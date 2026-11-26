O persoană care câștigă salariul mediu net nu mai poate acoperi printr-un credit ipotecar nici măcar jumătate din prețul unui apartament nou cu două camere, de aproximativ 55 de metri pătrați, în niciunul dintre cele patru mari orașe analizate de Colliers.

Bucureștiul, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași au ajuns la cel mai scăzut nivel de accesibilitate a locuințelor noi din 2019, iar pentru prima dată raportul dintre valoarea creditului accesibil unui salariat și prețul apartamentului a coborât sub pragul de 50% în toate cele patru piețe.

Potrivit unei analize realizate de consultanții Colliers, creșterea prețurilor locuințelor, inflația, deprecierea leului și costurile ridicate ale finanțării au afectat capacitatea de cumpărare a populației. Deși salariul mediu net a crescut în ultimul an, avansul nu a fost suficient pentru a compensa scumpirile și condițiile mai dificile de creditare.

În București, o persoană care încasează salariul mediu net poate obține un credit ipotecar de aproximativ 68.700 de euro. Suma acoperă numai 49% din prețul unui apartament nou de 55 de metri pătrați.

Situația este mai dificilă decât în urmă cu un an, când creditul accesibil unei persoane cu venit mediu acoperea 52% din valoarea locuinței. În 2019, proporția ajungea la aproximativ 77%.

În celelalte orașe analizate, diferențele sunt importante. La Timișoara și Iași, un credit ipotecar contractat de o persoană cu salariul mediu net acoperă aproximativ 48% din prețul unui apartament nou cu două camere. În Cluj-Napoca, situația este și mai complicată: finanțarea bancară acoperă doar 34% din valoarea locuinței, cel mai redus procent dintre cele patru orașe.

Astfel, un cumpărător singur trebuie să dispună de economii considerabile pentru a putea achiziționa o locuință nouă, în condițiile în care creditul bancar nu mai acoperă nici măcar jumătate din preț.

Consultanții Colliers identifică mai mulți factori care au contribuit la deteriorarea accesibilității locuințelor noi.

Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 5% în ultimul an, însă inflația a ajuns la 6,9% în octombrie 2026. Prin urmare, veniturile au pierdut din puterea de cumpărare în termeni reali, chiar dacă valoarea lor nominală a crescut.

Un alt factor este deprecierea leului în raport cu euro. Cum locuințele sunt evaluate în moneda europeană, slăbirea monedei naționale a diminuat o parte din efectul pozitiv al majorărilor salariale.

Nici finanțarea bancară nu oferă un avantaj cumpărătorilor. Costul creditului se menține ridicat, iar IRCC se situează în jurul valorii de 5,6%, fiind de peste două ori mai mare decât în 2019.

În același timp, apartamentele noi s-au scumpit în toate cele patru orașe analizate. Prețurile au crescut cu 5% până la 10% față de anul trecut, ceea ce a mărit diferența dintre veniturile populației și sumele necesare pentru cumpărarea unei locuințe.

Dificultatea achiziției unei locuințe se observă și atunci când prețul unui apartament este raportat la venitul anual al unui salariat care câștigă salariul mediu net.

În București, un apartament nou de 55 de metri pătrați echivalează cu 8,4 ani de salariu mediu net. În urmă cu un an, aceeași locuință reprezenta echivalentul a 7,9 ani de venituri salariale.

La Timișoara și Iași, cumpărarea unui apartament cu aceeași suprafață presupune echivalentul a aproximativ 8,6 ani de salariu mediu net. Cluj-Napoca se detașează din nou printr-un nivel mult mai ridicat al prețurilor raportate la venituri: sunt necesari 12,2 ani de salariu mediu net pentru achiziționarea unei locuințe noi de 55 de metri pătrați.

Potrivit lui Gabriel Blăniță, Director Valuation and Advisory în cadrul Colliers România, cumpărarea unui apartament nou a devenit considerabil mai dificilă pentru o persoană singură care câștigă salariul mediu, comparativ cu situația din urmă cu câțiva ani.

Această evoluție nu înseamnă însă că cererea de locuințe a dispărut. S-au schimbat mai degrabă modalitățile prin care cumpărătorii reușesc să finalizeze o achiziție. Printre soluțiile la care recurg se numără plata unui avans mai mare, contractarea unui credit împreună cu partenerul sau acceptarea unor compromisuri privind suprafața apartamentului, numărul de camere ori amplasamentul.

În cazul unui cuplu cu două salarii medii, capacitatea de finanțare este considerabil mai bună. Teoretic, două persoane care încasează fiecare salariul mediu net ar putea acoperi prin credit aproape întregul preț al unui apartament nou în București, Timișoara sau Iași. În Cluj-Napoca, chiar și în această situație, creditul ar acoperi numai aproximativ două treimi din valoarea locuinței.

„Pentru un cumpărător singur, cu un salariu mediu, achiziția unui apartament nou este astăzi semnificativ mai dificilă decât acum câțiva ani. Asta nu înseamnă că cererea a dispărut, ci că s-a schimbat modul în care se fac achizițiile: un avans mai mare, un credit contractat împreună cu partenerul sau compromisuri privind suprafața, numărul de camere ori amplasamentul. Teoretic, un cuplu cu două salarii medii ar putea acoperi prin credit aproape întregul preț în București, Timișoara sau Iași, dar doar circa două treimi în Cluj-Napoca”, a explicat Gabriel Blăniță, Director Valuation and Advisory, Colliers România.

Finanțarea bancară continuă să joace un rol esențial pe piața rezidențială. Aproximativ 59% dintre apartamentele vândute în ultimul an în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași au fost achiziționate prin intermediul unui credit.

Cu toate acestea, ritmul acordării de noi credite ipotecare a încetinit în 2026. În paralel, diferența dintre veniturile cumpărătorilor și prețurile locuințelor s-a mărit, ceea ce pune presiune suplimentară asupra pieței rezidențiale.

Efectele se reflectă și în numărul tranzacțiilor. În primele zece luni ale anului 2026, vânzările de locuințe au scăzut cu 15,5% la nivel național, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), analizate de Colliers.

În marile piețe rezidențiale, evoluția a fost diferită de la un oraș la altul:

București : numărul locuințelor vândute a scăzut cu 11%;

: numărul locuințelor vândute a scăzut cu 11%; Iași : vânzările au înregistrat o reducere de 15%;

: vânzările au înregistrat o reducere de 15%; Cluj : numărul tranzacțiilor a scăzut cu 21%;

: numărul tranzacțiilor a scăzut cu 21%; Timiș: vânzările au crescut cu 6%, fiind singura dintre marile piețe analizate în care s-a înregistrat o evoluție pozitivă.

Consultanții Colliers atrag atenția că datele din 2026 trebuie interpretate și în contextul problemelor tehnice înregistrate de sistemele ANCPI în luna iulie. Acestea au redus semnificativ numărul tranzacțiilor înregistrate în perioada respectivă.

O parte dintre vânzările care au fost amânate din cauza acestor probleme au ajuns să fie raportate în lunile următoare. Din acest motiv, evoluția cumulată de la începutul anului oferă o imagine mai relevantă asupra pieței decât comparațiile realizate de la o lună la alta sau de la un trimestru la altul.

Pentru perioada următoare, consultanții Colliers estimează că piața rezidențială se va ajusta mai degrabă prin reducerea volumului tranzacțiilor decât prin scăderea prețurilor locuințelor. Evoluția finanțării va reprezenta principalul factor care poate influența revenirea cererii.

Potrivit lui Gabriel Blăniță, o reducere semnificativă a prețurilor este puțin probabilă, în condițiile în care costurile de construcție au crescut cu 11% în ultimul an și cu peste 90% față de 2020. Aceste majorări lasă dezvoltatorilor imobiliari un spațiu redus pentru diminuarea importantă a prețurilor de vânzare.

În schimb, ajustările ar putea apărea în numărul tranzacțiilor, în condițiile de plată oferite cumpărătorilor și în parteneriatele dezvoltatorilor cu băncile. Planurile de plată mai flexibile ar putea deveni o soluție prin care companiile încearcă să mențină interesul potențialilor clienți, în contextul dificultăților de finanțare.

Principalul factor care ar putea relansa cererea rămâne însă accesul la finanțare. O eventuală reducere a dobânzilor, pe care Banca Națională a României (BNR) a semnalat-o pentru primăvara anului 2027, ar putea avea un efect rapid asupra pieței imobiliare.

De asemenea, apariția unor noi programe de sprijin pentru cumpărătorii de locuințe ar putea contribui la stimularea cererii și la îmbunătățirea condițiilor de achiziție.