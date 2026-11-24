Activități casnice plătite în România reprezintă o modalitate legală de a obține venituri fără încheierea unui contract individual de muncă. Persoanele care fac menaj, gătesc, îngrijesc grădini sau ajută la treburile gospodărești pot fi remunerate prin tichete de activități casnice. Acestea pot fi transformate în bani și oferă, în anumite condiții, acces la sistemele publice de sănătate și pensii.

Sistemul este reglementat prin Legea nr. 111/2022 și se aplică din 2024. Actul normativ permite desfășurarea a 34 de tipuri de activități ocazionale. Pentru acestea nu este necesară o calificare profesională.

Prestatorul casnic este persoana fizică remunerată pentru serviciile ocazionale oferite în una sau mai multe gospodării. Această formă de activitate se adresează atât celor care vor să își suplimenteze veniturile, cât și persoanelor care nu au un loc de muncă.

Poate deveni prestator orice persoană care a împlinit 16 ani. Nu contează dacă este salariat, pensionar, șomer, elev, student sau fără ocupație. Există însă o condiție importantă: lucrătorul nu trebuie să facă parte din familia beneficiarului.

Sarcinile, programul, volumul de muncă și remunerația sunt stabilite de comun acord. Înțelegerea dintre cele două părți poate fi verbală. Activitatea zilnică pentru același beneficiar nu poate depăși 12 ore în cazul adulților și șase ore pentru minorii cu vârste între 16 și 18 ani.

Serviciile trebuie să fie ocazionale și să răspundă nevoilor personale ale beneficiarului. Acestea nu pot fi desfășurate în scop comercial.

Cele 34 de activități prevăzute de sistem acoperă mai multe tipuri de servicii gospodărești. Printre acestea se numără curățenia locuinței, spălarea geamurilor, călcatul rufelor, pregătirea mâncării, spălarea vaselor și cumpărăturile.

Lista include și lucrări de întreținere a spațiilor verzi. Prestatorii pot planta răsaduri, pot toaleta sau planta pomi și pot recolta fructe și legume. Sunt remunerate inclusiv tăierea, despicarea și transportul lemnelor pentru foc.

Alte servicii eligibile sunt încărcarea și descărcarea obiectelor casnice. Persoanele care lucrează cu animale de companie pot primi bani pentru hrănirea acestora, plimbarea câinilor sau transportul animalelor la cabinetul veterinar.

Sistemul cuprinde și activități de sprijin pentru persoanele care depind de ajutorul altcuiva. Acestea includ igiena personală, îmbrăcarea, hrănirea și deplasarea în interiorul locuinței. Este inclusă și însoțirea beneficiarului în afara domiciliului.

Un tichet de activități casnice are o valoare nominală de 15 lei. Suma poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Impozitul pe venit și contribuția la pensie se calculează la 50% din valoarea nominală. Baza de calcul este, astfel, de 7,5 lei pentru fiecare tichet. După reținerile fiscale, prestatorul primește aproximativ 12,4 lei pentru fiecare tichet preschimbat în bani.

Venitul depinde de numărul serviciilor prestate și de tariful stabilit prin acordul părților. Valoarea unui tichet reprezintă o unitate de plată. Remunerația pentru o oră de lucru sau pentru finalizarea unei activități se negociază separat.

De exemplu, pentru curățenia unei locuințe, beneficiarul poate oferi 10 tichete. Acesta achită 150 de lei, iar prestatorul încasează aproximativ 124 de lei după aplicarea reținerilor fiscale.

În cazul a 200 de tichete acumulate într-o lună, valoarea brută a serviciilor ajunge la 3.000 de lei. Venitul net estimat este de aproximativ 2.475 de lei. Cotele de impozitare pot fi modificate prin legislația fiscală.

Tichetele de activități casnice pot oferi acces la sistemele publice de sănătate și pensii. Pentru persoanele care nu sunt deja asigurate medical, legea stabilește un prag minim de tichete care trebuie preschimbate.

Astfel, pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul public de sănătate sunt necesare cel puțin 85 de tichete. Valoarea nominală totală a acestora este de 1.275 de lei. În aceste condiții, prestatorul beneficiază de pachetul de bază de servicii medicale, fără plata separată a contribuției CASS.

Pentru menținerea calității de asigurat, trebuie preschimbate minimum 85 de tichete în fiecare lună, potrivit condițiilor sistemului. Contribuția de asigurări sociale se reține la fiecare tichet preschimbat. Aceasta permite dobândirea calității de asigurat în sistemul public de pensii. Pentru ca o lună să fie luată în calcul la pensie, este necesară o contribuție lunară echivalentă cu cea aferentă unui minimum de 85 de tichete.

Veniturile obținute din activitățile casnice nu afectează dreptul la indemnizația de șomaj. De asemenea, beneficiarii venitului minim pot presta astfel de servicii. Potrivit precizărilor ANOFM, sumele încasate nu sunt luate în calcul la acordarea acestui drept.

Persoanele care vor să devină prestatori casnici trebuie să își creeze un cont pe platforma electronică administrată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Serviciul este disponibil pe site-ul tichete.anofm.ro.

După înregistrare, utilizatorii completează datele personale și informațiile de contact. Ulterior, pot selecta serviciile pe care sunt disponibili să le ofere. Înscrierea se poate face individual, online, sau cu sprijinul personalului din agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Platforma include și o secțiune dedicată întâlnirii cererii cu oferta. Prestatorii pot publica anunțuri cu serviciile disponibile. În același timp, persoanele care caută ajutor pentru gospodărie pot identifica lucrători sau pot publica propriile solicitări.

Beneficiarii pot cumpăra tichetele în format electronic, prin platforma ANOFM. Există și varianta pe suport de hârtie. Acestea pot fi achiziționate de la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau prin Poșta Română.

După efectuarea serviciilor stabilite, beneficiarul transmite prestatorului numărul de tichete corespunzător remunerației convenite. Lucrătorul poate solicita ulterior preschimbarea acestora în bani.

Plata se poate face în numerar, la punctele autorizate, sau prin transfer bancar. În cazul viramentului, suma trebuie achitată în maximum cinci zile de la depunerea solicitării.

Tichetele sunt nominale și nu pot fi transferate altor persoane. Acestea trebuie preschimbate în cel mult 12 luni de la data primirii. Impozitul pe venit și contribuția la pensie sunt calculate, reținute și achitate prin intermediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Lista completă o puteți analiza pe site-ul anofm.ro.