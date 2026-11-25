Curs valutar miercuri, 25 noiembrie. Cotațiile oficiale pentru euro, dolar și lira sterlină. BNR a publicat noile valori
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 25 noiembrie. Datele oficiale cuprind cotațiile principalelor monede internaționale, precum euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, dar și valorile altor valute utilizate pe piețele financiare. BNR a anunțat, totodată, cotația gramului de aur și valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST).
Curs valutar miercuri, 25 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian
Potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României, euro este cotat miercuri la 5,3428 lei, în timp ce dolarul american ajunge la 4,8817 lei. Francul elvețian are o valoare de 5,8670 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,3817 lei.
În cazul celorlalte monede importante, dolarul canadian este evaluat la 3,4183 lei, dolarul australian la 3,2069 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6664 lei. Dolarul singaporez este cotat la 3,7792 lei, în timp ce dolarul din Hong Kong ajunge la 0,6229 lei.
Coroana cehă are un curs de 0,2185 lei, coroana daneză este cotată la 0,7148 lei, coroana norvegiană ajunge la 0,4948 lei, iar cea suedeză la 0,4758 lei. Zlotul polonez este evaluat la 1,1920 lei, în timp ce forinții maghiari au o valoare de 1,4326 lei pentru 100 de unități.
În ceea ce privește monedele din regiune, leul moldovenesc este cotat la 0,2658 lei, dinarul sârbesc la 0,0454 lei, rubla rusească la 0,0591 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1078 lei.
Lira egipteană este evaluată la 0,0892 lei, iar lira turcească ajunge la 0,0965 lei. Randul sud-african are un curs de 0,2773 lei, realul brazilian este cotat la 0,8259 lei, iar peso-ul mexican la 0,2489 lei.
Renminbi-ul chinezesc este evaluat la 0,7313 lei, rupia indiană la 0,0529 lei, iar 100 de yeni japonezi valorează 3,0646 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, BNR a stabilit un curs de 0,3631 lei.
Alte cotații publicate de banca centrală sunt cele pentru dirhamul Emiratelor Arabe, de 1,3292 lei, bahtul thailandez, de 0,1431 lei, shekelul israelian, de 1,4459 lei, și ringgitul malaysian, de 1,1849 lei.
De asemenea, peso-ul filipinez este cotat la 0,0767 lei, iar 100 de rupii indoneziene valorează 0,0269 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, cursul stabilit de BNR este de 3,8942 lei.
Cât valorează gramul de aur la cursul BNR
Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur. Miercuri, 25 noiembrie 2026, acesta este evaluat la 553,9606 lei.
Totodată, DST (Drepturile Speciale de Tragere), unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, are o valoare de 6,5517 lei.
|Moneda
|Cod valutar
|Curs BNR (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,2069
|Dolarul canadian
|CAD
|3,4183
|Francul elvețian
|CHF
|5,8670
|Coroana cehă
|CZK
|0,2185
|Coroana daneză
|DKK
|0,7148
|Lira egipteană
|EGP
|0,0892
|Euro
|EUR
|5,3428
|Lira sterlină
|GBP
|6,3817
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4326
|100 yeni japonezi
|JPY
|3,0646
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2658
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4948
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1920
|Rubla rusească
|RUB
|0,0591
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4758
|Lira turcească
|TRY
|0,0965
|Dolarul american
|USD
|4,8817
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2773
|Realul brazilian
|BRL
|0,8259
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,7313
|Rupia indiană
|INR
|0,0529
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3631
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2489
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6664
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0454
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1078
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,3292
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1431
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,6229
|Shekelul israelian
|ILS
|1,4459
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0269
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0767
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,8942
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1849
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,7792
|Gramul de aur
|XAU
|553,9606
|DST
|XDR
|6,5517
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR pentru 25 noiembrie 2026
Potrivit datelor publicate de BNR, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat miercuri, 25 noiembrie, valori cuprinse între 5,47% și 6,19% pe an, în funcție de scadență.
În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) și cea tom-next (T/N) au ajuns la 5,47%. Pentru scadența de o săptămână (1W), dobânda a fost de 5,51%, iar pentru o lună (1M), de 5,70%. La trei luni (3M), ROBID s-a situat la 5,76%, la șase luni (6M) a fost de 5,77%, iar la 12 luni (12M) a ajuns la 5,83%.
În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight a fost de 5,76%, iar cea tom-next de 5,77%. Pentru scadența de o săptămână, dobânda a ajuns la 5,81%, în timp ce pentru o lună s-a menținut la 5,99%. ROBOR la trei luni a fost de 6,07%, cel la șase luni a ajuns la 6,13%, iar indicele la 12 luni s-a situat la 6,19%.
Comparativ cu valorile înregistrate marți, 24 noiembrie 2026, ROBID overnight și tom-next au crescut de la 5,46% la 5,47%. ROBID la o săptămână, o lună, trei luni, șase luni și 12 luni a rămas neschimbat.
În cazul ROBOR, rata overnight a rămas la 5,76%, în timp ce cea tom-next a crescut de la 5,76% la 5,77%. Indicele la o săptămână a urcat de la 5,80% la 5,81%, iar celelalte scadențe, de o lună, trei luni, șase luni și 12 luni, au înregistrat valori identice cu cele din ziua precedentă.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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