După 126 de ani de existență, celebrul bilet de metrou din Paris, realizat din carton, se apropie de sfârșitul unei perioade care a marcat generații întregi de localnici și turiști. Începând cu 15 decembrie 2026, acesta nu va mai putea fi utilizat pentru călătoriile cu transportul public din capitala Franței, urmând să fie înlocuit definitiv de cardurile cu cip și de telefoanele mobile.

Biletul a fost introdus în 1900, odată cu inaugurarea metroului parizian, și a devenit de-a lungul timpului un obiect familiar pentru milioane de călători. Comercializarea sa a fost oprită treptat pe parcursul anului 2025, însă exemplarele din carton rămase în circulație sunt încă valabile până pe 14 decembrie 2026 inclusiv, potrivit Le Figaro.

După această dată, vechile bilete nu vor mai putea fi folosite pentru accesul în mijloacele de transport. Călătorii vor avea însă la dispoziție o perioadă suplimentară pentru transferarea titlurilor de călătorie încă valabile pe alte suporturi.

Dispariția biletului de carton a provocat reacții emoționale în rândul celor care l-au folosit de-a lungul anilor. Emma Marine, o tânără de 27 de ani din Bruxelles, a povestit pentru AFP că, după ce a aflat despre eliminarea acestuia, a decis să păstreze ultimul bilet pe care l-a validat în timpul unei călătorii la Paris.

Acesta a devenit unul dintre obiectele pe care le adună în carcasa transparentă a telefonului mobil, alături de alte amintiri personale.

Biletul parizian avea doar 6,5 centimetri lungime și 3 centimetri lățime, însă importanța sa depășea cu mult dimensiunile reduse și funcția practică. Pentru locuitorii regiunii Île-de-France și pentru turiști, acesta reprezenta un adevărat pașaport pentru oraș.

Grégoire Thonnat, autorul cărții Istoria biletului de metrou parizian, publicată în 2010 la editura Télémaque și republicată în 2026, își amintește că a primit primul abonament Carte Orange de la tatăl său când avea 11 ani.

Îl folosea pentru a merge la școală, iar în zilele de miercuri, sâmbătă și duminică, abonamentul îi oferea libertatea de a se deplasa prin oraș. Astfel, un simplu titlu de transport devenea o modalitate de a explora Parisul și de a petrece timpul în capitala franceză.

Utilizarea biletelor nu era însă întotdeauna lipsită de probleme. Emma Marine își amintește că acestea se demagnetizau dacă erau păstrate în apropierea telefonului mobil, ceea ce putea împiedica validarea lor.

De-a lungul existenței sale, biletul parizian a trecut prin mai multe transformări tehnice. Înainte de introducerea benzii magnetice, în 1973, validarea se realiza prin perforarea cartonului cu ajutorul unui dispozitiv special folosit de angajații cunoscuți drept perforatori.

Procedura a fost și o ocazie pentru unii călători să încerce să evite plata călătoriei.

Patrice Presles, în vârstă de 70 de ani, a povestit pentru AFP cum reușea să păcălească verificările. Acesta prezenta controlorului un bilet pe care ținea între degete partea deja perforată, astfel încât angajatul să atingă zona în care nu exista nicio gaură. În acest fel, putea crea impresia că biletul fusese deja verificat. Bărbatul susține că nu a fost prins niciodată folosind această metodă.

De la apariția sa în 1900, biletul a avut mai multe culori. De-a lungul timpului, a fost maro, galben, verde, mov și, în cele din urmă, alb.

Obiectul a căpătat și întrebuințări care nu aveau legătură cu transportul public. Înainte de răspândirea telefoanelor mobile, unii oameni foloseau biletele pentru a nota numerele de telefon ale persoanelor pe care le întâlneau și de care erau atrași.

Grégoire Thonnat a povestit că a apelat la această metodă, care s-a dovedit eficientă inclusiv în cazul său.

Copiii le împătureau sub formă de avioane sau alte figurine din hârtie. Jeanne Grigy-Kissian, în vârstă de 25 de ani, a explicat că obișnuia să transforme biletele în broscuțe care puteau sări înainte. Tehnica de origami îi fusese învățată de mama sa când era mică. Tânăra a prezentat și un asemenea obiect realizat din carton.

Alte bilete erau uitate între paginile cărților și redescoperite după mulți ani, devenind adevărate amintiri pentru proprietarii lor. Culoarea acestora putea oferi indicii despre perioada în care fuseseră emise.

Pentru colecționarii de titluri de transport, cunoscuți sub denumirea de esitérophiles, aceste obiecte au o valoare documentară și sentimentală. Printre ei se numără și Grégoire Thonnat, care a adunat de-a lungul timpului numeroase exemplare în arhiva personală.

Printre obiectele păstrate de Grégoire Thonnat se află și un bilet datat 8 februarie 1940. Pe acesta a fost scris de mână un mesaj care indica faptul că fusese cumpărat pentru a-l duce pe Toto la Gara de Nord din Paris.

Nu se știe dacă persoana respectivă pleca la război sau dacă s-a mai întors vreodată. Biletul a păstrat însă urma unei despărțiri, devenind o mărturie a unui moment din viața cuiva, petrecut în urmă cu peste opt decenii.

Astfel de obiecte arată că biletele de metrou au devenit, în timp, mai mult decât simple instrumente pentru plata transportului. Ele au păstrat fragmente din viața cotidiană a generațiilor care le-au folosit.

Eliminarea biletului de carton va avea efecte și asupra activității profesionale a unor angajați ai RATP, compania care administrează transportul public din Paris.

Julien, un tehnician în vârstă de 35 de ani, care lucrează pentru companie și a solicitat să nu îi fie făcut public numele, și-a dezvoltat o expertiză profesională în domeniul senzorilor pentru benzile magnetice ale biletelor.

Activitatea sa a fost legată de funcționarea și întreținerea tehnologiei utilizate pentru citirea și validarea titlurilor de călătorie din carton.

Odată cu dispariția acestora, tehnicianul consideră că profesia sa va pierde o parte din componenta tehnică specializată pe care o presupunea întreținerea vechiului sistem.

În viitor, acesta se va concentra asupra problemelor mult mai reduse pe care le pot provoca abonamentele Navigo și telefoanele inteligente utilizate pentru accesul în transportul public.

Deși biletele din carton nu vor mai fi valabile după 14 decembrie 2026, călătorii nu vor pierde imediat posibilitatea de a recupera valoarea titlurilor de transport rămase neutilizate.

Aceștia vor avea la dispoziție până la 14 ianuarie 2027 pentru a transfera biletele încă valabile pe alte suporturi, operațiunea urmând să fie realizată la ghișeele de vânzare.

Înlocuirea vechiului sistem face parte din procesul de modernizare a transportului public din Paris. Capitala Franței, un oraș care atrage milioane de vizitatori și este asociat inclusiv cu romantismul, renunță astfel la un obiect care a devenit o parte importantă a identității sale cotidiene.

Grégoire Thonnat consideră că biletul de carton reprezintă un fel de madeleine a lui Proust, un obiect aparent banal care poate declanșa amintiri puternice despre trecut.

După 126 de ani, dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci pentru transportul public parizian. Pentru mulți călători, despărțirea de micul obiect de carton înseamnă și renunțarea la o parte din amintirile legate de oraș, de călătoriile zilnice și de momentele personale trăite în metroul din Paris.