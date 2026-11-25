Noi reguli pentru medicamente în Uniunea Europeană. Noile schimbări urmăresc să reducă penuriile, să îmbunătățească accesul pacienților la tratamente și să stimuleze producția farmaceutică europeană. Mai exact, Parlamentul European a aprobat miercuri, 25 noiembrie 2026, reforma legislației farmaceutice. Schimbările vizează inclusiv antibioticele, insulina și vaccinurile și vor avea efecte și asupra pacienților din România, potrivit Parlamentului European.

Miercuri, Parlamentul European a dat undă verde finală reformei legislației farmaceutice a Uniunii Europene. Pachetul legislativ include măsuri menite să combată penuria de medicamente critice și să asigure o mai bună aprovizionare a pieței.

Noile norme vor permite autorităților să intervină mai eficient atunci când apar probleme de aprovizionare. Acestea vor putea monitoriza mai bine situația și vor putea coordona măsurile atât la nivel național, cât și la nivel european.

Țările membre vor avea posibilitatea să solicite companiilor farmaceutice furnizarea unor cantități suficiente de medicamente. Obiectivul este ca necesarul pacienților să poată fi acoperit, iar riscul întreruperii tratamentelor să fie redus.

O altă modificare vizează producătorii de medicamente generice. Pentru a facilita intrarea mai rapidă a acestora pe piață, companiile vor putea desfășura anumite activități în perioada de protecție pe piață a medicamentului original.

Reforma stabilește și condițiile de protecție pentru medicamentele nou autorizate. Perioada de protecție normativă combinată va putea ajunge la maximum unsprezece ani.

Aceasta include opt ani de protecție a datelor. În această perioadă, alte companii nu vor putea avea acces la datele produselor respective.

La acești opt ani se adaugă un an de protecție pe piață. În acest interval, medicamentele generice sau biosimilare nu vor putea fi comercializate. Producătorii vor putea beneficia și de perioade suplimentare de protecție pe piață, dacă îndeplinesc anumite condiții prevăzute de noile reguli.

Reforma aduce modificări și pentru Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA). Mai multe măsuri urmăresc simplificarea activității interne a instituției, reducerea birocrației și accelerarea procesului de evaluare a cererilor de autorizare pentru introducerea medicamentelor pe piață.

Un alt obiectiv al reformei este combaterea rezistenței la antimicrobiene. Noile norme introduc cerințe mai stricte pentru utilizarea acestor medicamente. Astfel, toate antimicrobienele vor necesita prescripție medicală. În plus, prospectele care însoțesc produsele vor include informații specifice privind utilizarea acestora.

Măsurile urmăresc promovarea unui consum prudent și limitarea utilizării necorespunzătoare a antimicrobienelor.

Există și stimulente pentru companiile care dezvoltă noi tratamente. Pentru fiecare nou antimicrobian prioritar pe care îl dezvoltă, producătorii vor putea obține încă un an de protecție a datelor, prin intermediul unui „voucher transferabil de exclusivitate a datelor”.

Președinta Parlamentului European a anunțat în plen că pachetul farmaceutic a fost considerat adoptat, în urma acordului încheiat anul trecut între colegiuitori.

Reforma include și măsuri pentru dezvoltarea industriei farmaceutice europene. Acestea urmăresc facilitarea investițiilor, creșterea producției în UE și reducerea dependenței de furnizorii din țări terțe.

Acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul în mai 2026, referitor la Actul legislativ privind medicamentele critice, a fost adoptat cu 592 de voturi pentru, 35 împotrivă și 30 de abțineri.

Noile norme stabilesc criteriile pentru desemnarea unor „proiecte strategice” industriale pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea vor avea ca obiectiv crearea, modernizarea și extinderea capacităților de producție farmaceutică.

Companiile care primesc sprijin financiar din partea autorităților naționale sau a Uniunii Europene vor trebui să respecte obligații clare. Printre acestea se numără acordarea priorității aprovizionării pieței europene.

Totodată, furnizorii vor fi recompensați proporțional cu ponderea medicamentelor și a substanțelor farmaceutice active fabricate în Uniunea Europeană. Măsura urmărește să stimuleze producția locală și să reducă dependența de importuri.

Noile reguli europene prevăd și posibilitatea ca mai multe țări să își unească eforturile pentru achiziția anumitor categorii de medicamente.

Cel puțin cinci state membre vor putea participa voluntar la achiziții publice colaborative. Mecanismul va putea fi utilizat pentru procurarea medicamentelor critice, a medicamentelor orfane, destinate tratării bolilor rare, precum și a altor produse farmaceutice de interes comun.

Această posibilitate face parte din măsurile europene destinate îmbunătățirii accesului la medicamente și consolidării aprovizionării pe piața Uniunii Europene.