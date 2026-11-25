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Bucureștiul ocupă locul cinci în clasamentul celor mai atractive orașe din Europa Centrală și de Est (CEE) pentru extinderea lanțurilor hoteliere. Potrivit studiului European Hotel Operator Compass 2026, realizat de Cushman & Wakefield, 61% dintre operatorii hotelieri manifestă interes pentru Capitala României. Orașul se situează înaintea unor capitale precum Bratislava, Sofia și Tallinn.

Bucureștiul continuă să atragă atenția operatorilor hotelieri internaționali care analizează oportunități de dezvoltare în Europa Centrală și de Est.

Potrivit studiului European Hotel Operator Compass 2026, realizat de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield, Capitala României ocupă locul cinci în clasamentul regional.

Aproximativ 61% dintre operatorii intervievați au declarat că sunt interesați, în diferite grade, de o posibilă extindere în București.

Dintre aceștia, 19% au indicat un interes foarte ridicat, un procent similar au declarat un interes ridicat, iar 22% au manifestat un interes moderat.

Bucureștiul a obținut un indice de atractivitate de 3,0 puncte, pe o scară de la 1 la 5.

Orașul este depășit de Praga, Budapesta, Varșovia și Cracovia, dar se situează înaintea altor piețe regionale, precum Gdańsk, Bratislava, Sofia, Tallinn și Vilnius.

Praga ocupă prima poziție în clasamentul Europei Centrale și de Est, cu un indice de atractivitate de 3,9 puncte și 81% dintre operatori interesați de extindere.

Budapesta se află pe locul al doilea, cu același indice de atractivitate și un procent de 76% dintre operatori interesați.

Urmează Varșovia, cu un indice de 3,8 puncte, și Cracovia, cu 3,5 puncte.

Cristi Moga, Head of Capital Markets în cadrul Cushman & Wakefield Echinox, consideră că interesul pentru București confirmă includerea pieței hoteliere locale în planurile de dezvoltare ale operatorilor internaționali.

Acesta arată că numărul turiștilor și al înnoptărilor din București a depășit nivelurile înregistrate înaintea pandemiei.

Totuși, diferențele față de alte capitale din regiune rămân importante.

„Cu puțin peste un milion de turiști străini pe an, Bucureștiul este încă departe de Praga sau Budapesta, care reușesc să atragă anual între 6 și 7 milioane de turiști străini”, a declarat Cristi Moga.

Reprezentantul Cushman & Wakefield Echinox consideră că Bucureștiul are un potențial important de creștere, dar valorificarea acestuia necesită o strategie mai amplă.

Printre prioritățile menționate se numără investițiile în infrastructura aeroportuară, feroviară și rutieră.

De asemenea, Cristi Moga susține accelerarea renovării clădirilor din centrul Capitalei și crearea condițiilor pentru organizarea mai multor evenimente sportive și culturale de interes regional.

O altă măsură necesară este dezvoltarea unei strategii de promovare care să ofere Bucureștiului o identitate turistică bine definită.

Pentru investitori și dezvoltatori, interesul operatorilor internaționali poate crea oportunități de atragere a unor noi branduri hoteliere.

Totuși, proiectele trebuie să respecte cerințele acestora privind amplasamentul, conceptul, viabilitatea financiară și condițiile contractuale.

La nivel european, marile orașe continuă să fie principalele destinații urmărite de operatorii hotelieri care pregătesc extinderea.

Madrid ocupă primul loc în clasamentul continental, cu un indice de atractivitate de 3,9 puncte și 78% dintre operatori interesați.

Roma și Milano se situează pe următoarele două poziții, urmate de Londra și Barcelona.

Interesul nu se limitează însă la marile centre urbane.

Potrivit studiului, 72% dintre operatorii intervievați manifestă un interes ridicat sau foarte ridicat pentru dezvoltarea în stațiunile de pe litoral.

În cazul stațiunilor montane, procentul ajunge la 54%.

Pentru România, aceste preferințe pot reprezenta oportunități de investiții atât în orașe, cât și în destinațiile turistice de pe litoral și din zonele montane.

Deși interesul pentru extindere este ridicat, operatorii hotelieri se confruntă cu mai multe dificultăți în dezvoltarea noilor proiecte.

Aproximativ 47% dintre respondenți au indicat problemele de finanțare drept unul dintre principalele obstacole.

Alți 46% au menționat dificultățile legate de obținerea autorizațiilor, iar 41% au semnalat creșterea costurilor de dezvoltare.

Aceste provocări afectează atât piața hotelieră din București, cât și alte orașe europene.

European Hotel Operator Compass 2026 reprezintă a patra ediție a cercetării realizate de Cushman & Wakefield.

Studiul s-a desfășurat în perioada august-septembrie 2026 și a inclus răspunsurile a 138 de executivi seniori din industria hotelieră. Peste 80% dintre respondenți au sediul central în Europa.

Operatorii care și-au dezvăluit identitatea, reprezentând peste două treimi din eșantion, administrează împreună peste 1,3 milioane de camere în aproximativ 10.400 de hoteluri.

Aceștia au în dezvoltare alte aproximativ 230.000 de camere, în circa 1.750 de hoteluri din Europa.

Loc Oraș Indice de atractivitate (1–5) Operatori interesați (%) 1 Madrid 3,9 78% 2 Roma 3,8 76% 3 Milano 3,8 77% 4 Londra 3,6 70% 5 Barcelona 3,6 72% 6 Viena 3,6 79% 7 Lisabona 3,5 70% 8 Paris 3,4 67% 9 Amsterdam 3,4 69% 10 München 3,4 67%

Loc Oraș Indice de atractivitate (1–5) Operatori interesați (%) 1 Praga 3,9 81% 2 Budapesta 3,9 76% 3 Varșovia 3,8 76% 4 Cracovia 3,5 72% 5 București 3,0 61% 6 Gdańsk 3,0 57% 7 Bratislava 2,8 60% 8 Sofia 2,7 54% 9 Tallinn 2,7 55% 10 Vilnius 2,6 51%

Sursa: Cushman & Wakefield, European Hotel Operator Compass 2026