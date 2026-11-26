Prețul gazelor naturale ar putea fi menținut încă un an, până la 31 martie 2028. Mai exact, Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede stabilirea unui preț de 120 de lei/MWh pentru gazele naturale vândute de producători către furnizorii care deservesc consumatorii casnici și către producătorii de energie termică.

Valoarea este cu aproximativ 9% mai mare decât nivelul actual. Măsura ar urma să se aplice în perioada 1 aprilie 2027 – 31 martie 2028. Inițiativa vine în contextul în care actualele măsuri de reglementare a pieței gazelor naturale expiră la 31 martie 2027.

Proiectul urmărește limitarea impactului unei eventuale creșteri a prețurilor asupra populației, înainte de liberalizarea pieței. Mecanismul propus vizează direcționarea cantităților necesare consumului casnic și producerii energiei termice din producția internă.

Potrivit proiectului publicat joi seara de Ministerul Energiei, producătorii de gaze naturale ar urma să vândă gazele-marfă la un preț administrativ de 120 de lei/MWh. Cantitățile vor fi destinate furnizorilor care alimentează clienții casnici și producătorilor de energie termică pentru populație.

Măsura nu înseamnă însă că prețul final plătit de consumatori va fi plafonat. Facturile vor include în continuare toate componentele care formează costul gazelor naturale. Printre acestea se numără achiziția, furnizarea, transportul, înmagazinarea și distribuția. La acestea se adaugă accizele și TVA.

„Proiectul instituie, pentru perioada 1 aprilie 2027-31 martie 2028, un mecanism de direcționare a cantităților necesare consumului casnic și producerii energiei termice destinate populației din producția internă, la un preț administrativ al gazelor-marfă de 120 lei/MWh. Prețul final nu este plafonat. Acesta se formează prin însumarea prețului de achiziție și a componentelor de furnizare, transport, înmagazinare, distribuție, accize și TVA. Nu se instituie compensații de la bugetul de stat”, se mai arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul.

Conform estimărilor prezentate în document, aplicarea prețului administrativ de 120 de lei/MWh ar conduce la un preț final mediu de aproximativ 276,66 lei/MWh în perioada aprilie 2027 – martie 2028. Documentul precizează că această valoare este orientativă. Nivelul efectiv va depinde de tarifele și taxele aplicabile în perioada de implementare a mecanismului.

Inițiativa are ca obiectiv protejarea consumatorilor casnici după expirarea măsurilor instituite prin OUG nr. 12/2026. Actualul mecanism de reglementare a pieței gazelor naturale este aplicabil până la 31 martie 2027.

Ministerul Energiei justifică prelungirea intervenției prin necesitatea menținerii unor condiții predictibile de aprovizionare. Un alt obiectiv este constituirea stocurilor minime de gaze naturale pentru sezonul rece 2027-2028.

„Inițiativa Ministerului Energiei, pornind de la necesitatea atingerii scopului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, respectiv protecția clienților casnici și constituirea în condiții de predictibilitate și sustenabilitate a stocurilor minime de gaze naturale aferente sezonului rece 2027-2028, în scopul garantării securității aprovizionării și prevenirii unor situații de risc sistemic la nivelul sistemului energetic național”, se explică în proiectul de OUG.

Potrivit documentului, în lipsa unui mecanism care să se aplice după 31 martie 2027, consumul casnic ar urma să fie acoperit în condițiile generale ale pieței gazelor naturale.

Simulările tehnice menționate de Ministerul Energiei indică un preț final estimat pentru populație semnificativ mai ridicat în ipoteza liberalizării pieței. Prin urmare, autoritatea propune menținerea unui mecanism de direcționare a producției interne către consumatorii casnici și producătorii de energie termică.

Proiectul nu include însă compensații acordate de la bugetul de stat. Mecanismul se bazează pe repartizarea cantităților disponibile de gaze naturale către furnizorii și producătorii de energie termică destinați populației.

Anexa proiectului de ordonanță stabilește procedura prin care vor fi determinate și repartizate cantitățile de gaze naturale necesare consumului casnic și producerii energiei termice.

Producătorii de gaze, furnizorii, producătorii de energie termică (PET) care sunt clienți direcți și operatorii de înmagazinare vor avea obligația să transmită date către Operatorul de Transport și Sistem (OTS).

Termenul prevăzut este de cinci zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Informațiile solicitate vor include producția estimată, consumurile istorice și capacitățile de stocare disponibile.

Pentru stabilirea consumurilor istorice va fi utilizată media ultimilor doi ani sau, după caz, vor fi luate în calcul convențiile de consum.

După primirea datelor, Operatorul de Transport și Sistem va avea la dispoziție alte cinci zile lucrătoare pentru determinarea obligațiilor de înmagazinare și repartizarea cantităților de gaze naturale.

Alocarea se va face de la producători către furnizori și producătorii de energie termică ce sunt clienți direcți. Regulile de asociere vor avea la bază cotele de piață, pentru simplificarea procesului de contractare.

În situația în care producția internă disponibilă nu corespunde necesarului calculat, obligațiile vor fi ajustate proporțional. Astfel, mecanismul va putea fi adaptat în funcție de cantitățile efectiv disponibile și de necesarul beneficiarilor.

Proiectul prevede și o etapă suplimentară de verificare și redistribuire a cantităților de gaze naturale în sezonul rece.

Aceasta va fi aplicată în perioada 1 noiembrie 2027 – 31 martie 2028. Operatorul de Transport și Sistem va verifica situația cantităților alocate beneficiarilor și va putea dispune redistribuirea celor excedentare.

Cantitățile disponibile în plus la unii beneficiari vor putea fi transferate către cei care înregistrează deficite pentru acoperirea necesarului de încălzire a populației.

„Totodată, pentru sezonul rece (1 noiembrie 2027 – 31 martie 2028), OTS realizează o etapă de verificare și redistribuire pro-rata a eventualelor cantități excedentare de la beneficiarii cu surplus către cei cu deficit de acoperire pentru încălzirea populației. Recalcularea cantităților pe parcursul derulării mecanismului intervine doar la variații ale consumului estimat mai mari de 4%”, se mai arată în proiect.

Prin urmare, recalcularea cantităților repartizate nu va fi realizată la orice modificare a consumului estimat. Intervenția va avea loc atunci când variațiile depășesc pragul de 4%.

Ministerul Energiei urmărește, prin mecanismul propus, reducerea efectelor creșterii costurilor gazelor naturale asupra consumatorilor casnici și asigurarea continuității producerii energiei termice pentru populație.

Proiectul vizează, totodată, utilizarea eficientă a producției interne disponibile. Repartizarea cantităților ar urma să prevină situațiile în care unii beneficiari acumulează surplusuri, în timp ce alții se confruntă cu deficite de gaze naturale. Autoritatea propune ca alocarea să fie transparentă și verificabilă, pe baza datelor transmise de participanții la mecanism.