Vicepreședintele Băncii Centrale Europene (BCE), croatul Boris Vujcic, consideră că Franța nu riscă să ajungă într-o situație similară cu cea a Greciei în timpul crizei datoriilor suverane din 2010. Cu toate acestea, oficialul european a atras atenția asupra necesității adoptării unor măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice, în contextul dificultăților întâmpinate de autoritățile franceze în gestionarea finanțelor publice.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu publicat sâmbătă de cotidianul austriac Kurier, realizat împreună cu guvernatorul Băncii Naționale a Austriei, Martin Kocher. Discuția a avut loc după ce agenția de evaluare financiară S&P Global a transmis un avertisment privind evoluția ratingului suveran al Franței.

Boris Vujcic a exclus posibilitatea ca Franța să se confrunte cu o criză a datoriilor comparabilă cu cea prin care a trecut Grecia în urmă cu aproximativ 15 ani. Vicepreședintele BCE și-a susținut evaluarea prin mai multe argumente referitoare la situația economică și financiară a celor două state.

„Nu consider că Franţa se află în aceeaşi situaţie ca Grecia în timpul crizei datoriei suverane”, a declarat Boris Vujcic pentru cotidianul austriac.

În primul rând, datoria publică a Franței este mai mică decât cea înregistrată de Grecia în perioada crizei datoriilor suverane. În al doilea rând, economia franceză este mai puternică și mai diversificată, iar țara dispune de o bază economică mai bogată.

Un alt element important îl reprezintă piața obligațiunilor suverane. Titlurile de stat franceze sunt tranzacționate pe o piață mai mare și mai lichidă decât cea pe care erau tranzacționate obligațiunile Greciei în perioada respectivă.

Criza financiară din Grecia, stat membru al zonei euro, a fost provocată de un deficit bugetar și de o datorie publică scăpate de sub control. Situația a determinat acordarea a trei programe de asistență financiară internațională și aplicarea unor măsuri drastice de austeritate.

Chiar dacă exclude un scenariu similar celui din Grecia, conducerea BCE consideră că Franța trebuie să ia măsuri pentru îmbunătățirea situației finanțelor publice.

Guvernatorul Băncii Naționale a Austriei, Martin Kocher, a subliniat că zona euro este în prezent mult mai bine pregătită să facă față unor eventuale crize decât era în urmă cu 15 ani.

Printre instrumentele care au contribuit la consolidarea capacității de reacție a zonei euro se numără Mecanismul European de Stabilitate (MES) și sistemul de supraveghere bancară instituit după criza financiară.

Cu toate acestea, Martin Kocher consideră că Franța trebuie să identifice o traiectorie credibilă pentru a ajunge la finanțe publice mai sustenabile. Prin urmare, îmbunătățirea situației bugetare rămâne o prioritate pentru autoritățile de la Paris.

La rândul său, Boris Vujcic a subliniat că problemele bugetare trebuie rezolvate prin măsuri bugetare. În opinia sa, acest principiu este înțeles și în Franța, însă actualul context politic limitează posibilitatea adoptării unor decizii importante.

Vicepreședintele BCE nu se așteaptă la adoptarea unor măsuri majore înaintea alegerilor prezidențiale din Franța. Campania electorală reprezintă, în opinia sa, un factor care împiedică luarea unor decizii importante privind finanțele publice.

Boris Vujcic estimează că situația s-ar putea schimba după alegerea succesorului lui Emmanuel Macron, în primăvara următoare. Oficialul BCE consideră că noul context politic ar putea permite Franței să abordeze problemele legate de deficitul bugetar și de datoria publică.

Avertismentele privind situația finanțelor publice franceze vin și din partea agențiilor internaționale de evaluare financiară.

Vineri, S&P Global a confirmat ratingul suveran al Franței la nivelul A plus, însă a modificat perspectiva asociată acestuia, de la stabilă la negativă.

Decizia reprezintă un semnal de avertizare pentru autoritățile franceze, deoarece deschide posibilitatea unei retrogradări a ratingului în viitor.

Principalul motiv invocat de agenție îl reprezintă dificultățile întâmpinate de Franța în reducerea deficitului bugetar. Astfel, deși țara nu este considerată de vicepreședintele BCE într-o situație comparabilă cu cea a Greciei din 2010, presiunile asupra finanțelor publice rămân importante, iar adoptarea unor măsuri de corecție este necesară.