România ocupă prima poziție în clasamentul celor mai apreciate târguri de Crăciun din Europa pentru 2027. Craiova a câștigat competiția internațională în urma unui vot la care au participat aproape 1,9 milioane de persoane. Orașul românesc a devansat capitalele Letoniei și Bulgariei, clasate pe următoarele două poziții. Vizitatorii se pot bucura de atracțiile festive din Craiova până pe 3 ianuarie 2027.

Clasamentul celor mai apreciate târguri de Crăciun din Europa pentru 2027 plasează România în fruntea destinațiilor festive internaționale. Rezultatele competiției organizate de European Best Destinations au fost prezentate de Euronews Travel. În total, clasamentul a fost stabilit pe baza a 1.897.783 de voturi exprimate de călători din întreaga lume.

În competiție au fost incluse 27 de târguri, dintre care 20 au ajuns în clasamentul final. Craiova a obținut prima poziție, confirmându-și popularitatea în rândul turiștilor internaționali. Orașul din sud-vestul României mai câștigase de două ori această distincție. De asemenea, acesta a mai ocupat de cinci ori o poziție pe podium.

Odată cu apropierea lunii decembrie, numeroase orașe europene își deschid târgurile dedicate sărbătorilor de iarnă. Tradiția, originară din Germania, s-a răspândit treptat pe întregul continent. În prezent, Europa numără peste 11.800 de asemenea târguri.

Vinul fiert, castanele coapte, produsele artizanale și preparatele tradiționale se numără printre principalele atracții ale acestor evenimente. Diversitatea ofertelor transformă alegerea unei destinații într-o adevărată provocare pentru turiști.

Târgul de Crăciun din Craiova va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Peste 100 de comercianți participă la ediția din acest sezon. Aceștia le oferă vizitatorilor dulciuri tradiționale, cadouri realizate manual și preparate culinare specifice gastronomiei stradale.

Printre principalele atracții se numără zona tematică Țara lui Moș Crăciun, amenajată pentru vizitatorii de toate vârstele. Aceasta include un roller-coaster și o roată panoramică. Un element distinctiv al târgului este bradul central, decorat cu un trenuleț în miniatură. Acesta transportă cadouri printre ramurile pomului de Crăciun.

Capitala Letoniei, Riga, ocupă locul al doilea în clasamentul internațional, fiind apreciată pentru instalațiile sale spectaculoase de iluminat festiv. Vizitatorii pot cumpăra inclusiv obiecte artizanale specifice culturii locale. Printre acestea se numără mănușile decorate cu motive tradiționale, care simbolizează diferite divinități.

Sofia, capitala Bulgariei, s-a clasat pe poziția a treia. Târgul organizat în fața Palatului Național al Culturii dispune de un patinoar de mari dimensiuni. Oferta comercială cuprinde peste 90 de standuri.

Germania, țara în care a luat naștere tradiția târgurilor de Crăciun, nu are nicio destinație în primele zece poziții. Cel mai bine clasat oraș german este Trier, care ocupă locul al 14-lea.

Celebrul târg de Crăciun din Cheile Ravennei s-a situat pe poziția a 17-a. Evenimentul este cunoscut internațional, iar biletele disponibile se epuizează în fiecare an. Următoarea poziție în clasament este ocupată de Dresda.

Clasamentul realizat în urma voturilor internaționale include destinații din zece țări europene. România, Letonia și Bulgaria ocupă primele trei poziții, fiind urmate de Portugalia, Italia și Spania.