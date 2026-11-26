Finanțele Uniunii Europene (UE) se confruntă cu presiuni tot mai mari, avertizează comisarul european Valdis Dombrovskis. Deficitele bugetare, datoria publică și costurile împrumuturilor cresc, amplificând riscurile economice.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a avertizat că finanțele publice ale Uniunii Europene (UE) se apropie de un prag critic. Deficitele bugetare excesive, datoria publică ridicată și costurile tot mai mari ale împrumuturilor amplifică instabilitatea financiară.

Oficialul european a făcut declarațiile în cadrul unei sesiuni a Parlamentului European. Acesta a prezentat raportul Comisiei Europene privind situația bugetelor statelor membre, cunoscut drept Semestrul European.

Dombrovskis a afirmat că finanțele publice ale Uniunii „nu se îndreaptă în direcția corectă”. El a cerut statelor membre să respecte disciplina fiscală.

Comisarul a identificat trei tendințe negative care se consolidează reciproc. Acestea afectează finanțele publice ale statelor membre.

Prima problemă este creșterea deficitelor bugetare. Potrivit previziunilor de toamnă ale Comisiei Europene, deficitul mediu al UE va crește de la 3,1% din PIB în 2025 la 3,8% în 2028.

În 2026, deficitele bugetare ale 12 state membre vor depăși 3% din PIB. Dombrovskis a avertizat că numărul acestora ar putea ajunge la 16 până în 2028.

A doua problemă este creșterea datoriei publice. Aceasta ar urma să urce, în medie, de la 82,6% din PIB în 2025 la 85,6% în 2028.

Comisarul a atribuit evoluția în principal deficitelor bugetare primare. Datoria publică va depăși 60% din PIB în peste jumătate dintre statele membre în acest an.

În patru țări, datoria publică va depăși 100% din PIB, a precizat oficialul european.

A treia tendință negativă este creșterea costurilor împrumuturilor guvernamentale. Dombrovskis a explicat că acestea sunt influențate de majorarea randamentelor pe piețele globale.

Primele de risc asociate obligațiunilor suverane au crescut. Aceste evoluții sporesc presiunea asupra finanțelor publice europene.

Raportul prezentat nu a menționat contribuția cheltuielilor militare ale Uniunii Europene la creșterea instabilității financiare.

Aceste tendințe se amplifică reciproc. Deficitele bugetare determină creșterea datoriei publice, iar dobânzile mai mari sporesc costurile acesteia. Astfel, cheltuielile pentru serviciul datoriei cresc rapid, adâncind și mai mult deficitele bugetare.

Comisarul european nu a menționat majorarea accelerată a cheltuielilor pentru militarizarea Uniunii Europene. Aceste cheltuieli sunt considerate unul dintre principalii factori ai creșterii deficitelor bugetare europene.