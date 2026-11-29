Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vreme deosebit de rece și nopți geroase, valabilă în aproape toată țara până miercuri, 2 decembrie, la ora 10:00. Meteorologii avertizează că temperaturile minime vor coborî până la -18 grade Celsius, iar în mai multe regiuni valorile termice vor rămâne negative inclusiv pe parcursul zilei. În plus, duminică sunt în vigoare atenționări de vânt puternic în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

Potrivit ANM, atenționarea meteorologică Cod galben de vreme deosebit de rece este valabilă în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 – 2 decembrie, ora 10:00.

Sunt vizate Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală, unde vremea va deveni deosebit de rece. Gerul se va instala local în noaptea de duminică spre luni, 29 spre 30 noiembrie, urmând să se manifeste pe arii extinse în nopțile următoare.

Temperaturile minime se vor situa, în general, între -18 și -10 grade Celsius. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în timpul nopților, când frigul va deveni deosebit de accentuat.

Situația va fi dificilă și pe parcursul zilelor. În sudul și estul țării, precum și local în centrul României, temperaturile se vor menține în general negative, iar maximele vor oscila între -7 și 1 grad Celsius.

„În Transilvania, Moldova, Maramureş, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea continentală, vremea va fi deosebit de rece. Va fi ger, local în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie) şi pe arii extinse în nopţile următoare. Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 şi -10 grade. În sudul, estul şi local în centrul ţării, temperaturile se vor menţine în general negative şi pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -7 şi 1 grad”, au transmis meteorologii.

Pe lângă atenționarea de ger, meteorologii au emis și un Cod galben de intensificări ale vântului, valabil duminică, 29 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00.

Atenționarea vizează sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. În aceste regiuni, vântul va avea rafale de 50-70 km/h, care vor viscoli zăpada deja depusă și vor determina scăderea vizibilității.

Sunt vizate următoarele 13 județe:

Brăila;

Buzău;

Călărași;

Constanța;

Dâmbovița;

Galați;

Giurgiu;

Ialomița;

Ilfov;

Prahova;

Teleorman;

Tulcea;

Vrancea.

Atenționarea include și municipiul București. Intensificări ale vântului vor mai fi în regiunile sud-estice și în noaptea de duminică spre luni, 29 spre 30 noiembrie, când rafalele vor atinge, în general, 40-45 km/h.

De asemenea, pe litoral este anunțat vânt puternic în intervalul 29 noiembrie, ora 20:00 – 1 decembrie, ora 10:00. Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat și o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în perioada 29 noiembrie 2026, ora 10:00 – 2 decembrie 2026, ora 10:00.

Capitala va traversa mai multe zile cu temperaturi deosebit de scăzute, iar senzația de frig va fi amplificată duminică de intensificările vântului.

Duminică, 29 noiembrie, ora 10:00 – luni, 30 noiembrie, ora 08:00

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va prezenta înnorări pe parcursul zilei, după care va deveni variabil.

Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-60 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -2 și -1 grad Celsius, în timp ce minima va coborî până la valori cuprinse între -8 și -5 grade.

Luni, 30 noiembrie, ora 08:00 – marți, 1 decembrie, ora 08:00

Vremea se va menține deosebit de rece, cu o temperatură maximă de -2 până la -1 grad Celsius și o minimă cuprinsă între -9 și -6 grade.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe parcursul zilei vor exista unele intensificări, cu viteze la rafală de 40-45 km/h, care vor accentua senzația de frig.

Marți, 1 decembrie, ora 08:00 – miercuri, 2 decembrie, ora 10:00

Temperaturile vor rămâne deosebit de scăzute și în ultima parte a intervalului de prognoză.

Maxima termică va fi cuprinsă între -1 și 1 grad Celsius, iar minima va coborî până la valori de -10 și -7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Pentru municipiul București sunt valabile ambele atenționări meteorologice: Codul galben de intensificări ale vântului, în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 – ora 20:00, și Codul galben de vreme deosebit de rece și nopți geroase, în perioada 29 noiembrie, ora 10:00 – 2 decembrie, ora 10:00.