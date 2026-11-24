Elena Lasconi a criticat dur, marți, 24 noiembrie, anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Fosta candidată la Cotroceni susține că decizia a afectat încrederea românilor în procesul electoral. Aceasta a formulat șapte acuzații și a contestat argumentele care au stat la baza hotărârii Curții Constituționale. Totodată, Lasconi și-a exprimat neîncrederea în actualul președinte, Nicușor Dan.

Elena Lasconi a transmis un mesaj public la împlinirea a doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale. Fosta președintă a USR consideră că anularea scrutinului a avut consecințe grave asupra încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Aceasta susține că autoritățile nu vor prezenta niciodată un raport care să explice integral circumstanțele deciziei.

„Astăzi se împlinesc doi ani de când milioane de români au votat cu speranţa că pot schimba în bine ţara pe care o iubesc. Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranţa, trăim mai prost şi mai neîncrezători. Nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, aşa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriştii de la revoluţie”, a scris Elena Lasconi.

Fosta candidată la Președinție a prezentat șapte puncte pe care le consideră certitudini privind evenimentele din 2024. Criticile sale vizează partidele politice, serviciile de informații și judecătorii Curții Constituționale. Lasconi susține că rezultatul primului tur ar fi determinat anularea scrutinului.

„Prima certitudine, anularea alegerilor a fost cea mai mizerabilă încălcare a democraţiei din România şi nu va putea fi reparată vreodată. Pe scurt, votul românilor a fost aruncat la coşul de gunoi al sistemului (PSD, PNL – Iohanis, serviciile şi marionetele CCR). A doua, dacă în turul al doilea intra Ciolacu, NU se anula nimic, chiar dacă am fi avut dovezi solide şi clare, pe care nu le avem, că boţii Rusiei zburdau prin toate reţelele sociale din România”, a transmis Lasconi.

A treia certitudine invocată de Lasconi privește pierderea încrederii cetățenilor în puterea votului. Fosta lideră a USR consideră că hotărârea CCR a contribuit inclusiv la consolidarea popularității lui Călin Georgescu. Aceasta a contestat și justificarea anulării scrutinului prin presupusa interferență a Rusiei în procesul electoral.

„A patra, anularea l-a transformat pe Georgescu în martir, iar percepţiile şi teoria conspiraţiei au luat locul adevărului şi normalului. A cincea, cică s-au anulat alegerile din cauza interferenţei Rusiei. Atunci de ce nu s-au anulat şi alegerile parlamentare? În traducere liberă, a cincea certitudine este că sistemul a fost deranjat de rezultatul primului tur de la prezidenţiale”, a mai scris Elena Lasconi.

Fosta președintă a USR a respins și explicațiile referitoare la presupusele temeri ale judecătorilor Curții Constituționale. În opinia sa, cea de-a șasea certitudine „merge mână în mână cu o manipulare grosolană potrivit căreia judecătorii CCR tremurau de frică la gândul că Georgescu ar fi ajuns la Cotroceni”.

Lasconi a îndreptat criticile și către actualul șef al statului, Nicușor Dan. Aceasta îl consideră „omul sistemului” și contestă disponibilitatea președintelui de a clarifica circumstanțele anulării alegerilor din 2024.

„Este o certitudine constituţională că un candidat care are o campanie ilegală poate fi invalidat de CCR. A şaptea nu are nicio legătură cu magia numărului şapte, ci cu certitudinea că la Cotroceni este omul sistemului şi că nu vom afla de la acesta adevărul despre anularea alegerilor şi nici un alt adevăr”, a adăugat Elena Lasconi.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 s-a încheiat cu victoria lui Călin Georgescu. Candidatul independent a obținut 22,94% dintre voturile valabil exprimate. Elena Lasconi, reprezentanta USR, s-a calificat în turul secund, cu 19,15% din sufragii. Pe 6 decembrie 2024, CCR a anulat scrutinul și a dispus reluarea integrală a procesului electoral.

Nicușor Dan și-a asumat, încă de la începutul mandatului prezidențial, prezentarea unui raport privind anularea alegerilor. Documentul promis de șeful statului nu a fost însă publicat până în prezent. Recent, fostul președinte Traian Băsescu și-a exprimat, la rândul său, îndoielile privind existența unui asemenea raport. Acesta a pus sub semnul întrebării posibilitatea obținerii unor explicații concrete despre evenimentele din 2024.

Administrația Prezidențială a prezentat, marți, o poziție oficială privind raportul elaborat de AUR referitor la anularea alegerilor prezidențiale. Reprezentanții Palatului Cotroceni susțin că documentul formațiunii politice nu aduce argumente juridice noi.

Potrivit instituției, răspunsurile la majoritatea întrebărilor formulate de AUR se regăsesc ”în însăşi” Hotărârea nr. 32 a CCR. Președinția a făcut trimitere și la explicațiile oferite public de judecătorii constituționali. Printre acestea se numără declarațiile fostului președinte al CCR, Marian Enache, dintr-un interviu acordat în februarie 2025.

Administrația Prezidențială a enumerat trei elemente care au fundamentat hotărârea Curții Constituționale din decembrie 2024:

Avantajul „substanţial” obținut de un candidat în mediul online, prin utilizarea „netransparentă” a tehnologiilor digitale.

Distribuirea materialelor de publicitate electorală fără marcajele obligatorii.

Încălcarea ”flagrantă” a prevederilor legale privind finanțarea campaniilor electorale.

Reprezentanții Președinției au recunoscut că probele disponibile la data anulării scrutinului nu erau complete. Instituția a justificat această situație prin intervalul limitat în care autoritățile puteau efectua verificările necesare.

Potrivit Administrației Prezidențiale, „nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”. Instituția susține însă că investigațiile desfășurate ulterior „au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin”.