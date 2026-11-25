Aproape 4 milioane de români au peste 65 de ani. Ce alternative au familiile când părinții nu se mai pot îngriji singuri
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Aproximativ 3,9 milioane de români au peste 65 de ani, iar îngrijirea vârstnicilor devine o provocare pentru numeroase familii. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a atras atenția, miercuri, asupra serviciilor insuficient dezvoltate în România. Acesta susține că sunt necesare investiții în serviciile destinate persoanelor care își pierd autonomia. Totodată, fostul ministru propune o dezbatere publică privind alternativele de îngrijire.
Aproape 4 milioane de români au peste 65 de ani. Îngrijirea vârstnicilor devine o problemă socială
Aproximativ 3,9 milioane de români au depășit vârsta de 65 de ani, dintre care 2,35 milioane sunt femei. Datele au fost prezentate miercuri de Alexandru Rafila, într-un mesaj publicat pe Facebook. Fostul ministru al Sănătății semnalează dificultățile întâmpinate de familiile care trebuie să asigure îngrijirea părinților sau bunicilor.
În opinia sa, îmbătrânirea populației nu trebuie analizată exclusiv din perspectiva pensiilor și a serviciilor medicale. Fenomenul are implicații sociale, economice și familiale, care necesită măsuri adaptate nevoilor persoanelor vârstnice. Una dintre cele mai dificile situații apare atunci când seniorii își pierd capacitatea de a se îngriji singuri.
„Dar ce se întâmplă atunci când un senior își pierde autonomia? Cine îl îngrijește? Unde îl ducem? Ce alternative are familia?”, întreabă Alexandru Rafila.
Fostul ministru subliniază că responsabilitatea îngrijirii persoanelor dependente nu revine exclusiv sistemului sanitar. Întreaga societate trebuie să participe la identificarea unor soluții pentru această categorie de populație. Familiile au, la rândul lor, nevoie de alternative care să răspundă nevoilor părinților și bunicilor.
Serviciile de îngrijire pe termen lung sunt insuficient dezvoltate în România
Alexandru Rafila face referire la evaluările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind îngrijirea pe termen lung. Acestea evidențiază dezvoltarea insuficientă a serviciilor destinate persoanelor dependente din România. O altă problemă semnalată este fragmentarea serviciilor între sistemul medical și cel de asistență socială.
Fostul ministru consideră că autoritățile trebuie să intervină pe trei direcții principale:
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Prevenirea problemelor de sănătate asociate înaintării în vârstă;
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Dezvoltarea serviciilor specializate de îngrijire la domiciliu;
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Extinderea serviciilor destinate persoanelor care necesită supraveghere permanentă.
Menținerea independenței persoanelor vârstnice pentru o perioadă cât mai îndelungată ar trebui să reprezinte unul dintre obiectivele principale. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu le-ar permite seniorilor să beneficieze de asistență specializată în propriile locuințe. Astfel, pierderea parțială a autonomiei nu ar presupune automat mutarea într-un centru rezidențial.
Patru variante de îngrijire a părinților și bunicilor, supuse dezbaterii publice
Alexandru Rafila a lansat o consultare publică privind modalitățile de îngrijire a persoanelor vârstnice care își pierd autonomia. Fostul ministru îi invită pe români să precizeze ce soluție ar prefera pentru părinții sau bunicii lor. Acesta a prezentat patru variante de îngrijire, în funcție de serviciile disponibile și de implicarea familiei:
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Îngrijirea la domiciliu, cu sprijinul personalului specializat;
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Îngrijirea în centre de zi, cu posibilitatea revenirii acasă în fiecare seară;
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Îngrijirea în centre rezidențiale specializate;
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Îngrijirea asigurată direct de membrii familiei.
Potrivit fostului ministru al Sănătății, dezbaterea privind îmbătrânirea populației trebuie să depășească discuțiile despre creșterea speranței de viață. O atenție deosebită trebuie acordată calității vieții seniorilor. În egală măsură, trebuie analizată capacitatea societății de a le oferi sprijin atunci când aceștia devin dependenți de alte persoane.
„Aceasta este adevărata miză: nu doar câți ani trăim, ci cum trăim acești ani și dacă societatea este pregătită să aibă grijă de noi atunci când devenim vulnerabili”, a transmis fostul ministru al Sănătății.
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