Vântul puternic și ninsorile viscolite au provocat primele incidente în București, unde mai mulți copaci au căzut peste autoturisme și pe carosabil. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov intervin în patru zone ale Capitalei, în contextul în care Bucureștiul și județul Ilfov se află sub atenționare cod galben de vânt și ninsori.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, două dintre incidente au fost provocate de copaci căzuți peste autoturisme, iar în alte două situații arborii s-au prăbușit pe stradă, afectând circulația rutieră.

Primul incident a fost semnalat pe strada Mărgelelor din Sectorul 6, unde un copac a căzut peste un autoturism. O situație similară a fost înregistrată pe Aleea Blăjel, unde un alt arbore s-a prăbușit peste o mașină.

Alte două intervenții au loc pe Drumul Între Tarlale și la intersecția bulevardului Barbu Văcărescu cu strada Ramuri Tei, unde copacii au căzut direct pe carosabil. În cazul incidentului de pe bulevardul Barbu Văcărescu, traficul rutier a fost afectat.

„Cazuri în desfăţurare: Str. Mărgelelor, S6 – copac căzut pe auto; Drumul Între Tarlale – copac căzut pe stradă; Barbu Văcărescu intersecţie cu Ramuri Tei – copac căzut în stradă; Aleea Blăjel – copac căzut pe auto”, a transmis ISU Bucureţti – Ilfov.

Având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care vizează intensificări ale vântului și ninsori viscolite, pompierii le recomandă cetățenilor să adopte măsuri de precauție pentru a evita accidentele.

Oamenii trebuie să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și construcțiilor care au elemente de arhitectură ce pot fi dislocate cu ușurință. De asemenea, trebuie evitată apropierea de imobilele aflate în construcție, întrucât unele elemente ale acestora pot deveni periculoase în condiții de vânt puternic.

ISU recomandă și întreruperea activităților desfășurate în teren deschis sau la înălțime, pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.

O altă măsură importantă vizează siguranța în apropierea rețelelor electrice. Stâlpii și conductoarele de electricitate căzute la pământ nu trebuie atinse, deoarece pot reprezenta un pericol.

În perioadele cu ninsori puternice, deplasările care nu sunt urgente ar trebui amânate. Persoanele care trebuie totuși să călătorească sunt sfătuite să verifice în prealabil starea traseului și eventualele restricții de circulație.

Totodată, înainte de plecare, șoferii trebuie să se asigure că autovehiculele sunt pregătite pentru condițiile de iarnă. Printre echipamentele necesare se numără anvelopele de sezon, lanțurile antiderapante și lopata, alături de alte dotări utile pentru deplasarea în siguranță pe drumuri afectate de ninsoare.

Autoritățile recomandă respectarea acestor măsuri pe toată durata avertizărilor meteorologice, pentru reducerea riscului de accidente și evitarea situațiilor care pot pune în pericol viața oamenilor.