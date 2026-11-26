Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, în ședința de Guvern, o informare privind efectele depășirii pragului de 60% din PIB pentru datoria publică. Documentul arată că legislația fiscal-bugetară limitează posibilitatea majorării cheltuielilor cu salariile și asistența socială.

Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, datoria publică va rămâne peste acest nivel până în 2031. În aceste condiții, salariile bugetarilor, pensiile, alocațiile și anumite indemnizații ar putea fi înghețate anul viitor.

Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de joi o notă intitulată „Implicațiile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB”.

Documentul analizează consecințele depășirii limitei prevăzute de lege și măsurile necesare pentru menținerea sustenabilității finanțelor publice.

Conform estimărilor prezentate, datoria publică va ajunge în 2027 la 63,5% din PIB. Ulterior, aceasta ar urma să scadă treptat, până la 61,2% din PIB în 2031.

În acest interval, Guvernul nu va putea aproba măsuri care cresc cheltuielile totale de personal sau cheltuielile cu asistența socială din sectorul public.

Ministrul Finanțelor a explicat în informarea prezentată Executivului că restricțiile sunt aplicabile pe întreaga perioadă în care datoria publică rămâne peste pragul legal.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea prezentată joi, în ședința de Guvern.

Vezi aici documentul.

Aplicarea prevederilor legale ar putea afecta veniturile a peste un milion de angajați din sectorul public.

În lipsa unor derogări, salariile bugetarilor nu ar putea fi majorate în perioada în care datoria publică depășește 60% din PIB.

Restricțiile vizează și cheltuielile cu asistența socială, ceea ce ar putea însemna înghețarea pensiilor, alocațiilor și a unor indemnizații.

Pentru pensii, autoritățile caută însă o soluție legislativă care să permită aplicarea unei derogări de la Legea responsabilității fiscal-bugetare.

Scopul este ca pensiile să poată fi indexate de la 1 ianuarie 2027 cu 7,3%, în ciuda restricțiilor privind creșterea cheltuielilor publice.

Legea nr. 69/2010 stabilește reguli privind gestionarea finanțelor publice și limitează anumite cheltuieli atunci când datoria publică depășește 60% din PIB.

În această situație, Guvernul trebuie să înghețe cheltuielile cu salariile din sectorul public și pe cele destinate asistenței sociale.

Legislația permite însă derogări în situații extraordinare, cu condiția ca acestea să nu afecteze sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.

România a depășit în acest an pragul de 60% din PIB. În ultimii ani, autoritățile s-au împrumutat tot mai mult pentru a acoperi cheltuielile cu pensiile, salariile și investițiile.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a confirmat joi că Alexandru Nazare a prezentat informarea privind depășirea pragului datoriei publice.

Potrivit acestuia, documentul analizează implicațiile prevederilor legale și măsurile necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice.

Cărbunaru a precizat că datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026. Această situație implică aplicarea măsurilor prevăzute de lege, care urmează să fie analizate la nivel guvernamental.

Purtătorul de cuvânt al Executivului a explicat că ministrul Finanțelor a prezentat atât situația datoriei publice, cât și implicațiile acesteia asupra politicilor bugetare.

„Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat în şedinţa de guvern informarea cu tema „Implicaţiile legii responsabilităţii fiscal-bugetare 69/2010, ca urmare a depăşirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB”. Este o notă de informare care prezintă implicaţiile depăşirii acestui prag, în conformitate cu prevederile legii responsabilităţii fiscal-bugetare, dar şi măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice”, a anunţat Dan Cărbunaru după şedinţa de Guvern.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că nivelul datoriei publice a mai fluctuat în trecut în jurul limitei de 60% din PIB.

Acesta a arătat că indicatorul a depășit anterior pragul, după care a coborât, revenind ulterior la un nivel de 61,1% din PIB.

„Este un prag care a oscilat, a spus şi domnul ministru de Finanţe, au fost situaţii în care s-a mai depăşit puţin, peste 60%, apoi a coborât, iată că a revenit la 61,1%”, a mai spus Dan Cărbunaru.

Dan Cărbunaru a anunțat și că raportul privind situația financiară a țării, solicitat de PSD și de premierul Luca Niculescu, urmează să fie prezentat.

Documentul analizează situația bugetului din ultimele luni și este aproape de finalizare, potrivit informațiilor pe care le deține purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Cărbunaru a precizat că raportul va fi comunicat după ce toate elementele vor fi centralizate de Ministerul Finanțelor.