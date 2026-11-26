Românii care și-au planificat o mini-vacanță la Londra, cu plecare de vineri, 27 noiembrie, trebuie să ia în calcul posibile întârzieri și dificultăți de deplasare. Metroul londonez se confruntă cu o nouă serie de greve ale mecanicilor de tren, prima dintre cele opt zile de proteste programate în această iarnă începând joi. Acțiunea sindicală va afecta transportul public atât joi, cât și vineri, iar perturbările ar putea îngreuna deplasările turiștilor și ale navetiștilor în capitala britanică.

Metroul londonez, cunoscut sub numele de The Tube, este utilizat zilnic de aproximativ 3-4 milioane de pasageri. Greva de 24 de ore este organizată de sindicatul RMT și începe joi, la ora 12:00, urmând să provoace perturbări până vineri seara.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile de transport din Londra, întreaga rețea de metrou va fi afectată, fiind așteptate servicii reduse și întreruperi ale circulației. Trei linii vor fi suspendate, inclusiv o rută importantă care asigură legătura dintre oraș și Aeroportul Heathrow, conform Reuters.

Conform avertismentelor transmise de Transport for London (TfL), majoritatea liniilor vor continua să funcționeze joi, însă cu modificări importante. Liniile Piccadilly și Circle nu vor circula, iar linia Waterloo & City va fi închisă începând de la prânz.

Pe celelalte rute sunt anticipate servicii reduse începând de la sfârșitul dimineții. Circulația metroului se va încheia mai devreme decât în mod obișnuit, fără trenuri după ora 21:00.

Nici ziua de vineri nu va reveni imediat la programul normal. Trenurile vor începe să circule mai târziu decât de obicei, aproximativ de la ora 7:00, iar perturbările vor continua pe parcursul după-amiezii. Reluarea serviciilor normale este estimată pentru începutul serii.

Celelalte mijloace de transport vor funcționa, însă nu vor fi ferite de aglomerație. Elizabeth Line, London Overground și trenurile naționale vor circula conform programului obișnuit, dar sunt așteptați mai mulți călători decât în mod normal. Autobuzele nu sunt afectate direct de grevă, însă ar putea fi mai aglomerate și ar putea înregistra întârzieri din cauza creșterii traficului rutier.

Autoritățile londoneze le-au recomandat pasagerilor să își planifice din timp deplasările și să se pregătească pentru perturbări pe toate liniile de metrou.

Protestele sunt organizate de sindicatul RMT, care reprezintă puțin sub jumătate dintre mecanicii de tren de pe rețeaua londoneză. Disputa vizează planurile privind introducerea unei săptămâni de lucru de patru zile.

Sindicaliștii susțin că noile aranjamente de muncă sunt impuse angajaților și că ar putea înrăutăți condițiile de lucru. În opinia RMT, modificările ar putea determina mecanicii să conducă trenurile pentru perioade mai lungi, ceea ce ar crește oboseala și ar putea afecta siguranța circulației.

Reprezentanții sindicatului consideră că schimbările propuse ar putea avea consecințe asupra programului de lucru și asupra condițiilor în care angajații își desfășoară activitatea.

De cealaltă parte, conducerea London Underground susține că săptămâna de lucru de patru zile este o opțiune voluntară. Angajații ar putea alege între programul de patru zile și cel de cinci zile, păstrând aceleași condiții contractuale asociate noii formule de lucru, potrivit The Guardian.

Nick Dent, directorul pentru operațiuni cu clienții al London Underground, a catalogat greva drept dezamăgitoare, având în vedere că propunerile voluntare au fost discutate timp de mai multe luni.

Potrivit acestuia, compania a oferit posibilitatea de a răspunde preocupărilor exprimate de RMT, astfel încât angajații să poată alege un program de lucru diferit fără să fie nevoiți să își schimbe locul de muncă.

Conducerea susține că mecanicii care aleg săptămâna de patru zile, precum și cei care preferă să lucreze cinci zile în aceleași condiții contractuale, vor petrece mai puțin timp la serviciu pe parcursul unui an. În același timp, noul sistem ar urma să contribuie la furnizarea unor servicii de metrou mai eficiente și mai fiabile pentru călători.

London Underground consideră că majoritatea preocupărilor exprimate de RMT au fost deja soluționate și a solicitat sindicatului să supună propunerea votului membrilor săi.

Negocierile menite să evite greva s-au încheiat marți, la serviciul de conciliere Acas, fără să fie găsită o soluție.

Poziția RMT nu este împărtășită de celălalt sindicat important al mecanicilor de tren. Aslef, organizație care reprezintă o ușoară majoritate a acestora, a primit favorabil propunerea introducerii săptămânii de lucru de patru zile. Reprezentanții acestui sindicat au descris drept neobișnuită decizia de declanșare a protestelor.

„Mecanicii de tren care aleg săptămâna de lucru de patru zile, precum și cei care optează pentru un program de cinci zile, dar în aceleași condiții contractuale ca în cazul programului de patru zile, vor petrece mai puțin timp la serviciu pe parcursul unui an. În același timp, vom putea oferi clienților un serviciu de metrou mai eficient și mai fiabil. Considerăm în continuare că majoritatea preocupărilor exprimate de RMT au fost deja soluționate și îndemnăm sindicatul să supună această propunere votului membrilor săi”, a declarat Nick Dent.

Acțiunea sindicală de joi este prima dintr-o serie de opt zile de greve neconsecutive programate în această iarnă. RMT a anunțat încă șapte date pentru proteste, care vor afecta transportul public din Londra în perioada următoare.

Alte două greve de câte 24 de ore sunt programate la mijlocul lunii decembrie, inclusiv în săptămâna dinaintea Crăciunului. Acestea vor afecta transportul în patru dintre cele mai aglomerate zile de cumpărături din capitala britanică.

Ulterior, noi acțiuni sindicale sunt prevăzute pentru lunile ianuarie și februarie.

O eventuală prelungire a conflictului de muncă ar putea crea dificultăți suplimentare pentru navetiști, turiști și persoanele care folosesc zilnic metroul pentru a ajunge la serviciu sau pentru a se deplasa prin oraș.

În timpul protestelor anterioare, cererea pentru bicicletele electrice închiriate a crescut. Lime, unul dintre principalii furnizori de biciclete electrice din Londra, care are o flotă de aproximativ 50.000 de astfel de vehicule, a anunțat că se pregătește pentru o nouă creștere a solicitărilor din partea utilizatorilor.

Un precedent important a fost înregistrat în septembrie 2025, când o grevă a dus la blocarea întregii rețele de metrou și a provocat perturbări extinse în capitala britanică. La începutul acestui an au mai avut loc câteva greve, însă acestea au avut efecte mai puțin severe.

Pentru românii care intenționează să ajungă la Londra vineri, în minivacanța de 1 Decembrie, situația transportului public trebuie luată în calcul încă dinaintea plecării. Chiar dacă trenurile vor începe să circule în jurul orei 7:00, serviciile vor rămâne perturbate până după-amiază, iar revenirea la programul normal este așteptată abia spre seară. Deplasările de la aeroport, transferurile către hoteluri și vizitele turistice ar putea necesita mai mult timp decât în mod obișnuit.