SURSA FOTO: captură YouTube, Magistrala 6 – Lucrările la magistrala de metrou spre Otopeni

Magistrala 6 de metrou, proiectul care va asigura legătura dintre rețeaua de transport subteran din București și Aeroportul Internațional Henri Coandă– Otopeni, înregistrează noi progrese pe șantier.

Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a anunțat joi stadiul lucrărilor. Secțiunea de Sud a ajuns la un progres fizic de 80%, în timp ce Secțiunea de Nord a înregistrat un progres de 36%. Lucrările de structură pentru întreaga magistrală trebuie să fie finalizate în prima parte a anului 2029.

Ministrul Transporturilor a transmis informațiile printr-o postare publicată pe Facebook. Proiectul este așteptat atât de locuitorii Capitalei, cât și de cei din nordul județului Ilfov. Noua linie de metrou va extinde rețeaua existentă până la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

„Progres bun pe şantierul Magistralei M6 de metrou, legătura care va aduce reţeaua de metrou din Bucureşti până la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni”, anunţă, joi, ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook.

Traseul Magistralei 6 are o lungime totală de 14,2 kilometri și cuprinde 12 stații. Proiectul este împărțit în două secțiuni, fiecare cu câte șase stații.

Prima secțiune, cea de Sud, face legătura între 1 Mai și Tokyo. Aceasta are o lungime de 6,6 kilometri și a ajuns la un progres fizic de 80%.

Secțiunea de Nord, care va asigura legătura dintre Tokyo și Aeroportul Otopeni, are 7,6 kilometri. Progresul fizic raportat pentru acest tronson este de 36%.

Datele au fost prezentate de ministrul Transporturilor, care a oferit și informații despre activitatea utilajelor de forare și stadiul tunelurilor de pe cele două secțiuni.

Pe Secțiunea de Sud, ambele utilaje TBM continuă lucrările de forare. Potrivit informațiilor transmise de ministrul Transporturilor, tunelurile de pe traseul Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa – Piața Montreal au fost finalizate.

În prezent, echipele de pe șantier lucrează la două interstații. Este vorba despre tronsonul Expoziției – Pajura, pe linia 2, și tronsonul Piața Montreal – Expoziției, pe linia 1.

„Traseul total are 14,2 km și 12 stații, împărțit în două secțiuni:

Secțiunea de Sud (1 Mai – Tokyo): 6,6 km, 6 stații – progres fizic 80%

Secțiunea de Nord (Tokyo – Aeroport Otopeni): 7,6 km, 6 stații – progres fizic 36%

Pe Secțiunea de Sud, ambele utilaje TBM continuă forajul. Tunelurile pe traseul Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa – Piața Montreal sunt finalizate. Acum se lucrează pe interstațiile Expoziției – Pajura (linia 2) și Piața Montreal – Expoziției (linia 1).”, mai transmite Ştefan Ovidiu Popa.

Pe Secțiunea de Nord, utilajele TBM sunt deja active. Lucrările de forare au început pe linia 1, pe tronsonul dintre stațiile Bruxelles și Paris.

Pe linia 2, utilajul este în etapa de pregătire pentru începerea lucrărilor pe același tronson. Activitatea celor două utilaje face parte din lucrările de realizare a tunelurilor pe secțiunea care va asigura legătura cu Aeroportul Otopeni.

Ministrul Transporturilor a precizat că termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor de structură la întreaga Magistrală 6 este prima parte a anului 2029.