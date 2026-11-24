Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că bugetul de stat pentru 2027 ar trebui aprobat până la sfârșitul lunii decembrie 2026. Liderul social-democrat consideră că pensionarii trebuie să beneficieze de majorări în anul următor, după doi ani de înghețări. El critică politica economică din ultima perioadă și spune că noul guvern trebuie să redea speranța românilor.

Bugetul de stat pentru anul 2027 ar putea fi adoptat înainte de încheierea acestui an. Sorin Grindeanu a făcut anunțul marți, 24 noiembrie, la Suceava, exprimându-și încrederea că autoritățile vor respecta acest calendar.

Liderul PSD a explicat că și-ar dori ca documentul să fie aprobat în ultimele zile ale lunii decembrie 2026. El consideră că acest obiectiv este realizabil.

În acest context, președintele social-democrat a precizat că aprobarea bugetului înainte de începutul anului viitor ar permite intrarea în 2027 cu finanțele publice deja stabilite.

„Bugetul pe 2027 va fi aprobat în 2026, la sfârşitul lunii decembrie anul acesta. E ceea ce mi-aş dori şi cred că e realizabil acest lucru”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Suceava.

Grindeanu a explicat că are motive să fie optimist în privința respectării acestui termen. Potrivit acestuia, ministerele au primit deja limitele bugetare și au început pregătirile pentru construirea bugetului.

„Sunt optimist din acest punct de vedere. Ştiu că s-au trimis limitele către fiecare minister în parte, s-a început să se lucreze la buget şi aşa cum e normal, eu cred că trebuie să intrăm în 2027 cu un buget deja aprobat”, a mai afirmat el.

Un alt subiect abordat de liderul PSD a fost situația pensionarilor și necesitatea creșterii veniturilor acestora. Sorin Grindeanu a afirmat că pensiile trebuie majorate în 2027.

Acesta a invocat ultimii doi ani, perioadă în care pensiile și salariile au fost menținute la același nivel. Totodată, a amintit creșterea taxelor, inflația ridicată și scăderea consumului și a economiei.

În opinia sa, efectele cumulate ale acestor evoluții au adus populația la limita suportabilității. Grindeanu consideră că pensionarii trebuie să beneficieze, în primul rând, de majorările promise.

„Vorbim de 2 ani în care pensiile au fost îngheţate, vorbim de 2 ani în care salariile de asemenea au stat pe loc, vorbim de 2 ani în care taxele au crescut, vorbim de 2 ani în care inflaţia a fost cea mai mare din Europa şi consumul a scăzut, economia a scăzut. Aici sunt lucruri care au ajuns la limita de suportabilitate pentru cetăţeni, iar pensionarii, în primul rând, trebuie să aibă această creştere şi această indexare nenegociabilă”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a criticat și situația generală a economiei românești. El susține că indicatorii macroeconomici arată probleme serioase.

„Economia în acest moment e gripată, şi asta o arată toţi indicatorii macroeconomici”, a afirmat liderul social-democrat.

Liderul PSD a criticat măsurile economice adoptate în perioada guvernării conduse de Ilie Bolojan. În opinia sa, reducerea cheltuielilor publice nu a produs rezultatele urmărite. Dimpotrivă, Grindeanu susține că economia a fost afectată de această abordare.

El a descris ultimul an și jumătate drept o perioadă marcată de pesimism și avertismente privind situația finanțelor publice. Potrivit acestuia, mesajele repetate despre lipsa banilor pentru pensii și salarii au fost însoțite de deteriorarea economiei.

Grindeanu a enumerat mai multe consecințe pe care le atribuie politicii financiare și managementului fostului premier Ilie Bolojan. Printre acestea se numără scăderea consumului timp de 12 luni consecutive, creșterea șomajului și închiderea unor firme.

Președintele PSD a estimat că România are cu aproximativ 70.000-80.000 de șomeri în plus. De asemenea, el a vorbit despre închiderea a câteva zeci de mii de companii.

În opinia sa, efectele economice au contribuit și la deteriorarea încrederii populației în viitor.

„România a intrat de un an şi jumătate într-un soi de scenariu din acest sumbru, în care în primele luni anul trecut, de după ce s-a format fostul guvern condus de Ilie Bolojan, am auzit în fiecare zi şi în fiecare săptămână cum e rău, cum nu avem bani de pensii şi salarii, cum toate lucrurile merg din rău în mai rău. Şi adevărat că toată acea politică financiară şi managementul pe care l-a avut Ilie Bolojan a dus într-un final ca economia României să scadă, să scadă de la lună la lună, să avem 12 luni consecutive de scădere a consumului în România, să avem cu vreo 70-80.000 de şomeri în plus, să avem cu câteva zeci de mii de firme închise, să avem, de fapt, până la urmă, mai grav de atât, să avem o Românie în care atmosfera pare lipsită de speranţă”, a spus preşedintele PSD, la Suceava.

Grindeanu a explicat că principala responsabilitate a noului guvern ar trebui să fie recâștigarea încrederii populației. El consideră că acest obiectiv trebuie urmărit prin măsurile economice și prin viitorul buget de stat.

„Principalul lucru pe care şi l-ar dori să-l facă noul guvern e ca, prin măsurile pe care le vor face, inclusiv prin nou buget, să înceapă să redea speranţa românilor”, a precizat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a revenit asupra efectelor reducerii cheltuielilor și a susținut că rezultatele economice demonstrează eșecul acestei strategii. El consideră că România are nevoie de o altă abordare, fără să renunțe la angajamentele financiare internaționale.

În acest context, Grindeanu a făcut referire și la viitorul proiect de buget, care urmează să fie pregătit de ministrul Finanțelor. Documentul ar trebui să includă atât măsurile necesare relansării economice, cât și respectarea obligațiilor asumate de România.

„Ştiţi că lucrurile acestea vin prin politici publice, iar noul guvern, prin buget, are datoria să facă acest lucru, pentru că s-a dovedit că această reducere proastă a cheltuielilor n-a făcut decât să scadă economia. N-a avut efectul dorit. Astea sunt lucruri pe care nu trebuie să vi le spună un om politic, le vedem, de la lună la lună, lucrurile au continuat în aceeaşi direcţie, intrând în acest scenariu care s-a dovedit a fi unul falimentar pentru economia ţării noastre. De aceea trebuie intrat şi avut un alt tip de abordare. Iar acest buget pe care îl va pune noul ministru al finanţelor, sau va începe să-l discute în săptămânile viitoare, trebuie să ofere şi acest lucru, ţinând cont şi vreau să fiu foarte direct aici, şi de angajamentele pe care ţara noastră şi le-a luat, anume păstrarea acestei traiectorii financiare, respectarea acordurilor internaţionale”, a mai afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu susține că diminuarea deficitului bugetar nu trebuie realizată exclusiv prin reducerea cheltuielilor. El consideră că dezvoltarea economiei poate contribui, la rândul său, la atingerea acestui obiectiv.

Liderul social-democrat a afirmat că România ar fi trebuit să urmeze o asemenea direcție. El a amintit că avertizase încă din toamna anului trecut asupra problemelor provocate de politica economică adoptată.

„Reducerea deficitului se poate face şi prin creştere economică şi ar fi de dorit să se fi întâmplat aşa”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a explicat că partidul a urmărit evoluția guvernării și a evaluat dacă mai este oportună continuarea colaborării în aceeași formulă politică. El a amintit că, la începutul lunii decembrie a anului trecut, social-democrații anunțaseră că vor analiza situația din fiecare județ.

Potrivit lui Grindeanu, PSD a legat încheierea acestei evaluări de adoptarea noului buget. Totuși, bugetul pentru anul 2026 a fost aprobat abia în aprilie.

Ulterior, partidul a organizat o consultare la care au participat aproape 5.000 de persoane. Participanții au fost întrebați dacă PSD ar trebui să continue pe aceeași direcție sau să încerce schimbarea politicii guvernamentale.

Grindeanu a susținut că aproximativ 98% dintre participanți au decis în favoarea schimbării direcției. El a prezentat această decizie drept un argument suplimentar pentru modificarea abordării economice.