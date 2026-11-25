Locurile de muncă din industria europeană, în pericol. Aproximativ 3,7 milioane de posturi din industria europeană sunt direct amenințate de dificultățile financiare ale companiilor.

Un raport realizat de McKinsey & Company arată că aproape jumătate dintre firmele industriale din Europa se aflau în situații financiare dificile în 2025. Situația pare să se agraveze în 2026, potrivit datelor preliminare. Consultanții avertizează că problemele pot fi remediate, însă revenirea sectorului industrial necesită măsuri rapide.

Industria europeană se confruntă cu presiuni financiare tot mai mari. Potrivit analizei McKinsey, aproximativ 3,7 milioane de locuri de muncă sunt direct expuse riscului. În același timp, peste 500 de miliarde de euro din valoarea adăugată a companiilor industriale sunt afectate de această situație.

În 2025, aproximativ 45% dintre firmele industriale analizate au fost încadrate în categoria companiilor aflate sub presiune financiară sau în dificultate. Procentul a crescut față de 39% în 2023 și 42% în 2024. Datele preliminare pentru 2026 indică o accelerare a acestui fenomen.

Raportul evidențiază importanța industriei pentru economia europeană. Companiile din acest sector generează aproximativ 36% din valoarea adăugată a regiunii. Totodată, acestea asigură 29% din totalul locurilor de muncă și contribuie cu peste 45% la activitățile de cercetare și dezvoltare.

Cu toate acestea, McKinsey consideră că problemele structurale ale sectorului pot fi rezolvate. Firma de consultanță descrie situația drept „reparabile structural”.

Analiza are la bază Indicele de sănătate financiară industrială realizat de McKinsey. Acesta include aproape 1.200 de producători europeni, atât companii listate, cât și firme private. Toate companiile analizate au venituri anuale de peste 100 de milioane de euro.

Evaluarea urmărește cinci indicatori financiari de avertizare. Printre aceștia se numără scăderile bruște ale câștigurilor și nivelul ridicat al îndatorării în raport cu veniturile obținute. Scorurile aferente anului 2025 au fost calculate pe baza datelor financiare pentru întregul an, furnizate de S&P Capital IQ.

Portugalia a înregistrat cele mai slabe rezultate dintre țările incluse în clasamentul raportului. Aceasta a avut cea mai mare pondere a companiilor industriale aflate sub presiune financiară sau în dificultate în 2025.

Pe următoarele poziții s-au situat Luxemburgul, Olanda și Spania. Situația este dificilă și în Germania, cea mai mare economie a Uniunii Europene. Ponderea companiilor industriale cu probleme financiare a crescut aici cu 12 puncte procentuale în 2025.

Un exemplu relevant este producătorul auto german Volkswagen. Compania traversează o perioadă de restructurare amplă, pe care a descris-o drept cea mai profundă din ultimii 89 de ani.

McKinsey identifică printre cauzele dificultăților creșterea costurilor cu forța de muncă și energia. Aceste evoluții au redus avantajele competitive de care beneficia industria europeană în trecut, în special în raport cu China.

Analiza firmei de consultanță privind cercetarea și dezvoltarea din industria auto arată că productivitatea muncii în China este de 1,5 ori mai mare decât în Europa. În același timp, prețurile energiei electrice pentru consumatorii industriali europeni au fost, în medie, de peste 1,5 ori mai mari decât cele din China și Statele Unite.

Aceste diferențe afectează competitivitatea a peste jumătate dintre costurile lanțului valoric industrial al Uniunii Europene în comparație cu China, potrivit raportului.

Un alt semnal de alarmă este reprezentat de evoluția investițiilor productive brute. McKinsey folosește acest indicator pentru a evalua cheltuielile destinate activelor productive, precum infrastructura, clădirile nerezidențiale, utilajele, software-ul și activitățile de cercetare și dezvoltare.

China și-a majorat puternic investițiile în aceste active în ultimele trei decenii. În 2025, valoarea acestora a ajuns la aproximativ 6 trilioane de dolari, echivalentul a 5,5 trilioane de euro.

În Europa, evoluția a fost mult mai lentă. Cheltuielile pentru investiții productive au rămas aproape neschimbate, situându-se la aproximativ 3 trilioane de dolari, respectiv 2,7 trilioane de euro.

Diferența dintre cele două economii apare și în recomandările formulate la nivel european. Raportul publicat în 2024 de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, privind competitivitatea Uniunii Europene, a solicitat investiții suplimentare anuale cuprinse între 750 și 800 de miliarde de euro. Sumele ar urma să contribuie la menținerea competitivității Europei în raport cu China și Statele Unite.

McKinsey a analizat cinci procese recente de redresare din sectorul industrial. Firma de consultanță oferă servicii companiilor care trec prin restructurări și a identificat mai multe măsuri care pot contribui la îmbunătățirea situației financiare.

Unul dintre exemplele prezentate este cel al unui conglomerat din industria chimică. Compania a reușit să genereze peste 1 miliard de euro în flux de numerar disponibil. Acesta reprezintă suma rămasă după scăderea costurilor operaționale și a investițiilor.

Raportul identifică șase factori care au contribuit la succesul proceselor de redresare. Recomandările includ organizarea unui grup de lucru dedicat restructurării și evaluarea activităților companiei.

Printre măsuri se numără și vânzarea sau închiderea unităților de afaceri cu performanțe slabe. Totodată, firmele pot utiliza inteligența artificială pentru reducerea volumului de activități administrative.

Forța de muncă reprezintă o altă componentă importantă a proceselor de restructurare. McKinsey arată că legislația europeană permite companiilor să reducă anumite costuri salariale și beneficii sau să prelungească programul de lucru fără majorarea corespunzătoare a salariilor.

Companiile pot diminua numărul angajaților prin înghețarea recrutărilor și prin fluctuația naturală a personalului. Concedierile sunt prezentate drept o ultimă soluție.

Un exemplu menționat în raport este Mercedes-Benz. Producătorul auto german a suspendat noi investiții la fabricile sale din Germania. Totodată, o propunere aflată deja în discuție vizează prelungirea timpului de lucru fără o plată suplimentară.

Rezultatele analizate de McKinsey arată că trei dintre cele cinci companii care au aplicat procese de redresare au redus costurile cu forța de muncă cu peste 15% într-un interval de 12 până la 18 luni.

Potrivit raportului, aceste reduceri au fost realizate fără proteste sau greve majore. Consultanții atribuie o parte din rezultate implicării consiliilor de supraveghere, în care angajații au reprezentanți, precum și dialogului cu reprezentanții sindicatelor.

McKinsey avertizează că revenirea industriei europene „trebuie să înceapă curând”. Unele dintre obstacolele cu care se confruntă companiile, printre care costurile ridicate ale energiei, depind însă de evoluțiile geopolitice și de alți factori externi, potrivit Euronews.