Mihai Fifor critică poziția USR față de Luca Niculescu: Epurați-ne, fraților! De ani de zile împărțiți România în „noi” și „ei”

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat, într-o postare pe Facebook, poziția exprimată de Diana Stoica, lidera grupului deputaților USR, în privința lui Luca Niculescu. Social-democratul susține că USR respinge persoane cu experiență în administrație și diplomație din cauza legăturilor anterioare cu PSD. Fifor acuză formațiunea de stigmatizare politică și consideră că această abordare contribuie la accentuarea diviziunilor din societatea românească.

Deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat la declarațiile Dianei Stoica privind posibilitatea susținerii lui Luca Niculescu, susținând că USR pune apartenența sau asocierea politică înaintea competențelor profesionale, deși reprezentanții partidului îi recunosc acestuia experiența în administrația publică și diplomație.

Social-democratul consideră că respingerea unei persoane pentru simplul motiv că a beneficiat anterior de susținerea PSD reprezintă o abordare care ignoră pregătirea și activitatea profesională a acesteia.

„Halucinant! Diana Stoica, lidera grupului deputaților USR, ne anunță că nici Luca Niculescu nu e bun. Deși recunoaște că este un profesionist, cu experiență în administrația publică și diplomație, are un păcat de neiertat: a fost susținut, la un moment dat, de PSD. Anatema pe el!!!”, a scris Fifor.

Fifor face referire și la deciziile politice pe care Diana Stoica le-ar fi invocat în declarația sa. Potrivit deputatului PSD, acestea ar exclude susținerea unui guvern din care ar face parte social-democrați sau persoane care au beneficiat anterior de sprijinul partidului.

„Și nu vorbește doar în nume propriu. Invocă trei decizii deja luate de USR: partidul nu va vota un guvern din care fac parte PSD sau oameni care au fost susținuți cândva de PSD. Oameni care au orice tangență cu PSD. Asta este problema de fond. Nu competența lui. Nu integritatea lui. Nu experiența lui. Ci faptul că PSD l-a susținut”, continuă el.

Mihai Fifor susține că aplicarea criteriilor politice invocate de USR ar putea conduce la respingerea unui număr mare de persoane care au ocupat funcții publice sau au colaborat, în diferite perioade, cu reprezentanții PSD.

În opinia sa, o asemenea abordare ar extinde incompatibilitatea politică dincolo de membrii partidului, inclusiv asupra celor care au fost numiți în funcții cu sprijinul social-democraților.

„Păi, pe logica asta, epurați-ne, fraților! Și nu doar pe noi. Pe toți cei care au lucrat vreodată cu noi. Pe cei care au fost numiți într-o funcție cu susținerea PSD. Pe cei care au stat la aceeași masă cu noi. Pe cei care ne-au strâns mâna. Poate chiar și pe cei care au avut imprudența să respire în apropierea noastră. Căutați-ne pe toți. Faceți liste. Puneți-ne etichete. Însemnați-ne. Unde vreți să ajungeți cu spirala asta a urii?”, mai scrie deputatul PSD.

Parlamentarul interpretează poziția exprimată de Diana Stoica drept o manifestare a unei practici politice bazate pe asocierea persoanelor cu partidul care le-a susținut anterior, indiferent de competențele sau experiența acestora.

Fifor afirmă că această practică ar fi fost promovată în mod repetat în discursul politic și ar fi contribuit la împărțirea societății în tabere opuse.

„Pentru că, dincolo de ridicolul acestei declarații și a punctajelor voastre de partid, aici se vede rezultatul unei politici cultivate ani de zile: politica stigmatizării și a vinovăției prin asociere. Policy of shaming! Sună cunoscut?”, întreabă el.

În continuarea mesajului, Mihai Fifor susține că discursul politic îndreptat împotriva PSD nu este unul recent și face referire la perioadele în care Traian Băsescu și Klaus Iohannis au ocupat funcția de președinte al României.

Deputatul afirmă că USR ar fi accentuat această confruntare politică, transformând opoziția față de politicile PSD într-o respingere a persoanelor asociate formațiunii.

„De ani de zile împărțiți România în „noi” și „ei”. A făcut-o Băsescu. A făcut-o Iohannis. Dar voi ați dus la extrem această spirală a urii împotriva a tot ceea ce înseamnă PSD”.

Social-democratul amintește și de protestele organizate împotriva PSD, precum și de mesajele folosite în timpul manifestațiilor din Piața Victoriei. Fifor susține că aceste forme de contestare au contribuit la dezvoltarea unui discurs public ostil membrilor și susținătorilor partidului.

„Nu noi urlam în piețe „ciuma roșie”. Nu noi am transformat celebra „plăcuță suedeză” în armă politică. Nu noi ceream isteric, în Piața Victoriei, ca tot ceea ce înseamnă PSD să dispară, să fie exclus”.

În aceeași postare, deputatul revine asupra situației lui Luca Niculescu și susține că aceasta reflectă consecințele unei strategii politice prin care persoanele sunt evaluate în funcție de relațiile lor anterioare cu PSD.

„Ani la rând ați cultivat ideea că nu trebuie combătute doar politicile PSD, ci trebuie stigmatizați oamenii care au legătură cu PSD. Iar acum ați ajuns în punctul în care până și un profesionist pe care voi înșivă îl recunoașteți ca atare devine inacceptabil pentru simplul fapt că a fost cândva susținut de PSD”.

Mihai Fifor introduce în argumentația sa și o referire la istoria României, susținând că împărțirea persoanelor în categorii pe baza apartenenței politice și atribuirea unei vinovății prin asociere amintesc de mecanisme utilizate în perioada represiunii comuniste.

Deputatul precizează însă că nu pune semnul egalității între situația politică actuală și evenimentele istorice respective, ci invocă necesitatea identificării unor practici de excludere în discursul public.

„România a mai cunoscut mecanismul acesta. Stigmatizarea, împărțirea oamenilor în „buni” și „răi” după apartenență, vinovăția prin asociere și transformarea adversarului politic într-un indezirabil au făcut parte din mecanismul care a alimentat tragediile anilor ’50. Nu compar vremurile și nici proporțiile. Dar tocmai pentru că ne cunoaștem istoria, avem obligația să recunoaștem și să respingem asemenea reflexe atunci când reapar în discursul politic”.

În ultima parte a mesajului publicat pe Facebook, Mihai Fifor își intensifică criticile la adresa USR, acuzând partidul că promovează stigmatizarea adversarilor și excluderea persoanelor pe criterii politice.

Parlamentarul folosește termenul de extremism pentru a caracteriza, în propria interpretare, comportamentul politic al reprezentanților USR și susține că asemenea practici nu ar trebui acceptate în România anului 2026.