Companiile le cer angajaților să se adapteze schimbărilor tehnologice, să preia noi responsabilități și să dobândească noi competențe, însă costurile pregătirii profesionale ajung frecvent să fie suportate chiar de salariați. Potrivit chestionarelor realizate de Centrul de Formare APSAP în 2026, aproximativ 58% dintre răspunsuri indică plata cursurilor din fonduri proprii. Situația ridică semne de întrebare privind implicarea angajatorilor în formarea profesională, mai ales în contextul reorganizărilor din companii și al digitalizării accelerate a activităților.

În timp ce angajatorii au nevoie de personal tot mai bine pregătit, angajații sunt puși în situația de a investi bani și timp pentru a răspunde noilor cerințe profesionale și pentru a-și menține competitivitatea pe piața muncii.

Bogdan-Costin Fârșirotu, președintele Centrului de Formare APSAP, unul dintre cele mai mari centre de educație și formare continuă dedicate profesioniștilor și companiilor din România, a explicat pentru Capital.ro de ce pregătirea profesională ajunge prea des în sarcina angajatului, ce obligații au angajatorii și care sunt competențele pentru care estimează o creștere a interesului în 2027.

Deși companiile beneficiază de pe urma dezvoltării competențelor salariaților, costurile pregătirii profesionale sunt suportate frecvent chiar de angajați.

În chestionarele de început de curs realizate de APSAP în 2026, aproximativ 58% dintre răspunsuri indică plata cursurilor din fonduri proprii. În cazul răspunsurilor venite din sectorul public, proporția este de aproape jumătate.

„Există însă o problemă pe care trebuie să o discutăm deschis: cine finanțează pregătirea. În chestionarele de început de curs din 2026, aproximativ 58% dintre răspunsuri indică plata din fonduri proprii. În rândul răspunsurilor venite din sectorul public, proporția este de aproape jumătate. Sunt și alegeri personale, inclusiv pregătirea pentru o altă profesie, dar aceste cifre merită puse lângă responsabilitatea angajatorilor de a-și forma oamenii”, explică Bogdan-Costin Fârșirotu, președintele Centrului de Formare APSAP.

Situația ridică problema responsabilității angajatorilor în finanțarea pregătirii profesionale, mai ales atunci când noile competențe sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Conform prevederilor Codului muncii, invocate de reprezentantul APSAP, angajatorii au obligația de a asigura participarea tuturor salariaților la programe de formare profesională, cu suportarea cheltuielilor aferente:

Cel puțin o dată la doi ani, în cazul angajatorilor cu minimum 21 de salariați;

Cel puțin o dată la trei ani, în cazul angajatorilor cu mai puțin de 21 de salariați.

În cazul funcționarilor publici, Codul administrativ prevede participarea la cel puțin un program de formare profesională o dată la doi ani.

Reprezentanții APSAP susțin necesitatea verificării efective a respectării acestor obligații și stabilirea unor consecințe proporționale în cazul încălcării lor.

O mare parte dintre persoanele care urmează cursuri de formare profesională sunt deja angajate și urmăresc să își îmbunătățească situația profesională, să gestioneze noi responsabilități sau să se pregătească pentru schimbarea profesiei.

Potrivit chestionarelor completate la începutul cursurilor APSAP în 2026, aproximativ 69% dintre răspunsuri indică un nivel de începător în domeniul studiat, iar aproximativ 9% indică explicit dorința de angajare într-un domeniu în care persoana nu are experiență.

Dobândirea unor cunoștințe noi reprezintă principalul motiv pentru înscrierea la cursuri, urmat de obținerea unui certificat.

Un factor care influențează cererea de formare profesională este reorganizarea activității în cadrul companiilor, în urma căreia angajații ajung să preia atribuții suplimentare.

„Din discuțiile cu participanții reiese și presiunea reorganizărilor. În unele companii, posturile se comasează, iar aceeași persoană ajunge să acopere mai multe responsabilități. Mulți vin la curs tocmai pentru a face față acestei schimbări. Cred că angajatorul trebuie să contribuie la pregătirea pe care o cere, inclusiv prin timp alocat învățării”, afirmă președintele APSAP.

În 2026, interesul angajaților se îndreaptă tot mai mult către competențe care pot fi utilizate imediat în activitatea profesională, atât pentru eficientizarea muncii, cât și pentru gestionarea unor noi responsabilități.

Printre cele mai căutate programe de formare profesională în cadrul APSAP se numără:

Expert achiziții publice;

Utilizarea inteligenței artificiale;

Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă;

Manager de proiect;

Contabil.

Un interes în creștere este înregistrat și pentru securitatea cibernetică, pe fondul noilor cerințe de protecție a sistemelor informatice și al obligațiilor introduse de regulile europene NIS2 pentru organizațiile vizate.

„Față de anul trecut, observăm un interes mai pronunțat pentru competențe care pot fi folosite imediat în activitatea profesională. La inteligență artificială, oamenii vin cu solicitări foarte concrete: să prelucreze mai repede un document, să compare informații, să automatizeze o sarcină repetitivă sau să își organizeze activitatea. Mulți vor, înainte de toate, să înțeleagă ce pot face cu aceste instrumente în propria profesie”, explică Bogdan-Costin Fârșirotu.

Achizițiile publice rămân, de asemenea, un domeniu de interes inclusiv pentru mediul privat, în condițiile în care companiile au nevoie de specialiști care să înțeleagă procedurile, documentația și obligațiile contractuale aferente participării la licitații.

O altă problemă semnalată de APSAP este restricționarea anumitor cheltuieli destinate formării profesionale în instituțiile publice, într-o perioadă în care angajații trebuie să se adapteze unor noi tehnologii și cerințe legislative.

Potrivit reprezentantului APSAP, OUG nr. 43/2026 include pregătirea profesională printre categoriile de cheltuieli pentru care sunt restricționate angajamentele legale noi ale instituțiilor publice până la sfârșitul anului, cu anumite excepții, inclusiv pentru unitățile sanitare publice, învățământ și anumite proiecte.

„Aceeași ordonanță exceptează cheltuieli pentru anumite sărbători și evenimente de sfârșit de an. Consider că pregătirea necesară pentru aplicarea legii și funcționarea serviciilor publice merită cel puțin aceeași atenție. O eroare într-o achiziție sau gestionarea greșită a unui incident informatic poate costa mai mult decât formarea care ar fi ajutat la prevenirea ei”, avertizează Bogdan-Costin Fârșirotu.

APSAP susține protejarea bugetelor pentru pregătirea profesională justificată prin nevoile instituțiilor publice, precum și evaluarea rezultatelor acestor investiții.

Pentru 2027, reprezentantul APSAP estimează o creștere a interesului pentru utilizarea practică a inteligenței artificiale și pentru securitatea cibernetică.

Tendința nu presupune neapărat schimbarea completă a profesiei, ci integrarea unor competențe noi în activitatea pe care angajații o desfășoară deja, indiferent dacă lucrează în contabilitate, resurse umane, management sau alte domenii.

„Pentru 2027, mă aștept să crească interesul pentru utilizarea practică a inteligenței artificiale și pentru securitate cibernetică. Cred că mulți oameni își vor completa profesia actuală cu aceste competențe. Un contabil poate folosi mai bine instrumentele digitale, iar un specialist în resurse umane poate învăța să analizeze informațiile cu ajutorul inteligenței artificiale și să verifice rezultatele obținute”, explică Bogdan-Costin Fârșirotu.

În acest context, actualizarea standardelor ocupaționale devine importantă pentru reducerea decalajului dintre pregătirea profesională și cerințele angajatorilor.

Deși România dispune deja de cadrul de competențe digitale DigCompRo, aprobat în 2025, reprezentantul APSAP consideră că standardele și evaluările profesionale trebuie să integreze explicit utilizarea inteligenței artificiale în diferite ocupații, inclusiv din perspectiva protejării informațiilor și verificării erorilor.

„La APSAP discutăm anual cu peste 8.000 de oameni. Din aceste discuții și din chestionarele noastre vedem probleme pe care avem responsabilitatea să le aducem în spațiul public. Vom continua să cerem reguli actualizate și acces real la pregătire. Pentru 2027, vreau să văd mai mulți angajatori care își includ formarea echipelor în buget înainte de a le adăuga noi responsabilități”, precizează Bogdan-Costin Fârșirotu, președintele Centrului de Formare APSAP.

Pe măsură ce tehnologia schimbă cerințele profesionale, investițiile în pregătirea angajaților devin importante atât pentru menținerea competitivității companiilor, cât și pentru buna funcționare a instituțiilor publice. Adaptarea la noile realități ale pieței muncii nu poate rămâne exclusiv responsabilitatea salariaților, ci presupune implicarea angajatorilor și actualizarea sistemului de formare profesională în funcție de nevoile economiei.