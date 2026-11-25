Poliția Locală a Capitalei le cere șoferilor să nu mai parcheze neregulamentar pe trotuare, în condițiile în care numeroase locuri de parcare marcate cu albastru rămân libere. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat la mesajul instituției și i-a îndemnat pe polițiștii locali să aplice amenzi.

Reprezentanții Poliției Locale a Capitalei au prezentat, într-un videoclip publicat pe Facebook, o situație cu care se confruntă frecvent pe străzile Bucureștiului.

Pe o stradă din Sectorul 5, mai multe autoturisme erau staționate neregulamentar pe trotuar. În același timp, locurile de parcare marcate cu albastru erau neocupate.

Reprezentanții instituției susțin că obiectivul lor nu este aplicarea de sancțiuni. Aceștia urmăresc respectarea legislației rutiere și menținerea liberă a spațiilor destinate pietonilor.

„Doresc să vă prezint o situaţie cu care noi, cei din cadrul serviciului Circulaţie Rutieră, ne confruntăm destul de des. În momentul de faţă ne aflăm pe o stradă în Sectorul 5, unde avem autovehicule staţionate neregulamentar pe trotuar, iar locurile de utilitate publică marcate cu albastru sunt goale. Nouă ne este foarte uşor să aplicăm amenzi, dar nu acesta este scopul nostru. Noi vrem ca şoferii să respecte legislaţia şi trotuarele să rămână libere pentru pietoni”, se arată în mesajul video.

Mesajul Poliției Locale a Capitalei a atras și reacția primarului general, Ciprian Ciucu.

Edilul a intervenit în secțiunea de comentarii a postării de pe Facebook. Acesta i-a îndemnat pe polițiștii locali să îi sancționeze pe conducătorii auto care parchează neregulamentar.

„Eu zic să daţi amenzi…”, a scris Ciprian Ciucu.

Situația semnalată de polițiștii locali vine în contextul extinderii rețelei de parcări publice cu plată din Capitală.

Potrivit datelor Primăriei Municipiului București, numărul locurilor disponibile a crescut de peste două ori față de iunie 2024.

La momentul respectiv, Bucureștiul dispunea de 23.312 locuri de parcare publică cu plată. În iunie 2025, numărul acestora ajunsese la 33.554.

În prezent, Capitala dispune de 800 de parcaje publice cu plată, care însumează 52.195 de locuri.

A crescut și numărul tranzacțiilor pentru achitarea parcării. În iunie 2024, municipalitatea înregistra 589.007 tranzacții, iar în iunie 2025, numărul acestora ajunsese la 746.796.

În iunie 2026, au fost înregistrate 1.031.639 de tranzacții. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, creșterea este de aproximativ 75%.

Parcările publice cu plată administrate de municipalitate sunt tarifate în intervalul orar 08:00–20:00.

Șoferii trebuie să achite 5 lei pentru fiecare oră de parcare. Tariful pentru o zi este de 30 de lei, în timp ce abonamentul lunar costă 500 de lei.

Pentru riverani sunt disponibile tarife preferențiale. Aceștia pot opta pentru un abonament lunar de 50 de lei sau pentru unul anual de 500 de lei. Abonamentele sunt valabile pentru parcarea în apropierea locuinței.

Conducătorii auto au la dispoziție mai multe modalități de achitare a tarifului de parcare.

Plata poate fi efectuată fără comision prin aplicația oficială Parking București. Șoferii pot utiliza și serviciul de plată prin SMS, la numărul 7576.

Alte variante sunt aplicațiile partenere AmParcat și Qport, care pot percepe comisioane. Plata se mai poate realiza la parcometre, în numerar sau prin intermediul stațiilor SelfPay.

Pentru achiziționarea abonamentelor sunt disponibile platformele abonamente.cmpb.ro și riverani.cmpb.ro.