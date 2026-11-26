SURSA FOTO: Concept Capital, realizat cu AI - uscatorie la bloc, reguli la bloc

Uscătoria din bloc face parte, de regulă, din proprietatea comună a locatarilor care dețin apartamente în imobil. Nici președintele asociației, niciun proprietar nu poate decide unilateral cine are acces în această încăpere. Legea nr. 196/2018 stabilește condițiile în care spațiul poate fi utilizat, închiriat sau vândut. Însușirea abuzivă a acestuia poate avea inclusiv consecințe juridice.

În numeroase blocuri din România, uscătoria a devenit un motiv de conflict între proprietarii apartamentelor. Unii locatari transformă încăperea într-un depozit personal pentru biciclete, mobilier vechi sau provizii alimentare. În alte situații, reprezentanții asociației de proprietari țin spațiul încuiat, fără să justifice restricționarea accesului.

Statutul juridic al acestor încăperi este reglementat prin Legea nr. 196/2018 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Uscătoriile fac parte, în principiu, din proprietatea comună a condominiului. Fiecare proprietar deține o cotă-parte indiviză, potrivit actelor de proprietate.

Atât timp cât încăperea își păstrează destinația inițială, proprietarii au dreptul să o utilizeze pentru uscarea rufelor. Aceștia trebuie să respecte drepturile celorlalți vecini și să nu împiedice folosirea spațiului. Depozitarea obiectelor personale nu trebuie să restricționeze accesul sau să încalce normele de securitate la incendiu.

Schimbarea yalei și ocuparea abuzivă a încăperii pot determina intervenția asociației de proprietari. Aceasta poate solicita eliberarea spațiului și restabilirea accesului celorlalți proprietari. Dacă solicitarea nu este respectată, conflictul poate ajunge în instanță, inclusiv printr-o acțiune în evacuare sau revendicare.

Depozitarea materialelor inflamabile ori blocarea căilor de acces poate atrage și intervenția autorităților competente. Poliția Locală sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență pot interveni, în limitele atribuțiilor legale, dacă sunt constatate încălcări.

Legislația permite atribuirea unor spații comune în folosința exclusivă a unui proprietar, însă numai în anumite condiții. Un locatar poate utiliza astfel încăperea inclusiv pentru depozitarea bunurilor personale, cu respectarea prevederilor legale.

Potrivit articolului 43 din Legea nr. 196/2018, atribuirea dreptului de folosință exclusivă presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

Drepturile celorlalți proprietari din condominiu nu trebuie să fie afectate;

Toți proprietarii din condominiu trebuie să își exprime acordul;

Beneficiarul trebuie să încheie un contract cu asociația de proprietari, pentru o perioadă de maximum 12 luni.

Contractul poate fi prelungit numai cu acordul ambelor părți și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Atribuirea dreptului de folosință exclusivă nu presupune transferul dreptului de proprietate asupra încăperii.

Asociația de proprietari poate închiria spațiile comune inclusiv unor persoane fizice sau juridice din afara imobilului. Procedura trebuie să respecte prevederile articolelor 38 și 70 din Legea nr. 196/2018.

Închirierea presupune acordul tuturor proprietarilor direct afectați de vecinătate. Printre aceștia se numără proprietarii apartamentelor situate deasupra, dedesubt sau lângă încăperea respectivă, după caz. Hotărârea Adunării Generale necesită acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu.

Contractul de închiriere este semnat de președintele asociației, în numele acesteia. Documentul trebuie avizat de cenzor sau de comisia de cenzori.

Legislația stabilește inclusiv destinația sumelor încasate din exploatarea proprietății comune. Potrivit articolului 70 alineatul (2), veniturile respective alimentează exclusiv fondul de reparații al asociației. Acestea nu pot fi distribuite individual proprietarilor. De asemenea, banii nu pot fi utilizați pentru plata salariilor personalului sau pentru acoperirea cheltuielilor curente de întreținere.

Transformarea uscătoriei într-o locuință sau într-un birou presupune o procedură juridică și administrativă mai complexă. Pentru scoaterea încăperii din folosința comună sunt aplicabile prevederile articolului 44 din Legea nr. 196/2018.

Încetarea destinației de folosință comună necesită acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu. Decizia trebuie consemnată într-o hotărâre adoptată în unanimitate de Adunarea Generală. Lipsa acordului unui singur proprietar împiedică finalizarea legală a acestei proceduri.

Totodată, legea interzice scoaterea din folosința comună a spațiilor indispensabile funcționării corespunzătoare a imobilului. Măsura nu poate afecta nici drepturile celorlalți proprietari.

După obținerea acordului unanim, trebuie întocmită documentația cadastrală necesară individualizării încăperii. Procedura presupune înscrierea corespunzătoare în cartea funciară și actualizarea cotelor-părți indivize ale proprietarilor. Eventualele modificări constructive necesită și obținerea autorizațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Vânzarea către un proprietar din bloc sau către o persoană din exterior necesită încheierea unui contract autentic, la notar. Spre deosebire de veniturile din chirii, prețul obținut din vânzare revine coproprietarilor, potrivit cotelor deținute.