în cădere. PSD nu discută despre funcții acum și nu fuge de responsabilitate. Cerem un lucru simplu: o schimbare de direcție. Dacă domnul Luca Niculescu își dorește susținerea PSD, trebuie să fie foarte clar: România nu mai poate merge pe drumul Bolojan. Nu putem susține o guvernare care pune presiune pe oameni înainte de a căuta soluții pentru ei. PSD este pregătit să discute, să construiască și să își asume soluții. Dar soluțiile trebuie să pornească de la oameni, de la economie și de la interesul României. România nu mai are nevoie de încă o rundă de austeritate. Are nevoie să reînceapă să crească. Schimbarea de direcție nu mai este o opțiune politică – este o necesitate. Asta este ceea ce PSD susține”, a scris Marius Budăi, fost ministru al Muncii din partea PSD, pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a acuzat clasa politică de ignorarea problemelor economice majore într-un moment în care activitatea economică scade vizibil.

Acesta a atras atenția că, în ultimele șase luni raportate, România a marcat cea mai accentuată scădere din Uniunea Europeană în domeniul serviciilor comparativ cu anul precedent, înregistrând scăderi de până la 5,9% în aprilie și 4,6% în iulie.

Peiu a evidențiat gravitate situației prin faptul că serviciile reprezintă peste 60% din Produsul Intern Brut, depășind cu mult industria, construcțiile sau agricultura.

Senatorul AUR a criticat politicienii pentru că se axeză pe subiecte secundare în timp ce două treimi din economie se contractă, considerând discursul public ca fiind rupt de realitate.

În opinia sa, orbirea politică are drept consecință directă un nivel de trai precar, confirmat de statistici europene dramatice.

Petrișor Peiu a concluzionat arătând că peste 18% dintre români nu își permit o masă cu carne sau pește o dată la două zile, iar mai mult de 6% nu au posibilitatea de a plăti o conexiune la internet, ambele cifre reprezentând cele mai ridicate niveluri de sărăcie din întreaga Uniune Europeană.