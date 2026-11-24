Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru, consideră că România ar trebui să adopte o poziție comună cu celelalte state europene privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Oficialul susține că platformele trebuie să introducă metode mai eficiente de verificare a vârstei și să ofere autorităților acces mai rapid la informații. Ministrul a vorbit și despre combaterea dezinformării și un mecanism unic pentru raportarea conținutului problematic.

Într-un interviu acordat Digi24, Bogdan Dumitru a abordat posibilitatea restricționării accesului minorilor la platformele sociale. El a explicat și ce instrumente ar putea fi folosite pentru verificarea vârstei utilizatorilor.

Bogdan Dumitru a descris limitarea accesului copiilor la rețelele sociale drept un subiect extrem de sensibil. În opinia sa, România nu ar trebui să trateze separat această problemă, ci să se alinieze unei eventuale decizii europene.

Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială a precizat că la nivelul Uniunii Europene există deja un proiect legislativ și dezbateri privind stabilirea unei vârste minime. Pragul discutat ar putea fi de 15 ani.

Ministrul a explicat la Digi24 că susține o abordare comună la nivel european, astfel încât statele membre să adopte aceeași direcție în privința restricțiilor.

„Din perspectiva funcției, pot spune că ar fi bine să ne aliniem, adică să luăm o decizie împreună cu Europa. Și acolo există un proiect de lege, există dezbateri. Vârsta, dacă nu mă înșel, ar fi de 15 ani”, a declarat ministrul.

Oficialul consideră că aplicarea unor asemenea restricții trebuie pregătită cu atenție. Măsurile nu ar trebui să fie percepute drept impuneri, iar părinții trebuie să păstreze un rol important în deciziile privind accesul copiilor la mediul online.

În același timp, Bogdan Dumitru susține că marile rețele sociale trebuie să fie mai responsabile în privința efectelor pe care platformele lor le au asupra minorilor. Acestea ar trebui să ofere statelor instrumente suplimentare pentru verificarea și monitorizarea activității online.

Una dintre problemele identificate de ministru privește modul în care rețelele sociale verifică în prezent vârsta persoanelor care își creează conturi.

În general, platformele solicită utilizatorilor să declare că au împlinit o anumită vârstă. Bogdan Dumitru consideră că această procedură nu oferă suficiente garanții și că ar trebui înlocuită sau completată cu metode mai eficiente.

O posibilă soluție ar fi utilizarea portofelului electronic. Acesta ar permite confirmarea faptului că o persoană îndeplinește condiția de vârstă, fără transmiterea tuturor informațiilor personale către platforma respectivă.

Ministrul a explicat că portofelul electronic ar putea fi folosit chiar în etapa de înregistrare a unui cont. Astfel, utilizatorul ar putea demonstra că aparține unei anumite categorii de vârstă, fără să își dezvăluie toate datele.

„Putem să introducem folosirea portofelului electronic și înregistrarea într-o rețea să fie făcută cu portofel electronic, pentru că există posibilitatea să îi spui rețelei sau locului în care îți faci cont că ai o anumită vârstă, fără să dai toate datele”, a explicat ministrul.

Bogdan Dumitru a fost întrebat și despre colaborarea dintre autoritățile române și companiile care administrează marile rețele sociale.

Subiectul a fost readus în discuție în contextul alegerilor anulate din 2024. Atunci, oficialii români au reclamat dificultăți în obținerea unor răspunsuri din partea platformelor online la solicitările transmise de autoritățile de la București.

Ministrul a recunoscut că un stat membru are o capacitate mai redusă de a exercita presiuni asupra companiilor tehnologice decât Uniunea Europeană, care poate interveni în numele tuturor statelor membre.

Bogdan Dumitru a precizat că nu a participat la demersurile respective din 2024. Totuși, el consideră că implicarea instituțiilor europene poate face diferența în relația cu marile platforme.

„Nu am fost atunci în acel demers. Într-adevăr, cred că Uniunea Europeană are un călcâi mai puternic cu care poate să apese pe frână. Și lucrul ăsta se întâmplă inclusiv cu România la masă”, a declarat Bogdan Dumitru.

Oficialul a mai spus că a participat recent la o întâlnire în cadrul căreia a fost discutată o nouă etapă a unui proiect dedicat accesului statelor la informațiile deținute de rețelele sociale.

Inițiativa urmărește să faciliteze obținerea datelor solicitate de autorități și să reducă timpul necesar pentru transmiterea acestora. Obiectivul este ca informațiile să poată fi accesate în timp real, iar instituțiile statului să le poată analiza fără întârzieri.

Bogdan Dumitru a explicat de ce accesul rapid la informațiile platformelor sociale este important pentru autoritățile naționale. El a făcut referire la situația din România din 2024, când instituțiile statului ar fi avut nevoie să obțină și să analizeze datele în timp real.

Ministrul consideră că disponibilitatea unor asemenea instrumente ar fi putut ajuta autoritățile să reacționeze mai repede. În acest context, el a apreciat că desfășurarea evenimentelor ar fi putut fi diferită dacă statul dispunea de informațiile necesare la momentul respectiv.

„Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în cazul nostru în 2024, ar fi fost mult mai ușor sau util dacă am fi avut informațiile respective în timp real și capacitatea statului să le fi procesat tot în timp real. Poate că lucrurile stăteau ușor diferit”, a afirmat ministrul.

Combaterea dezinformării reprezintă un alt subiect abordat de ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială. Bogdan Dumitru a afirmat că România dispune deja de inițiative și mecanisme pentru identificarea informațiilor false sau manipulatorii.

Totuși, evoluția rapidă a tehnologiei și dezvoltarea inteligenței artificiale complică eforturile de combatere a acestui fenomen. Ministrul a descris situația drept o competiție continuă între cei care dezvoltă instrumente pentru manipularea informațiilor și cei care încearcă să le contracareze.

El a atras atenția că soluțiile tehnologice disponibile astăzi pot deveni insuficiente atunci când apar instrumente noi, capabile să evite mecanismele existente de protecție.

„Tehnologia poate să aibă limite și, mai ales, folosirea AI-ului astăzi este ca o cursă a înarmării. Poți să vii să contracarezi ceva, celălalt actor dezvoltă ceva și este un joc care poate să continue la infinit”, a explicat acesta.

În paralel, ministrul a vorbit despre un proiect care ar putea simplifica raportarea conținutului problematic de pe internet. Ideea este crearea unui punct unic în care cetățenii să poată semnala informațiile suspecte.

În prezent, utilizatorii trebuie să apeleze la instrumentele puse la dispoziție separat de fiecare rețea socială. Un mecanism centralizat ar elimina necesitatea parcurgerii unor proceduri diferite pentru fiecare platformă.

Bogdan Dumitru a precizat însă că o asemenea inițiativă nu ar putea elimina complet dezinformarea. În opinia sa, educarea publicului trebuie să completeze instrumentele tehnice și mecanismele de raportare.

Pe lângă responsabilitatea platformelor și intervenția autorităților, Bogdan Dumitru a evidențiat importanța implicării cetățenilor în identificarea informațiilor înșelătoare.

Ministrul a subliniat că nu dorește să transfere responsabilitatea combaterii dezinformării asupra publicului. El a atras însă atenția că oamenii au acces la instrumente care îi pot ajuta să verifice dacă anumite informații ridică suspiciuni.

În acest context, oficialul a explicat că verificarea individuală poate deveni mai simplă atunci când utilizatorii cunosc și folosesc instrumentele disponibile.