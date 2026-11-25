România își pregătește poziția pentru negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Președintele Nicușor Dan a discutat cu reprezentanții mai multor ministere despre prioritățile țării pentru perioada 2028-2034.

În paralel, eurodeputatul Siegfried Mureșan estimează că România va rămâne unul dintre principalii beneficiari de fonduri europene. El a prezentat și modul în care viitoarea extindere a Uniunii ar putea influența alocările bugetare.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii.

Discuția a avut loc înaintea Consiliului European Extraordinar, care începe joi. Participanții au analizat poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

Pregătirea negocierilor a inclus și o consultare publică organizată marți la Administrația Prezidențială. La aceasta au participat reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri, mediului academic și alte părți interesate.

Președintele a explicat că autoritățile urmăresc să integreze perspective și priorități diverse în stabilirea poziției naționale.

Nicușor Dan a precizat că România colaborează cu Guvernul și cu ceilalți actori relevanți pentru obținerea unei alocări cât mai consistente din viitorul buget european.

„Împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori relevanți facem toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților sale de dezvoltare.”

Nicușor Dan a transmis că România susține un buget european capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii.

„Susținem, în continuare, un buget european ambițios, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii.”

În ceea ce privește identificarea unor noi surse de finanțare pentru Uniunea Europeană, președintele a precizat că propunerile sunt analizate cu atenție.

„În acest context, analizăm cu atenție propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene.”

Șeful statului a subliniat că România nu este de acord cu diminuări importante ale bugetului european.

„Nu susținem reduceri substanțiale ale bugetului european.”

Totodată, Nicușor Dan consideră necesară asigurarea unor finanțări suficiente pentru politica de coeziune și pentru prioritățile strategice ale Uniunii.

Acestea includ competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea europeană.

„Considerăm esențială asigurarea unor finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea europeană.”

Președintele a avertizat că negocierile următoare vor fi dificile și a pledat pentru solidaritate între statele membre.

„Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate și de o viziune comună”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de socializare, miercuri seară.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului PPE și co-raportor al Parlamentului European pentru viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, a declarat miercuri că România va continua să primească sume importante de la Uniunea Europeană.

El a comparat contribuțiile României la bugetul comunitar cu fondurile europene absorbite de la aderare.

„Pe bugetul Uniunii Europene la care lucrăm acum este evident că pe următorii şapte ani România va continua să fie unul dintre principalii beneficiari de fonduri europene. Ştim foarte bine că de când am aderat la Uniunea Europeană până astăzi am contribuit cu aproximativ 40 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene şi am absorbit, am adus acasă, 120 de miliarde de euro, aşadar cu 80 de miliarde de euro în plus. Practic, pentru fiecare euro plătit am absorbit 3 euro. România va avea şi în următorii ani o balanţă netă clar pozitivă”, a spus vicepreşedintele grupului PPE.

Mureșan a amintit și evoluția economică a României în ultimele două decenii. În urmă cu 20 de ani, țara se afla la 40% din venitul mediu pe cap de locuitor în Uniunea Europeană.

În prezent, România a ajuns la aproximativ 80% din media europeană.

Eurodeputatul a subliniat că această creștere nu va schimba statutul României de beneficiar net al fondurilor europene.

„Dar, repet, în ciuda acestei creşteri, vom fi în continuare un beneficiar net de fonduri europene şi acest lucru e foarte bun. Nu cred că situaţia se va schimba în următorii şapte ani. Polonia, ca stat mai mare membru al Uniunii Europene, şi România vor continua să fie principalii beneficiari neţi în raport cu populaţia”, a explicat Mureşan.

Siegfried Mureșan a abordat și posibilitatea extinderii Uniunii Europene în următorii ani. Republica Moldova și-a exprimat intenția de a adera la blocul comunitar în 2030.

Eurodeputatul a explicat că, în prezent, nu există suficiente informații pentru stabilirea exactă a fondurilor necesare viitoarelor state membre.

„În momentul de faţă nu ştim exact când se va extinde Uniunea Europeană, cu ce state şi care vor fi condiţiile negociate între Uniunea Europeană şi ţările candidate, ca parte a tratatelor lor de aderare. Ca atare, în prezent nimeni nu poate cuantifica cu precizie câte fonduri europene ar trebui să primească viitoarele state membre şi când. De aceea, Parlamentul European a propus şi Comisia Europeană a acceptat să avem fonduri pentru aceste ţări, pentru calitatea lor de state candidate, şi să existe în buget o clauză obligatorie prin care ne angajăm să revizuim bugetul la momentul la care ştim exact când se va face extinderea, cu ce state şi ce condiţii au negociat ca parte a tratatelor lor de aderare. Şi atunci vom face o revizuire şi vom aloca pentru acele ţări şi fondurile pentru ele ca state membre”, a explicat Siegfried Mureşan.

Potrivit eurodeputatului, revizuirea bugetului nu ar trebui să afecteze celelalte programe europene, în cazul statelor candidate aflate cel mai aproape de aderare.

El a menționat Republica Moldova, Muntenegru și Albania, precizând că dimensiunea economiilor și populația acestor țări limitează impactul asupra bugetului european.

Într-o dezbatere desfășurată miercuri dimineață în plenul Parlamentului European, eurodeputații au criticat noua propunere de compromis prezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Proiectul, prezentat sâmbătă, prevede diminuarea bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 cu peste 200 de miliarde de euro.

În termeni reali, reducerea ar fi de aproximativ 180 de miliarde de euro. Aceasta reprezintă o scădere de 10,24% față de propunerea inițială a Comisiei Europene, prezentată în 2025.

Noua variantă include și introducerea unei taxe pentru marile companii digitale. De asemenea, este analizată posibilitatea impozitării criptoactivelor.

În poziția adoptată în aprilie privind viitorul buget multianual, Parlamentul European a solicitat o creștere de aproximativ 10% față de propunerea inițială a Comisiei Europene.

Eurodeputații au considerat că suplimentarea este necesară pentru finanțarea unor priorități precum apărarea și securitatea, competitivitatea, politica de coeziune și agricultura.