Generația decrețeilor va pune presiune, în următorii ani, asupra sistemului de pensii și a celui de sănătate, avertizează Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică (INS). Acesta atrage atenția asupra consecințelor pe termen lung ale deciziilor demografice luate în perioada comunistă. Potrivit specialistului, România trebuie să își schimbe abordarea instituțională și economică pentru a putea face față provocărilor demografice viitoare.

Declarațiile au fost făcute miercuri, la Conferința Națională „Declinul demografic și natalitatea la început de secol XXI”, organizată la Academia Română. Cu această ocazie, Tudorel Andrei a prezentat lucrarea „Tendințe demografice în România și Republica Moldova la începutul secolului XXI”.

Președintele INS consideră că România trebuie să învețe din deciziile demografice ale trecutului și să anticipeze mai bine schimbările care urmează. El susține că autoritățile ar trebui să își adapteze instituțiile și politicile economice, în loc să se concentreze exclusiv pe reducerea declinului demografic.

Tudorel Andrei a explicat că România ar fi putut anticipa mai bine evoluția populației dacă proiecțiile demografice realizate în urmă cu 35 de ani ar fi fost tratate cu mai multă atenție.

„Problema este să avem capacitatea să anticipăm ce se poate întâmpla în perioada următoare. Personal, consider că nu trebuie să ne luptăm cu reducerea declinului demografic ci trebuie să schimbăm atitudini privind instituţiile statului român, privind dezvoltarea mediului economic, pentru a a avea capacitatea să răspundem provocărilor viitoare. Dacă în urmă cu 35 de ani eram vizionari şi ne uitam la ceea ce înseamnă demografia perioadei viitoare, probabil că aveam capacitatea să anticipăm că nu vom avea 320.000 de naşteri în fiecare an, ci vom avea 150.000 de naşteri din fiecare an, cu menţiunea că din cei 150.000, un număr semnificativ sunt născuţi în străinătate şi înregistraţi în România. Dacă ne uităm în urmă cu 35 de ani în proiecţiile demografice, în mod firesc observăm că vom avea un număr mare de decese în perioada următoare, pentru că urmăm un curs firesc al fenomenelor demografice”, a spus șeful de la Statistică.

Acesta a subliniat că nu este suficientă doar diminuarea declinului demografic. România trebuie să identifice și consecințele apropiate ale schimbărilor din structura populației.

În opinia sa, țara noastră se confruntă cu trei provocări majore, întâlnite și în alte state europene: schimbările climatice, inegalitățile teritoriale și sociale și îmbătrânirea populației.

Tudorel Andrei a avertizat că lipsa unor soluții adoptate la timp poate avea efecte sociale și economice importante.

„Dacă problemele nu sunt rezolvate din timp, ele pot crea foarte multe disconforturi sociale într-o perioadă lungă, medie şi lungă şi, de ce nu, competitivitatea economică va fi mult şubrezită în perioada următoare”, a subliniat Tudorel Andrei.

Șeful INS a atras atenția și asupra complexității fenomenului natalității. Decizia de a avea copii aparține fiecărui individ, însă societatea are propriile interese demografice. Cele două perspective nu sunt întotdeauna ușor de conciliat.

El a explicat că găsirea unui echilibru între libertatea individuală și nevoile societății reprezintă una dintre dificultățile politicilor demografice.

„Este vorba de decizia individului de a avea sau de câţi copii să aibă, iar pe de altă parte de interesul grupului, al societăţii. Ori, este foarte greu să găseşti un echilibru între cele două”, a explicat președintele INS.

În acest context, Tudorel Andrei a readus în discuție experiența României de la sfârșitul anilor ’60. Atunci, interzicerea avorturilor, prin decretul din 1966, a provocat o creștere puternică a natalității.

Potrivit acestuia, deciziile adoptate în acea perioadă au produs dezechilibre ale căror consecințe continuă să se manifeste. Generația decrețeilor reprezintă un exemplu al efectelor pe termen lung pe care le pot avea intervențiile asupra evoluției demografice.

Președintele INS a avertizat că îmbătrânirea acestei generații va pune presiune suplimentară asupra serviciilor medicale și sistemului public de pensii.

„România, din păcate, a trecut prin experiment demografic, dacă aş putea spune, considerând că în anii ’60, după declinul demografic de după cel de-al Doilea Război Mondial, a fost o creştere, dar după aceea a fost o scădere bruscă. Atunci, în ’67, s-a considerat că cea mai bună decizie este să avem un control. (…) Multe aspecte negative pe care le-am îndurat şi pe care le vom îndura, din păcate, sunt şi rezultatul deciziilor din ’67. Gândiţi-vă că vor veni ‘decreţeii’ peste câţiva ani şi cel puţin o perioadă scurtă de timp pot pune presiune asupra sistemului de sănătate, al sistemului de pensii şamd. Deci, nu pot fi făcute experimente la nivel de individ, întrucât acestea au o bătaie în timp şi creează dezechilibre pe care puţini le anticipau la momentul respectiv”, a mai spus șeful Statisticii.

În cadrul prezentării, Tudorel Andrei a comparat evoluțiile demografice din România și Republica Moldova. El a explicat că ambele state calculează două categorii distincte de populație: cea după domiciliu și cea rezidentă.

Prima categorie include persoanele care au domiciliul oficial în țară, în timp ce populația rezidentă reflectă locul în care acestea trăiesc efectiv. Cele două statistici sunt importante pentru înțelegerea situației demografice reale.

Președintele INS a explicat de ce ambele categorii trebuie păstrate în evidențele statistice și a prezentat diferențele dintre cele două state.

„De ce? Sunt realităţi pe care le avem? Populaţia rezidentă este o obligaţie nu numai a ţărilor din Uniunea Europeană ci a tuturor ţărilor la nivel mondial, pentru a asigura comparabilitatea indicatorilor. Populaţia după domiciliu, personal, consider că este o obligaţie, întrucât persoanele care au un act juridic cu statul român, în sensul unei cărţi de identitate, e firesc să existe în evidenţele statistice. Şi uitaţi aici observaţia care e interesantă: raportul dintre populaţia rezidentă şi populaţia după domiciliu în România este 88%, iar în Republica Moldova de 75%”, a precizat Tudorel Andrei.

Folosind date ale Organizației Națiunilor Unite, șeful INS a prezentat și perspectivele privind evoluția naturală a populației celor două țări.

Concluzia sa este că România și Republica Moldova nu pot conta, pe termen scurt și mediu, pe revenirea sporului natural la valori pozitive. Cu alte cuvinte, numărul nașterilor nu va depăși numărul deceselor în această perioadă.

Tudorel Andrei a evidențiat și legătura dintre situația economică și evoluția demografică. În opinia sa, dezvoltarea economiei este esențială pentru menținerea unei populații rezidente stabile.

Acesta a amintit că, în anii 2000, românii plecați la muncă în străinătate au trimis în țară sume importante de bani. Remitențele au contribuit atunci la dezvoltarea mediului economic românesc.

În schimb, situația lucrătorilor străini veniți în România ridică o altă problemă. O parte dintre aceștia ar putea trimite veniturile obținute către țările de origine, influențând astfel fluxurile financiare.

Președintele INS a atras atenția că autoritățile trebuie să analizeze această dinamică și efectele sale economice.

„Mediul economic este esenţial pentru a creşte, pentru a menţine stabilă populaţia rezidentă. Şi, aici, revin la o întrebare retorică: cine pe cine determină? Demografia determină mediul economic sau mediul economic determină demografia? Aş mai face o menţiune. Să nu uităm că, în anii 2000, românii plecaţi în străinătate contribuiau cu sume consistente, cu remitenţe, la dezvoltarea mediului economic. Ce se întâmplă cu rezidenţii din Asia, care şi ei, la rândul lor, sunt în număr destul de mare, şi care vor trimite sume de bani în străinătate? Este o problemă pe care trebuie să o avem în vedere”, a conchis Tudorel Andrei.

Conferința Națională „Declinul demografic și natalitatea la început de secol XXI” a fost organizată miercuri, la Academia Română. Printre organizatori s-au numărat Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Institutul de Prognoză Economică, Universitatea din București, Comisia de Demografie din cadrul Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie a Academiei Române și Centrul pentru Analize și Politici Economice. La eveniment au participat membri ai Academiei Române, reprezentanți ai Institutului Național de Statistică, cercetători și cadre universitare.