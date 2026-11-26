Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat joi, într-o conferință de presă la Suceava, că România pregătește anual 7.000 de absolvenți de medicină. Potrivit fostului premier, numai aproximativ 1.500 dintre aceștia ajung să lucreze în sistemul medical românesc. Liderul liberal a propus corelarea numărului de locuri din facultățile de medicină cu cele disponibile la rezidențiat. Bolojan a acuzat ministrul Sănătății că nu a avut curajul să aplice această măsură.

Ilie Bolojan a abordat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Suceava, problema eficientizării cheltuielilor publice. Președintele PNL a dat exemplul sistemului de pregătire a viitorilor medici din România. Acesta a evidențiat diferența dintre numărul absolvenților facultăților de medicină și cel al locurilor disponibile la rezidențiat.

Potrivit cifrelor prezentate de fostul premier, aproximativ jumătate dintre studenți beneficiază de locuri finanțate de la bugetul de stat. Ceilalți își urmează studiile universitare în regim cu taxă. Anual, pentru concursul de rezidențiat sunt disponibile între 4.000 și 5.000 de locuri, conform declarațiilor liderului liberal.

Bolojan susține că numai o parte dintre medicii care finalizează pregătirea de specialitate ajung să profeseze în România.

„Gândiţi-vă, avem 7.000 de absolvenţi de medicină generală în România. Aproximativ jumătate sunt la fără plată, jumătate la cu plată. În fiecare an se scot locuri la rezidenţiat, după ce termină cei 5-6 ani de facultate, vine perioada de rezidenţiat. Se scot la concurs 4.000 – 5.000 de locuri. Să spunem, intră 4.500 la rezidenţiat. Rămân 2.500 care sunt pierduţi. După care, după cei câţiva ani de rezidenţiat, câţi credeţi că se angajează în sistemul de sănătate din România? 1.500 aproximativ, 1.200-1.500. Deci România şcolarizează 7.000 de studenţi la medicină, care după 10 ani de zile doar 1.500 se angajează în domeniul pe care l-au absolvit”, a declarat fostul premier Ilie Bolojan.

Președintele PNL a atras atenția și asupra migrației personalului medical calificat către alte state europene. Referindu-se la prezența medicilor români în sistemele sanitare occidentale, liderul liberal a afirmat că „suntem pe podiumul medicilor în Germania sau în Franţa”.

Ilie Bolojan a precizat că, în perioada mandatului său de premier, le-a solicitat miniștrilor să analizeze reducerea capacității de școlarizare. Propunerea viza stabilirea numărului de locuri în facultățile de medicină în raport cu posturile disponibile la rezidențiat. Astfel, fostul șef al Guvernului urmărea diminuarea dezechilibrului dintre numărul absolvenților și posibilitățile de continuare a pregătirii profesionale.

În opinia liderului PNL, această măsură ar permite asigurarea unui număr suficient de medici pentru sistemul sanitar românesc. Totodată, ar limita pregătirea personalului medical care ajunge ulterior să profeseze în străinătate.

Fostul premier a reproșat însă ministrului Sănătății că nu și-a asumat o decizie care ar fi afectat universitățile de profil.