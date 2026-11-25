Sistemul de recrutare inversată le permite angajatorilor să descopere profesioniști disponibili pentru noi oportunități, folosind profiluri anonime.

Spre deosebire de recrutarea tradițională, în care candidații aplică la anunțuri, noul model permite companiilor să inițieze conexiuni. Candidații decid dacă acceptă dialogul și când își dezvăluie identitatea.

Noua platformă SertarulCuCandidati.ro, lansată de Irina Filip, fondatoarea agenției de recrutare FHR, se adresează unei piețe a muncii dificile pentru ambele părți. Candidații petrec mult timp trimițând aplicații repetate, în timp ce recruiterii caută persoane potrivite printre numeroase candidaturi.

SertarulCuCandidati.ro propune o schimbare de abordare, punând accentul pe competențele relevante și disponibilitatea profesioniștilor pentru discuții despre oportunități.

Fondatoarea platformei spune că experiența acumulată în procesele de recrutare a arătat că identificarea persoanelor potrivite reprezintă una dintre principalele provocări.

Irina Filip explică faptul că dezvoltarea platformei a pornit de la dificultățile întâlnite atât de companii, cât și de profesioniști, în procesul de recrutare.

Irina Filip consideră că problema principală nu este neapărat lipsa oamenilor potriviți sau a oportunităților, ci dificultatea de a-i identifica și conecta la momentul potrivit. Ea spune că platforma a fost concepută pentru a răspunde nevoilor ambelor părți, prin transparență și dialog profesional.

„Experiența acumulată de FHR în aproximativ 200 de procese de recrutare a contribuit la identificarea unor provocări recurente în relația dintre angajatori și candidați, care au stat la baza dezvoltării acestei platforme. Din perspectiva mea, principala provocare nu este neapărat lipsa oamenilor potriviți sau a oportunităților profesionale, ci dificultatea de a identifica persoanele relevante și de a le conecta cu angajatorii la momentul potrivit. Ne-am dorit să adresăm provocările ambelor categorii cu o soluție digitală adaptată în care transparența, relevanța și dialogul să primeze în conversația profesională”, explică Irina Filip, fondatoarea platformei.

Un studiu LinkedIn publicat în ianuarie 2026 arată că identificarea profesioniștilor calificați a devenit mai dificilă pentru o parte importantă a specialiștilor în recrutare.

Potrivit datelor prezentate, 66% dintre recruiterii chestionați au declarat că găsirea talentelor calificate este mai dificilă. Totodată, 42% au resimțit o presiune mai mare pentru ocuparea rapidă a posturilor disponibile.

Alți 39% au indicat nevoia de a descoperi candidați valoroși, care nu sunt întotdeauna ușor de identificat prin metodele tradiționale.

În acest context, platforma permite companiilor să caute profiluri profesionale anonime și să contacteze persoanele ale căror competențe corespund cerințelor de recrutare.

Persoanele interesate își pot crea gratuit un profil profesional pe platforma www.sertarulcucandidati.ro.

Profilul cuprinde informații relevante pentru recrutare, precum:

experiența profesională și competențele;

nivelul salarial urmărit;

obiectivele profesionale;

preferințele privind modul de lucru;

tipul de colaborare dorit;

disponibilitatea pentru o nouă oportunitate.

Angajatorii pot consulta aceste informații fără să vadă inițial numele, fotografia sau datele de contact ale candidatului.

Identitatea și celelalte detalii care permit identificarea persoanei devin vizibile numai după acceptarea solicitării de conectare. Ulterior, cele două părți pot continua discuția direct pe platformă.

Platforma permite comunicarea dintre candidat și recruiter atât înainte, cât și după acceptarea solicitării de conectare.

Cele două părți pot clarifica aspectele necesare pentru evaluarea unei posibile potriviri profesionale. Conversațiile sunt centralizate într-un singur loc, iar istoricul interacțiunilor rămâne disponibil în cadrul procesului de recrutare.

SertarulCuCandidati.ro se adresează persoanelor care caută activ noi oportunități profesionale.

Platforma verifică periodic disponibilitatea și interesul candidaților cu profiluri active, pentru ca informațiile prezentate să rămână actuale.

În loc să completeze formulare și să trimită aplicații pentru fiecare post, profesioniștii își pot prezenta experiența și obiectivele într-un singur profil.

Structura profilurilor a fost concepută pentru a răspunde nevoilor companiilor care evaluează experiența și competențele candidaților.

Prin anonimizare, profesioniștii pot decide când își dezvăluie identitatea și ce solicitări de conectare acceptă. Astfel, ei pot analiza oportunitățile înainte de a-și oferi datele personale angajatorilor.

Companiile și recruiterii pot identifica profesioniști folosind informațiile din profilurile disponibile și filtrele avansate de căutare.

Obiectivul platformei este reducerea costurilor și a duratei procesului de recrutare, în comparație cu alte platforme.

Angajatorii nu mai trebuie să se bazeze exclusiv pe candidaturile primite după publicarea anunțurilor. Aceștia pot iniția discuții cu persoane care și-au exprimat deja disponibilitatea pentru noi oportunități profesionale.

Modelul urmărește să pună în legătură competențele profesioniștilor cu cerințele companiilor, ținând cont de motivația și interesul candidaților.

Platforma folosește un sistem de tarifare pe bază de credite pentru angajatori.

După verificarea contului, companiile primesc trei credite gratuite. Un credit este consumat numai atunci când candidatul acceptă solicitarea de conectare.

Prin acest mecanism, costurile sunt legate de acceptarea unei conexiuni, nu doar de identificarea unui profil. Modelul urmărește să încurajeze contactarea profesioniștilor relevanți și dialogul cu persoane interesate de oportunități noi.