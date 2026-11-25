Uniunea Europeană a înregistrat un deficit comercial de 36 de miliarde de euro în al treilea trimestru al anului 2026. Importurile de bunuri din afara blocului comunitar au ajuns la 730 de miliarde de euro, depășind exporturile de 694 de miliarde de euro. Toate cele trei trimestre ale anului au fost marcate de deficite comerciale.

Uniunea Europeană a continuat să importe mai multe bunuri decât a exportat în relațiile comerciale cu țările din afara blocului comunitar.

Potrivit datelor Eurostat, deficitul comercial a ajuns la 36 de miliarde de euro în perioada iulie-septembrie 2026.

Valoarea totală a exporturilor extracomunitare a fost de 694 de miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 730 de miliarde de euro.

Comparativ cu trimestrul precedent, deficitul comercial a rămas relativ stabil.

Datele arată că balanța comerțului cu bunuri a fost negativă în toate cele trei trimestre ale anului 2026.

Sectorul energetic a continuat să aibă cea mai mare contribuție negativă la balanța comercială a Uniunii Europene.

În trimestrul al treilea, deficitul aferent produselor energetice a fost de 96,3 miliarde de euro.

Un sold negativ a fost înregistrat și în cazul altor produse manufacturate, unde deficitul a ajuns la 12 miliarde de euro.

În ceea ce privește materiile prime, importurile au depășit exporturile cu 9,2 miliarde de euro.

Aceste categorii au contribuit la menținerea deficitului comercial, în ciuda excedentelor înregistrate pentru alte produse.

Produsele chimice și cele conexe au continuat să contribuie pozitiv la balanța comercială europeană.

Excedentul acestui sector a rămas stabil, la aproximativ 50,1 miliarde de euro.

În schimb, excedentul comercial pentru mașini, utilaje și vehicule s-a redus la jumătate față de trimestrul precedent.

Această evoluție a diminuat contribuția pozitivă a sectorului la balanța comercială a Uniunii Europene.

În perioada iulie-septembrie 2026, atât exporturile, cât și importurile extracomunitare au înregistrat creșteri.

Exporturile de bunuri au avansat cu 1,8% față de trimestrul al doilea, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 12 miliarde de euro.

Importurile au crescut cu 1,7%, echivalentul a 11,9 miliarde de euro.

Avansul aproape egal al celor două componente explică menținerea deficitului comercial la un nivel apropiat de cel din trimestrul anterior.

Evoluția exporturilor indică și o schimbare față de tendința observată anterior.

Vânzările de bunuri ale UE către țările din afara blocului comunitar au început să scadă în trimestrul al doilea din 2025.

Această tendință descendentă s-a oprit în primul trimestru din 2026, iar datele pentru trimestrul al treilea arată o nouă creștere a exporturilor.