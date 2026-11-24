Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite la București, susține că Rusia a sprijinit candidatura lui Călin Georgescu. Diplomatul american a declarat, marți, că intervenția ar fi reprezentat un atac asupra democrației din România. Acesta a invocat promovarea candidatului independent prin intermediul rețelelor sociale și discuțiile purtate cu reprezentanți ai serviciilor de informații. Declarațiile vizează alegerile prezidențiale din 2024, anulate de Curtea Constituțională.

Adrian Zuckerman consideră că promovarea lui Călin Georgescu în campania electorală din 2024 a beneficiat de sprijin rusesc. Fostul ambasador american și-a argumentat poziția prin informațiile disponibile public și prin discuțiile purtate cu alte persoane. Diplomatul a indicat utilizarea rețelelor sociale și a altor instrumente politice pentru susținerea candidatului independent.

„Din ceea ce am citit eu public şi vorbind cu alţii (…) în opinia mea nu există niciun dubiu că, candidatura lui Georgescu a fost susţinută direct şi indirect de ruşi şi a fost un atac la democraţia română, prin reţelele sociale, prin alte lucruri politice”, a declarat, marți seară, la Prima News, Adrian Zuckerman.

Fostul reprezentant diplomatic al Washingtonului la București a comentat și declarațiile lui Călin Georgescu privind finanțarea campaniei sale electorale. Candidatul independent susținuse că nu a cheltuit niciun ban pentru participarea la scrutinul prezidențial. Zuckerman a atras însă atenția asupra acțiunilor de promovare desfășurate în beneficiul acestuia.

„Cu toate astea au fost făcute multe lcururi pentru el prin reţelele sociale şi în alt fel să ajute candidatura”.

Diplomatul american și-a susținut afirmațiile și prin prisma conversațiilor purtate cu reprezentanți ai unor servicii de informații străine. Acesta a menționat interlocutori din Statele Unite, Europa și alte țări. Potrivit fostului ambasador, persoanele respective împărtășesc opinia privind implicarea Rusiei în susținerea candidaturii lui Georgescu.

„Cu oamenii cu care am vorbit eu la serviciile europene, americane şi din alte ţări nu există niciun dubiu că asta a fost o operaţie susţinută de ruşi”, a adăugat diplomatul.

Călin Georgescu a participat în calitate de candidat independent la alegerile prezidențiale organizate în România în 2024. Acesta a obținut 22,94% dintre voturi în primul tur, desfășurat pe 24 noiembrie. Rezultatul l-a plasat pe prima poziție în clasamentul candidaților la funcția de președinte al României.

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, pe 6 decembrie 2024, anularea alegerilor prezidențiale. Judecătorii constituționali au dispus, totodată, reluarea integrală a procesului electoral.

Administrația Prezidențială a comunicat, marți, cele trei motive care au stat la baza deciziei Curții Constituționale. Primul vizează avantajul ”substanţial” de vizibilitate în mediul online obținut de un candidat. Acesta ar fi rezultat din utilizarea ”netransparentă” a tehnologiilor digitale în timpul campaniei electorale.

Al doilea motiv privește difuzarea materialelor de publicitate electorală fără marcajele obligatorii. Cel de-al treilea se referă la încălcarea ”flagrantă” a legislației privind finanțarea campaniilor electorale. Acestea sunt motivele anulării scrutinului comunicate de Administrația Prezidențială.