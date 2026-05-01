Gelu Pușcaș vine să lămurească o problemă care generează adesea dispute aprinse în cadrul asociațiilor de proprietari, respectiv determinarea regimului juridic pe care îl are fațada blocului. Mulți proprietari consideră în mod eronat că peretele exterior care corespunde apartamentului lor le aparține în exclusivitate și că au libertatea de a decide asupra intervențiilor asupra acestuia.

Totuși, avocatul specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților a explicat, prin intermediul paginii de Facebook „Consultanță asociații proprietari”, că legislația din România, respectiv Legea 196/2018 (vezi integral la finalul articolului) și Codul Civil, tranșează această chestiune în favoarea comunității.

Potrivit expertului, fațada unui imobil este definită fără echivoc ca fiind o parte comună a clădirii. Această încadrare nu este opțională, ci se regăsește în enumerarea explicită făcută de legiuitor. Din această perspectivă, rezidă faptul că administrarea, întreținerea și repararea fațadei cad direct în sarcina asociației de proprietari.

Deși asociația gestionează lucrările, costurile aferente sunt susținute de către fiecare proprietar, însă proporțional cu cota-parte indiviză deținută din proprietatea comună, nu individual pentru segmentul din fața propriei ferestre.

Gelu Pușcaș a menționat că există situații în care proprietarii susțin că, dacă un perete este aferent unei camere din apartamentul lor, exteriorul ar trebui să le aparțină automat. Aceștia consideră că au obligația de a repara singuri acea parte și de a suporta integral costurile.

Expertul a punctat cu o notă de ironie că, dacă un astfel de punct de vedere este acceptat în adunarea generală, ceilalți proprietari tind să „înghită” argumentul, fiind mulțumiți că nu mai trebuie să contribuie financiar la acea porțiune de reparație. Totuși, juridic vorbind, fațada nu poate fi considerată parte a proprietății individuale.

O atenție deosebită a fost acordată proprietarilor care dețin apartamente la parter sau subsol, unde fațada este expusă riscului de a fi lovită de mașinile care parchează în vecinătate.

În astfel de cazuri, specialistul a subliniat că nu proprietarul apartamentului respectiv este cel care trebuie să se ocupe de refacerea fațadei. Această responsabilitate revine asociației de proprietari, care deține pârghiile legale necesare pentru a acționa.

Dacă asociația reușește să identifice persoana care a produs dauna, aceasta va recupera prejudiciul direct de la vinovat. Mai mult, Gelu Pușcaș a explicat că, în situația în care distrugerea a fost cauzată de un autoturism, asociația are posibilitatea de a repara bunul comun utilizând polița de asigurare RCA a proprietarului autovehiculului implicat.

Această procedură degrevează proprietarul individual de o sarcină financiară care, conform legii, aparține întregii colectivități.

Pentru a susține aceste afirmații, avocatul Gelu Pușcaș a invocat prevederile Articolului 35 din Legea 196/2018, care enumeră elementele ce constituie părți comune într-un condominiu. Lista include, pe lângă fațade, și structura de rezistență, acoperișul, terasele, scările, instalațiile de apă și canalizare, precum și alte elemente structurale care deservesc întregul imobil.

De asemenea, a fost menționat Articolul 85 din aceeași lege, care stabilește că toate cheltuielile pe cota-parte indiviză reprezintă fondurile asociației pentru lucrări de întreținere, reparații, consolidare sau eficiență energetică.

Aceste fonduri sunt destinate exclusiv părților de construcții și instalații aflate pe proprietatea comună, așa cum sunt ele descrise în cartea tehnică a clădirii.

În completare, Gelu Pușcaș a adus în discuție și Articolul 649 din Codul Civil, care întărește statutul de bun comun pentru fundație, curtea interioară, structura de rezistență și pereții perimetrali.

Concluzia trasată de avocat este una clară: fațada nu este un element opțional sau fragmentabil, ci o componentă vitală a proprietății comune, a cărei integritate și estetică trebuie asigurate prin efortul colectiv al asociației, respectând riguros litera legii.

Aspect Analizat Încadrare Legală / Responsabil Temei Juridic (Exemplu) Statutul Fațadei Parte Comună (nu aparține apartamentului) Art. 35, Legea 196/2018 Responsabil Întreținere Asociația de Proprietari Art. 649, Codul Civil Sursa Finanțării Toți proprietarii (prin cota-parte indiviză) Art. 85, Legea 196/2018 Daune provocate de mașini Asociația (recuperează prin polița RCA) Procedură administrativă Intervenții Individuale Interzise fără acordul Adunării Generale Legea 196/2018 Reparații la parter/subsol Asociația (chiar dacă afectează un singur locatar) Statutul de proprietate comună