Utilizatorii Uber din mai multe țări europene pot căuta și rezerva bilete de tren direct din aplicația pe care o folosesc pentru comandarea curselor cu taxiul. Serviciul este disponibil în Regatul Unit și Spania, iar Franța urmează să intre în rețeaua piețelor în care călătorii pot cumpăra bilete feroviare prin intermediul platformei. Noua funcționalitate permite rezervarea unor călătorii interne, dar și a unor trasee internaționale care leagă mai multe orașe europene.

Compania a anunțat în această săptămână lansarea funcției Uber Train în Franța, printr-un parteneriat cu platforma de călătorii Omio. Începând cu 30 noiembrie 2026, utilizatorii din această țară vor putea să caute și să cumpere direct din aplicație bilete pentru călătoriile cu trenul.

Noua funcționalitate va permite călătorilor din Franța să rezerve bilete atât pentru deplasări interne, cât și pentru trasee internaționale către alte destinații europene, conform Euronews.

Platforma va integra mai mulți operatori feroviari, printre care SNCF TGV INOUI, TER, Intercités, OUIGO, Eurostar, Trenitalia France, Renfe și Lyria. Ultimul operator asigură legătura feroviară dintre Franța și Elveția.

Prin intermediul Uber Train, utilizatorii vor putea să compare tarifele practicate de diferiți operatori pentru călătoriile din interiorul Franței și pentru deplasările către principalele orașe europene.

De exemplu, o călătorie între Paris și Lyon poate fi rezervată prin intermediul SNCF, iar continuarea traseului dintre Lyon și Milano poate fi realizată cu Trenitalia France. Astfel, pasagerii pot combina serviciile mai multor companii feroviare pentru a ajunge la destinație, folosind aceeași aplicație pentru rezervări.

Pablo del Olmo Gonzales, director general al Uber France, a explicat că obiectivul companiei este să simplifice deplasările utilizatorilor, indiferent dacă este vorba despre călătorii obișnuite sau despre drumuri către destinații aflate la celălalt capăt al Europei. Prin introducerea Uber Train, compania își extinde serviciile și le oferă oamenilor posibilitatea de a cumpăra bilete de tren direct dintr-o aplicație pe care o cunosc deja.

Jean-François Bessiron, director pentru operațiuni B2B în cadrul Omio, a explicat că integrarea trenurilor în aplicația Uber face transportul feroviar mai accesibil pentru persoanele care utilizează deja platforma pentru deplasările de zi cu zi. Pentru călători, această schimbare înseamnă o modalitate mai simplă de a compara opțiunile feroviare și de a rezerva mai multe segmente ale unei călătorii prin intermediul aceleiași aplicații.

Franța nu este prima piață europeană în care Uber a introdus posibilitatea rezervării biletelor de tren. Serviciul a fost integrat anterior în aplicație pentru utilizatorii din Spania.

Din 2024, aceștia pot căuta și cumpăra bilete pentru călătorii operate de Renfe Avlo și Renfe AVE, Rodalies de Catalunya, iryo și OUIGO.

Prin urmare, utilizatorii din Spania au acces la mai multe servicii feroviare, atât pentru deplasările interne, cât și pentru călătoriile care pot fi organizate prin intermediul operatorilor disponibili în aplicație.

Integrarea rezervărilor feroviare face parte din extinderea serviciilor Uber dincolo de transportul cu mașina și urmărește să ofere utilizatorilor mai multe variante de deplasare într-un singur loc.

Regatul Unit a fost prima piață europeană în care utilizatorii Uber au putut să rezerve călătorii feroviare direct din aplicație. Funcționalitatea a fost introdusă în urma unui parteneriat încheiat în 2022 între Uber și platforma Omio.

Prin intermediul aplicației, pasagerii pot căuta și rezerva atât călătorii interne, cât și internaționale cu trenul. Serviciul include și posibilitatea rezervării unor curse cu autocarul.

Printre operatorii și serviciile feroviare disponibile se numără Eurostar, Heathrow Express, Avanti West Coast, EMR, Gatwick Express și trenurile Thameslink.

Astfel, utilizatorii din Regatul Unit pot folosi aplicația pentru a organiza mai multe tipuri de deplasări, inclusiv călătorii internaționale cu Eurostar sau transferuri feroviare către aeroporturi, prin Heathrow Express și Gatwick Express.

În prezent, serviciul de rezervare a călătoriilor feroviare prin Uber este disponibil în trei piețe europene: Regatul Unit, Spania și Franța. În cazul Franței, lansarea este programată pentru 30 noiembrie 2026.

Țara Disponibilitatea serviciului Operatori feroviari integrați Regatul Unit Din 2022 Eurostar, Heathrow Express, Avanti West Coast, EMR, Gatwick Express, Thameslink Spania Din 2024 Renfe Avlo, Renfe AVE, Rodalies de Catalunya, iryo, OUIGO Franța Din 30 noiembrie 2026 SNCF TGV INOUI, TER, Intercités, OUIGO, Eurostar, Trenitalia France, Renfe, Lyria

Extinderea Uber Train în Franța adaugă o nouă piață europeană în care utilizatorii pot organiza călătorii feroviare printr-o aplicație utilizată deja pentru transportul urban. Prin colaborarea cu Omio, compania oferă acces la bilete de la mai mulți operatori și posibilitatea comparării tarifelor pentru trasee interne și internaționale.