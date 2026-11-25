Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra vizitei reprezentanților Fondului Monetar Internațional (FMI) la București și a discuțiilor purtate de aceștia cu membrii Guvernului.

Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta estimează că întâlnirile ar putea avea consecințe asupra politicilor economice ale României, în special în ceea ce privește dobânda de referință a Băncii Naționale a României (BNR), cheltuielile statului și reducerea deficitului bugetar.

Economistul face o paralelă cu evenimentele din 2010, când o vizită a reprezentanților FMI în România a fost urmată, în aceeași zi, de anunțarea unor măsuri importante de austeritate de către președintele de atunci, Traian Băsescu.

Potrivit lui Radu Georgescu, reprezentanții FMI se află în această săptămână la București, unde au avut întâlniri cu membrii Guvernului. Economistul consideră că discuțiile ar putea transmite autorităților române un mesaj diferit de direcția pe care acestea au prezentat-o până acum în privința politicilor economice.

Una dintre temele importante este dobânda de referință a BNR. Săptămâna trecută, guvernatorul Băncii Naționale a României a vorbit despre intenția instituției de a reduce dobânda-cheie, o eventuală decizie în acest sens fiind luată în calcul chiar din primăvară.

Radu Georgescu estimează însă că reprezentanții FMI ar putea susține o direcție opusă, respectiv majorarea dobânzii de referință, nu reducerea acesteia.

O altă temă asupra căreia economistul atrage atenția este nivelul cheltuielilor publice. În condițiile în care reprezentanții Guvernului au vorbit despre creșterea cheltuielilor statului, inclusiv a celor destinate pensiilor, FMI ar putea solicita menținerea unei politici mai restrictive.

În opinia economistului, mesajul transmis de reprezentanții Fondului ar fi că România trebuie să procedeze invers față de intențiile prezentate de autorități: cheltuielile bugetare trebuie ținute sub control, iar deficitul trebuie redus și mai mult.

„Săptămâna asta sunt la București niște tipi. Niște tipi de la FMI. S-au întâlnit cu cei din Guvern. Și probabil le-au lăsat un bilețel. Săptămâna trecută, Guvernatorul BNR spunea cu bucurie că BNR vrea să scadă dobânda de referință. Poate chiar din primăvară Cei de la FMI au spus: nein, niet. Veți face invers. O veți crește. Cei din Guvern spun că vor să crească cheltuielile statului: pensiile și altele. Cei de la FMI au spus și aici: nein, niet. Veți face invers. Deficitul trebuie să scadă și mai mult”, a scris economistul pe Facebook.

Pentru a explica de ce consideră importantă prezența reprezentanților FMI la București, economistul readuce în discuție evenimentele din 6 mai 2010.

În dimineața acelei zile a fost anunțată sosirea unei delegații a Fondului Monetar Internațional în capitala României. În aceeași seară, președintele de atunci, Traian Băsescu, a prezentat la televiziune măsurile de austeritate care urmau să fie aplicate.

Printre acestea se numărau reducerea cu 25% a salariilor angajaților din sectorul bugetar și majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 24%.

Măsurile au reprezentat unele dintre cele mai importante decizii de austeritate adoptate în România în acea perioadă, într-un context economic dificil, marcat de necesitatea reducerii cheltuielilor publice și a deficitului bugetar.

„Nu știu câți își mai aduc aminte de 2010. In dimineata de 6 mai 2010, s-a anuntat ca la Bucuresti vin niste tipi de la FMI În aceeași seară, Traian Băsescu a anunțat la TV ca salariile bugetarilor tăiate cu 25%, TVA-ul creste de la 19% la 24%. Așa se va întâmpla și acum. Când cei de la FMI sunt la București și se anunță o conferință importantă pentru țară, să știi să te uiți la TV. Să fie economie”, a conchis Radu Georgescu.

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