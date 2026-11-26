Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a anunțat că fiecare copil din Statele Unite va primi câte două acțiuni ale companiei SpaceX, pe care o conduce. Donația este evaluată la aproximativ 18 miliarde de dolari și va fi împărțită între companie și averea personală a miliardarului.

Elon Musk a anunțat miercuri pe pagina sa de X că fiecare copil din Statele Unite va primi două acțiuni SpaceX. Una dintre acțiuni va proveni direct de la companie, iar cealaltă va fi oferită personal de miliardar.

Într-o postare separată, antreprenorul a precizat că acțiunile SpaceX vor fi transferate în luna următoare. În ceea ce privește acțiunea pe care o va dona din propriul portofoliu, aceasta va fi transferată abia după expirarea perioadei de restricție asupra tranzacționării acțiunilor pe care o deține, în iunie anul viitor.

SpaceX a anunțat miercuri că va contribui cu o acțiune nou-emisă din categoria Class A common stock pentru fiecare cont Trump Account activ în prezent. Elon Musk va egala personal numărul acțiunilor donate de companie.

Astfel, fiecare copil eligibil ar urma să primească o acțiune din partea SpaceX și încă una din partea lui Elon Musk.

La închiderea ședinței de tranzacționare de miercuri, acțiunile SpaceX aveau un preț de 127,44 dolari. La această valoare, donația promisă este evaluată la aproape 18 miliarde de dolari.

„Fiecare copil din America va primi două acțiuni SpaceX, una din partea companiei și una din partea mea, personal. Acțiunea oferită de SpaceX va fi transferată luna viitoare. Acțiunea pe care o ofer direct eu va fi transferată după expirarea perioadei de restricție asupra tranzacționării acțiunilor pe care le dețin, în iunie anul viitor”, a scris Elon Musk pe X.

Trump Account este un program destinat americanilor cu vârsta sub 18 ani, prin care aceștia primesc acces la investiții pe piața bursieră și pot începe să acumuleze avere încă din copilărie, conform Reuters.

Inițiativa urmărește să le ofere copiilor o participație în piața de capital și posibilitatea de a beneficia de evoluția economiei și a investițiilor pe termen lung.

În luna octombrie, Casa Albă a anunțat că fuseseră deschise aproape 70 de milioane de astfel de conturi.

Programul a fost menționat și în luna iulie, când Donald Trump a anunțat că peste 500.000 de copii americani primiseră deja depuneri de câte 1.000 de dolari în conturile Trump Account.

Donația SpaceX și contribuția personală a lui Elon Musk se adaugă astfel inițiativelor prin care copiii americani sunt încurajați să participe la piața financiară încă de la o vârstă fragedă.

Tot în luna octombrie, președinta SpaceX, Gwynne Shotwell, și soțul ei au promis să doneze câte o acțiune SpaceX pentru fiecare dintre cei peste două milioane de copii incluși în programul Trump Account.

Inițiativa lui Elon Musk ar putea avea și efecte asupra viitoarei relații dintre generațiile tinere și piețele financiare.

Christopher Brankin, consilier pentru piețele globale la firma de brokeraj Mitrade Group, a explicat că o astfel de distribuire a acțiunilor poate contribui la formarea unei baze foarte mari de acționari individuali pe termen lung.

Potrivit analizei sale, programul ar putea stimula imediat interesul pentru investiții și ar putea crea o nouă generație de clienți familiarizați cu piețele financiare, care ar putea deveni utilizatori ai platformelor de tranzacționare pe măsură ce ajung la vârsta adultă.

„Ceea ce realizează această inițiativă este crearea unei baze uriașe de acționari individuali pe termen lung. Aceasta stimulează imediat interesul pentru piața financiară și creează un bazin considerabil de potențiali clienți familiarizați cu investițiile pentru platformele de tranzacționare, pe măsură ce această generație ajunge la vârsta adultă”, a explicat Christopher Brankin, consilier pentru piețele globale în cadrul firmei de brokeraj Mitrade Group.

Elon Musk are o avere estimată la aproximativ 824 de miliarde de dolari, ceea ce îl menține în poziția de cel mai bogat om din lume. În luna iunie, acesta deținea aproximativ 6,42 miliarde de acțiuni SpaceX.

De altfel, miliardarul anunțase încă din luna precedentă că intenționează să ofere personal câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din America, precizând că aceasta va fi prima dintr-o serie mai amplă de inițiative similare.

Musk a susținut atunci că distribuirea directă către populație a unor participații în companii reprezintă o modalitate prin care oamenii pot deveni proprietari ai unor părți din economia viitorului.

„Anul viitor, voi oferi câte una dintre acțiunile mele SpaceX fiecărui copil din America. Aceasta va fi prima dintr-o serie de multe alte inițiative. Distribuirea directă către oameni a unor acțiuni, care reprezintă participații în economia viitorului, este calea de urmat”, a scris Musk la momentul respectiv într-o postare pe platforma X.

Cele mai multe dintre inițiativele filantropice ale miliardarului au fost derulate prin Musk Foundation, fundație care ar deține active în valoare de peste 14 miliarde de dolari, potrivit informațiilor publicate despre organizație.

The share from SpaceX will be transferred next month. The share directly from me will be transferred when my lockup expires in June next year. — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

Anunțul lui Elon Musk vine într-un moment în care marile companii din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei se confruntă cu o atenție publică și politică tot mai mare privind modul în care sunt distribuite beneficiile generate de dezvoltarea acestui sector.

SpaceX, companie din domeniul spațial și al inteligenței artificiale condusă de Musk, și Anthropic, o companie concurentă din sectorul AI, au prezentat recent abordări diferite privind utilizarea unei părți din valoarea creată de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Anthropic, care a devenit recent companie publică, a anunțat luna trecută că va aloca 5% din acțiunile sale unui nou fond destinat binelui public.

La prețurile actuale, inițiativa Anthropic este evaluată la aproximativ 54 de miliarde de dolari. Compania urmărește să obțină astfel mai multă flexibilitate și o capacitate mai mare de a realiza donații în beneficiul umanității.