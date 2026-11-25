Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 25 noiembrie. Datele oficiale cuprind cotațiile principalelor monede internaționale, precum euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, dar și valorile altor valute utilizate pe piețele financiare. BNR a anunțat, totodată, cotația gramului de aur și valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST).

Potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României, euro este cotat miercuri la 5,3428 lei, în timp ce dolarul american ajunge la 4,8817 lei. Francul elvețian are o valoare de 5,8670 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,3817 lei.

În cazul celorlalte monede importante, dolarul canadian este evaluat la 3,4183 lei, dolarul australian la 3,2069 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6664 lei. Dolarul singaporez este cotat la 3,7792 lei, în timp ce dolarul din Hong Kong ajunge la 0,6229 lei.

Coroana cehă are un curs de 0,2185 lei, coroana daneză este cotată la 0,7148 lei, coroana norvegiană ajunge la 0,4948 lei, iar cea suedeză la 0,4758 lei. Zlotul polonez este evaluat la 1,1920 lei, în timp ce forinții maghiari au o valoare de 1,4326 lei pentru 100 de unități.

În ceea ce privește monedele din regiune, leul moldovenesc este cotat la 0,2658 lei, dinarul sârbesc la 0,0454 lei, rubla rusească la 0,0591 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1078 lei.

Lira egipteană este evaluată la 0,0892 lei, iar lira turcească ajunge la 0,0965 lei. Randul sud-african are un curs de 0,2773 lei, realul brazilian este cotat la 0,8259 lei, iar peso-ul mexican la 0,2489 lei.

Renminbi-ul chinezesc este evaluat la 0,7313 lei, rupia indiană la 0,0529 lei, iar 100 de yeni japonezi valorează 3,0646 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, BNR a stabilit un curs de 0,3631 lei.

Alte cotații publicate de banca centrală sunt cele pentru dirhamul Emiratelor Arabe, de 1,3292 lei, bahtul thailandez, de 0,1431 lei, shekelul israelian, de 1,4459 lei, și ringgitul malaysian, de 1,1849 lei.

De asemenea, peso-ul filipinez este cotat la 0,0767 lei, iar 100 de rupii indoneziene valorează 0,0269 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, cursul stabilit de BNR este de 3,8942 lei.

Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur. Miercuri, 25 noiembrie 2026, acesta este evaluat la 553,9606 lei.

Totodată, DST (Drepturile Speciale de Tragere), unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, are o valoare de 6,5517 lei.

Moneda Cod valutar Curs BNR (lei) Dolarul australian AUD 3,2069 Dolarul canadian CAD 3,4183 Francul elvețian CHF 5,8670 Coroana cehă CZK 0,2185 Coroana daneză DKK 0,7148 Lira egipteană EGP 0,0892 Euro EUR 5,3428 Lira sterlină GBP 6,3817 100 forinți maghiari HUF 1,4326 100 yeni japonezi JPY 3,0646 Leul moldovenesc MDL 0,2658 Coroana norvegiană NOK 0,4948 Zlotul polonez PLN 1,1920 Rubla rusească RUB 0,0591 Coroana suedeză SEK 0,4758 Lira turcească TRY 0,0965 Dolarul american USD 4,8817 Randul sud-african ZAR 0,2773 Realul brazilian BRL 0,8259 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,7313 Rupia indiană INR 0,0529 100 woni sud-coreeni KRW 0,3631 Peso-ul mexican MXN 0,2489 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6664 Dinarul sârbesc RSD 0,0454 Hryvna ucraineană UAH 0,1078 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,3292 Bahtul thailandez THB 0,1431 Dolarul din Hong Kong HKD 0,6229 Shekelul israelian ILS 1,4459 100 rupii indoneziene IDR 0,0269 Pesoul filipinez PHP 0,0767 100 coroane islandeze ISK 3,8942 Ringgitul malaysian MYR 1,1849 Dolarul singaporez SGD 3,7792 Gramul de aur XAU 553,9606 DST XDR 6,5517

Potrivit datelor publicate de BNR, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat miercuri, 25 noiembrie, valori cuprinse între 5,47% și 6,19% pe an, în funcție de scadență.

În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) și cea tom-next (T/N) au ajuns la 5,47%. Pentru scadența de o săptămână (1W), dobânda a fost de 5,51%, iar pentru o lună (1M), de 5,70%. La trei luni (3M), ROBID s-a situat la 5,76%, la șase luni (6M) a fost de 5,77%, iar la 12 luni (12M) a ajuns la 5,83%.

În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight a fost de 5,76%, iar cea tom-next de 5,77%. Pentru scadența de o săptămână, dobânda a ajuns la 5,81%, în timp ce pentru o lună s-a menținut la 5,99%. ROBOR la trei luni a fost de 6,07%, cel la șase luni a ajuns la 6,13%, iar indicele la 12 luni s-a situat la 6,19%.

Comparativ cu valorile înregistrate marți, 24 noiembrie 2026, ROBID overnight și tom-next au crescut de la 5,46% la 5,47%. ROBID la o săptămână, o lună, trei luni, șase luni și 12 luni a rămas neschimbat.

În cazul ROBOR, rata overnight a rămas la 5,76%, în timp ce cea tom-next a crescut de la 5,76% la 5,77%. Indicele la o săptămână a urcat de la 5,80% la 5,81%, iar celelalte scadențe, de o lună, trei luni, șase luni și 12 luni, au înregistrat valori identice cu cele din ziua precedentă.