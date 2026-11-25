Guvernul nu a luat încă o decizie privind o nouă rectificare bugetară în acest an. Premierul Luca Niculescu a declarat miercuri, 25 noiembrie, că hotărârea depinde de sumele pe care România le va primi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În paralel, Executivul a început discuțiile pentru elaborarea bugetului pe 2027.

Premierul Luca Niculescu a precizat, la finalul vizitei la Uzina Dacia din Mioveni, că Executivul așteaptă clarificarea sumelor aferente PNRR înainte de a lua o decizie privind rectificarea bugetară.

Totodată, șeful Guvernului a anunțat că au început discuțiile privind construcția bugetului de stat pentru anul viitor.

„Am început discuțiile pentru bugetul pe anul viitor și cred că vom avea în fiecare zi discuții. În ceea ce privește rectificarea aceasta, vom decide dacă va fi sau nu după ce vedem toate cifrele din PNRR”, a declarat Niculescu.

Declarațiile premierului vin după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat asupra riscurilor unei noi rectificări bugetare în lipsa unor date financiare clare.

Acesta consideră că ar fi imprudentă continuarea pregătirilor înainte de stabilirea sumei exacte pe care România o va primi prin cererea de plată numărul 6 din PNRR.

Recomandarea Ministerului Finanțelor este ca Executivul să nu efectueze rectificarea până la clarificarea acestor informații.

Alocarea unor fonduri suplimentare pentru cheltuieli ar putea crea incertitudini în privința închiderii exercițiului bugetar în luna decembrie. În același timp, există riscuri privind respectarea țintei de deficit bugetar asumate pentru 2026.

Potrivit ministrului Finanțelor, solicitările înaintate de ordonatorii de credite în perspectiva unei eventuale rectificări bugetare însumează aproximativ 60 de miliarde de lei.

Aceste solicitări nu reprezintă însă sume aprobate sau fonduri care vor fi alocate în mod automat.

Decizia finală privind oportunitatea unei noi rectificări bugetare îi revine premierului și urmează să fie discutată în cadrul Guvernului.

În paralel, autoritățile vor continua discuțiile privind bugetul pentru 2027. Potrivit lui Luca Niculescu, acestea ar urma să aibă loc zilnic.